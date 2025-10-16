Шеф Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш вызов принял - он откликнулся на призыв премьера и главы Госканцелярии возглавить группу по борьбе с бюрократией. А поскольку борьба ожидается долгой и упорной, то господин Эндзиньш решил на время покинуть пост председателя правления торгово-промышленной палаты. Вакантную должность сегодня же заняла Катрина Зариня.

Что же касается возглавляемой Эндзиньшем группы по борьбу с бюрократией, то ей предстоит обобщить порядка 800 предложений по уменьшению бюрократии, которые поданы предпринимателями. Напомним, что рабочая группа по борьбе с бюрократией, которую возглавлял шеф Госканцелярии Р. Кронбергс, еще в апреле завершила свою активную деятельность, подготовив для правительства 21 предложение по уменьшению бюрократии. Отдельные предложения уже приняты, другие находятся в работе. Но очевидно, что процесс упрощения административных процедур идет очень, очень медленно.