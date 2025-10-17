Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвия защитила границу всей Европы - еврокомиссар 1 623

Политика
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвия защитила границу всей Европы - еврокомиссар
ФОТО: LETA

Еврокомиссар: ситуация на латвийской границе говорит о том, что все может быть использовано как оружие против Европы.

Ситуация на латвийской границе говорит о том, что все может быть использовано как оружие против Европы, заявил журналистам комиссар ЕС по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер, который в пятницу в ходе визита в Латвию посетил латвийско-белорусскую границу.

Бруннер отметил, что ознакомился с ситуацией на границе и считает, что Латвия и Государственная пограничная охрана проделали большую работу, защищая не только свою границу, но и границу всей Европы.

"Это наша общая граница, и мы видим, что здесь все может быть использовано как оружие против ЕС", - подчеркнул Бруннер.

Комиссар отметил, что Беларусь и Россия используют в качестве оружия людей - мигрантов, которых направляют к границам Европы. "Мы должны понимать, с какими вызовами сталкивается Латвия на границе, чтобы применить конкретные меры", - сказал он.

Бруннер добавил, что Еврокомиссия делает все возможное, чтобы оказать поддержку в охране европейской границы. "Всегда можно сделать больше, но именно поэтому важна координация между странами", - добавил комиссар.

Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис сообщил журналистам, что комиссару была предоставлена информация о проделанной работе по укреплению границы, будущих планах и необходимых ресурсах.

Министр подчеркнул, что укрепление латвийской границы способствует сокращению потока нелегальных мигрантов, так как благодаря современным технологиям нарушителей можно обнаружить гораздо проще. После завершения строительства инфраструктуры на всей восточной границе пересечь ее незаметно станет практически невозможно, добавил глава МВД.

Козловскис подчеркнул, что безопасность восточной границы тесно связана с безопасностью всей Европы и линия обороны на восточной границе является одним из важнейших стратегических направлений ЕС.

Министр отметил, что визит еврокомиссара на восточную границу Латвии дает возможность продемонстрировать результаты и обсудить конкретные планы дальнейших действий. В нынешних геополитических условиях очевидно, что оснащенная современными технологиями восточная граница ЕС является важнейшим фактором безопасности всей Европы, и ее задача - защитить европейские государства и их население от потенциальных угроз, включая возможную агрессию со стороны России.

Госсекретарь МВД Дмитрий Трофимов сообщил, что Латвия в настоящее время при поддержке ЕС способна реализовать весь проект "умной границы" на границе с Беларусью и частично на границе с Россией.

ГАО "Valsts nekustamie īpašumi" уже завершило строительство заграждений, патрульных дорог и сопутствующей инфраструктуры. Вдоль границы проложен оптический кабель, устанавливаются камеры и сенсоры - этот проект будет завершен в следующем году, обеспечив границу современными технологическими решениями.

По словам Трофимова, это позволит пограничникам быстро реагировать на происходящее и вести наблюдение не только за линией границы, но и за прилегающей территорией. Таким образом, будет укреплена безопасность не только Латвии, но и границ ЕС и НАТО.

Он отметил, что в укрепление границы вложены крупные средства, однако требуются дополнительные решения, в том числе системы дронов, техническое оснащение для пограничников, улучшение мобильности и вертолеты.

Читайте нас также:
#латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
2
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го октября

    Что, опять? - Правильное написание: -

    Госсекретарь МВД Дмитрийс Трофимовс

    10
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Это все не в интересах латвийского народа»
Изображение к статье: «Это все не в интересах латвийского народа»
Конвенция, пособия, льготы и... запрет «воздерживаться». За что ратует народ?
Изображение к статье: Конвенция, пособия, льготы и... запрет «воздерживаться». За что ратует народ? Эксклюзив!
«Не всё, что плохо – это коррупция»: рижские депутаты призвали на помощь авторитет Дональда Трампа
Изображение к статье: В этом созыве Думы все решения рождаются в муках. Эксклюзив!
«Нужно честно признать, что долг слишком велик»: у правительства Силини не сходятся расходы с доходами
Изображение к статье: «Нужно честно признать, что долг слишком велик»: у правительства Силини не сходятся расходы с доходами Эксклюзив!
Изображение к статье: Как «спастись» перед выборами? Партии ищут варианты Эