Парламентарии сегодня передали на рассмотрение парламентским комиссиям проект государственного бюджета на 2026 год и пакет сопутствующих законопроектов, пишет LETA.

В пакет сопутствующих законопроектов к бюджету на 2026 год включены почти 50 законопроектов, в том числе поправки к отдельным налогам и реформа системы пенсий по выслуге лет.

Голосов пока хватило

Голосование по законопроектам показало, что правящая коалиция сегодня смогла обеспечить большинство в 51 голос в парламенте: к фракциям "Нового Единства" (НЕ), "Прогрессивных" и Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) присоединились поддерживающие коалицию независимые депутаты Скайдрите Абрама, Олег Буров и Игорь Раев. За передачу законопроектов в комиссии проголосовал и только что получивший мандат депутата Сейма Янис Диневич, избранный по списку СЗК.

В свою очередь, при голосовании непосредственно по проекту бюджета на следующий год к 51 депутату правящей коалиции присоединился и независимый депутат Андрей Целапитерс, ранее избранный по списку НЕ, обеспечив 52-й голос.

Тем временем оппозиции удалось собрать до 40 голосов, которые, впрочем, не во всех голосованиях были едины.

Ранее отдельные заседания Сейма приходилось прерывать, так как правящая коалиция не могла обеспечить кворум. В Сейме 100 народных представителей, и, согласно Конституции и регламенту Сейма, заседания могут проходить только при участии не менее половины депутатов.

Расходы составят 18 миллиардов евро, дефицит останется значительным

В бюджете на следующий год консолидированные доходы общего бюджета запланированы в объёме 16,064 миллиарда евро, расходы — 17,945 миллиарда евро.

Руководитель фракции "Нового Единства" в Сейме Эдмунд Юревиц ранее заявил агентству LETA, что в первом чтении проект бюджета планируется рассмотреть 5 ноября, а в окончательном — 3 декабря, завершив работу 5 декабря.

Председатель парламентской Комиссии по бюджету и финансам (налогам) Анда Чакша (НЕ) в среду, получив проект бюджета и сопутствующие законопроекты, пообещала тщательно изучить расходы каждого министерства. Она пояснила, что с следующей недели в комиссию будут приглашаться представители министерств для обсуждения расходов и возможного поиска путей их сокращения.

До передачи законопроектов в комиссии депутаты могли выступить "за" и "против". Этой возможностью воспользовались отдельные оппозиционные депутаты, критикуя правительство премьер-министра Эвики Силини (НЕ), утверждая, что обещанная экономия не найдена и лишь продолжается наращивание государственного долга, что скажется на благосостоянии населения в будущем.

«Одна большая халтура»?

Руководитель фракции "Объединённого списка" (ОС) Эдгар Таварс раскритиковал процесс подготовки бюджета, назвав его "одной большой халтурой". По его словам, необходимо гораздо более тщательно оценивать отдельные позиции бюджета.

Депутат Чеслав Батня (ОС) в дебатах отметил, что новая реформа финансирования школ "Программа в школе" продвигается с "минусом" — известно, что в следующем году не хватает 8 миллионов евро, а в 2027 году — около 20 миллионов евро.

"Если вводим реформу, то пусть и в Сейме, и в госаппарате делаем это качественно — выделяем необходимое финансирование", — заявил Батня.

Оппозиционерка Светлана Чулкова ("За стабильность") пожаловалась, что все законопроекты, связанные с пенсиями по выслуге лет, являются лицемерием. По её словам, правительство отбирает деньги у тех, кто платит ему зарплату.

Депутат Артур Бутанс (НО), как и в прошлом году, призвал сделать бюджет более открытым и прозрачным, с большей детализацией расходов.

Государственный долг не превысит 55% от ВВП

По сравнению с бюджетом на 2025 год, доходы госбюджета в 2026 году вырастут больше, чем расходы. Планируется, что доходы увеличатся на 944,6 млн евро, расходы — на 804,3 млн евро.

Доходы основного бюджета составят 10,9 млрд евро, расходы — 13,2 млрд евро. В специальном бюджете доходы запланированы в размере 5,5 млрд евро, расходы — 5,1 млрд евро.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии в следующем году в фактических ценах прогнозируется на уровне 43,953 млрд евро. Таким образом, дефицит бюджета составит 3,3% от ВВП, а государственный долг не превысит 55% от ВВП.

Расходы общего государственного управления сократятся до 47% от ВВП по сравнению с 47,5% в этом году. При этом, несмотря на общее сокращение расходов, расходы на оборону вырастут.

В целом расходы на следующий год сокращены на 171 млн евро. На приоритетные меры выделено 693,5 млн евро, в том числе 448,3 млн евро — на нужды обороны и безопасности.

Предусмотрены инвестиции в безопасность, семьи и образование

Министерство финансов (МФ) отмечает, что бюджет 2026 года и среднесрочная бюджетная рамка на 2026–2028 годы подготовлены в соответствии с правилами фискальной дисциплины ЕС и национальными нормативами.

В бюджете предусмотрены дополнительные инвестиции в государственную безопасность, поддержку семей с детьми и качественное образование. Также МФ указывает на более чем миллиард евро инвестиций из фондов ЕС и рост доходов самоуправлений на 151,4 млн евро.

МФ поясняет, что бюджет на 2026 год составлен на основе осторожных макроэкономических прогнозов, подготовленных в июне этого года. Прогнозируется умеренный рост экономики и постепенное снижение инфляции в среднесрочной перспективе. Существенный вклад в рост экономики в этом году вносят отрасли строительства, обрабатывающей промышленности и торговли. Также заметно выросли объёмы кредитования бизнеса: портфель кредитов, выданных предприятиям, в августе увеличился на 16% по сравнению с августом 2024 года.

Рост, инфляция и дефицит

Рост экономики в этом году прогнозируется на уровне 1,1%, в следующем году — 2,1%, в последующие годы — до 2,2%.

Прогноз инфляции на 2025 год повышен до 3,5%, что связано в основном с ростом цен на продукты питания и тарифов на отопление. В последующие годы инфляция постепенно снизится до 2,3% в 2026 году и 2,2% далее.

Дефицит бюджета общего государственного управления в 2025 году составит 2,9% от ВВП, в 2026 году увеличится до 3,3% и в среднесрочной перспективе останется на уровне около 3,6%. МФ поясняет, что рост дефицита связан с увеличением финансирования для укрепления обороны и безопасности. Эти расходы осуществляются в рамках механизма гибкости правил ЕС — защитной оговорки, позволяющей временно превышать лимиты дефицита и роста расходов, если дополнительные средства направляются на оборону.

МФ подчёркивает, что Латвия использует эту возможность ответственно, сохраняя устойчивость фискальной политики и предусматривая постепенное снижение дефицита по мере завершения действия защитной оговорки.

Также в бюджете учтено, что в 2025 году правительство провело реформу налогообложения рабочей силы, снизив налоговую нагрузку на работодателей и работников. В результате доходы бюджета в 2025–2028 годах сократятся примерно на один миллиард евро.

Благодаря сокращению расходов бюджета обеспечена фискальная экономия на 233 млн евро в 2026 году, а в среднем на период 2026–2028 годов общая экономия составит более 800 млн евро, сообщает МФ.

Расходы на основные функции госбюджета снижены

По сравнению с планом на 2025 год, в 2026 году расходы на основные функции госбюджета снижены: в МФ — на 16%, в Министерстве юстиции — на 10%, в Министерстве климата и энергетики — на 9%, в Министерстве экономики — на 9%, в Министерстве иностранных дел — на 5% и в ряде других ведомств.

В целом в 2026 году на определённые правительством приоритеты дополнительно предусмотрено 693,5 млн евро, в 2027 году — 724,8 млн евро, а в 2028 году — до 935,9 млн евро. Из них значительная часть — 448,3 млн евро — в следующем году будет направлена на укрепление государственной безопасности, в том числе на развитие боеспособности Национальных вооружённых сил, военной инфраструктуры и систем охраны границы, а также на поддержку отечественной оборонной промышленности и создание новых рабочих мест.

Общий бюджет обороны на следующий год достигнет 2,2 млрд евро. По определению НАТО, в 2026 году оборонный бюджет Латвии составит 4,9% от ВВП, в 2027 году — 5%, а в 2028 году — снова 4,9%.

Дополнительно 94,8 млн евро направят на поддержку семей с детьми и улучшение системы охраны здоровья матерей и детей — это включает увеличение пособий, улучшение доступности услуг и повышение социальной защищённости. Финансирование на функции здравоохранения в следующем году вырастет на 27,9 млн евро и достигнет 1,9 млрд евро.

В сфере образования 45 млн евро будут выделены на внедрение новой модели оплаты труда педагогов "Программа в школе", с усилением вспомогательного персонала и обеспечением качественного образования по всей стране.

Дополнительные средства предусмотрены также на социально значимые мероприятия — расширение паллиативной помощи, повышение доступности социальных и реабилитационных услуг, а также поддержку сельского хозяйства.

Инвестиции из фондов ЕС

Инвестиции из фондов ЕС и Фонда восстановления (AF) также в 2026 году останутся одним из главных двигателей роста экономики Латвии, подчёркивает МФ. Их объём превысит один миллиард евро, оставаясь на исторически высоком уровне и значительно превышая показатели предыдущего планового периода.

МФ информирует, что эти средства вкладываются в укрепление безопасности, развитие регионов, инфраструктуры, повышение конкурентоспособности бизнеса и человеческого капитала. На реализацию проектов из фондов ЕС до 2026 года уже привлечено более 2,2 млрд евро, а 93% из общего объема в 1,97 млрд евро по линии AF зарезервированы под конкретные инвестиции.

Особое значение, по мнению МФ, имеют новые вложения по регламенту ЕС "ReArm Europe", который позволяет направить до 10% финансирования из фондов ЕС на проекты в сфере обороны и безопасности, включая развитие военной и бизнес-мобильности.

Кроме средств ЕС и AF, в Латвии продолжают действовать и другие программы зарубежной финансовой помощи. В рамках Швейцарской программы до 2029 года предусмотрено 49,8 млн евро, из них грант Швейцарии — 42,4 млн евро и софинансирование из госбюджета по четырём программам — совершенствование ухода за онкобольными детьми, рекультивация загрязнённых территорий, прикладные научные исследования и развитие дуального обучения.

А в рамках нового периода грантов Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Норвегии до 2031 года Латвия сможет инвестировать свыше 100 млн евро вместе с госбюджетом в три приоритетные сферы.

В частности, 43 млн евро будут вложены в укрепление местного развития и устойчивости. Эта поддержка направлена на реализацию приоритета правительства "Государственная безопасность" — создание новых убежищ, адаптацию и оснащение существующих помещений, закупку и установку генераторов для обеспечения бесперебойного электроснабжения медучреждений и центров соцопеки.

На "зелёные" инновации будет направлено 27,5 млн евро — в поддержку бизнеса и рекультивацию загрязнённых территорий, а 15 млн евро — на программу пенитенциарной службы: строительство женской тюрьмы, укрепление служб и реабилитационные услуги для детей с зависимостями от психоактивных веществ. МФ поясняет, что эти зарубежные инвестиции дополняют финансирование ЕС и снижают нагрузку на госбюджет, обеспечивая долгосрочные вложения в безопасность и благополучие общества.

Из госбюджета наибольшие инвестиции — 545,9 млн евро — пойдут на оборону: повышение боеспособности Национальных вооружённых сил, развитие военной инфраструктуры и систем охраны границы, а также поддержку оборонной промышленности.

Инвестиции в сфере внутренних дел — 67,9 млн евро — будут направлены на модернизацию инфраструктуры служб безопасности, строительство новых депо для пожарных и спасателей, обновление автопарка полиции и укрепление гражданской обороны.

Финансирование предусмотрено также на развитие инфраструктуры образования, здравоохранения и культуры. Министерству образования и науки выделено 11,9 млн евро, в том числе на цифровизацию ресурсов латышского языка и создание современной учебной среды. Инвестиции в здравоохранение направлены на модернизацию больниц и развитие системы e-здравоохранения, а вложения Министерства культуры — 5,7 млн евро — на сохранение культурного наследия, укрепление цифровой безопасности и модернизацию музейных экспозиций.

В следующем году пять приграничных самоуправлений — Лудзенский, Краславский, Балвский, Алуксненский и Аугшдаугавский края — получат три миллиона евро на укрепление безопасности у внешней границы ЕС. Также расширены возможности самоуправлений получать кредиты на инвестиционные проекты, особенно в сферах безопасности, образования и демографии.

78% — самоуправлениям и 22% — госбюджету

Распределение подоходного налога с населения (IIN) на следующий год предусмотрено в пропорции 78% — самоуправлениям и 22% — государственному бюджету. Прогнозируемые доходы от IIN в бюджетах самоуправлений составят 2,278 млрд евро.

Предполагается, что ежегодное увеличение допустимого объема заимствований самоуправлений в следующем году составит 168,14 млн евро.

В последующие годы прогнозируется стабильный рост налоговых поступлений в бюджеты самоуправлений — в 2026 году с учётом компенсаций рост составит 151,4 млн евро или 6,1%. МФ подчёркивает, что прогноз IIN будет обеспечен в полном объеме, а доходы сверх гарантированного уровня направят на погашение долговых обязательств.

Целевые дотации самоуправлениям на следующий год составят 676,286 млн евро.

В том числе на оплату труда педагогов и обязательные взносы в госстрахование в детских садах, школах, профессиональных и специальных учебных заведениях, а также частично — в кружках по интересам — предусмотрено 527,435 млн евро.

На зарплаты педагогам в спецгруппах дошкольного образования и специализированных школ-интернатах, а также на соцвзносы — 73,96 млн евро.

На оплату труда педагогов, обучающих детей с 5 лет в муниципальных образовательных учреждениях, и соцвзносы — 72,829 млн евро, а руководителям творческих коллективов — 2,063 млн евро.

Государственная дотация самоуправлениям на следующий год составит 106,32 млн евро, включая 50,923 млн евро для фонда финансового выравнивания, а также 51,794 млн евро дотации, интегрируемой в систему финансового выравнивания. Ещё три миллиона евро предусмотрены для приграничных самоуправлений.

Также запланирована дотация в размере 602 928 евро самоуправлениям за проживающих в домах престарелых и центрах лиц, размещённых до 1 января 1998 года (по 11 376 евро на одного жителя).

Общий прирост предоставленных самоуправлениями поручительств установлен в размере 56,915 млн евро — для кредитов муниципальных предприятий на инвестиционные проекты, закупку топлива с отсрочкой платежей.

Эффективность госуправления будут повышать

МФ сообщает, что меры по повышению эффективности госуправления включают сокращение административных расходов и штатных единиц в СГД, присоединение Инспекции по контролю за лотереями и азартными играми к СГД, а также пересмотр финансирования завершённых инфраструктурных проектов (включая строительство Лиепайской тюрьмы) и другие меры для более эффективного использования публичных средств.

Правительство также сохраняет обязательство не повышать базовые налоги, предусматривая только те изменения, которые отвечают интересам общества. В следующем году запланировано повышение акцизов на алкоголь и табак, налога на азартные игры и природные ресурсы. Также предполагается сниженная ставка НДС (12%) на ряд продуктов питания — хлеб, яйца, молоко и курятину.

Минималку и пенсии повысят

В 2026 году планируется повышение как минимальной зарплаты, так и необлагаемого минимума на 40 евро — до 780 и 550 евро соответственно. С 1 октября 2025 года будет проведена индексация пенсий до 1488 евро, что обеспечит пересмотр пенсий в полном объёме для 98% пенсионеров.

Дивиденды госпредприятий - в госбюджет

В бюджете на следующий год предусмотрено, что АО "Latvenergo" перечислит в основной государственный бюджет дивиденды в размере 141 миллиона евро, АО "Latvijas valsts meži" — не менее 143,896 миллиона евро, АО "Augstsprieguma tīkls" — не менее 5,716 миллиона евро, АО "Latvijas loto" — не менее 9,358 миллиона евро, а ГП "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" — не менее 6,261 миллиона евро.

В то же время ГП "Latvijas gaisa satiksme" не будет выплачивать дивиденды из прибыли за 2025, 2026 и 2027 отчётные годы, чтобы обеспечить соответствие международным и нормативным актам Европейского Союза.

Также в законе о бюджете предусмотрено, что включённые в сектор общего государственного управления капитальные общества имеют право не производить платежи за использование государственного капитала при условии, что часть прибыли, подлежащая выплате в виде дивидендов, направляется на покрытие ранее взятых финансовых обязательств этих обществ.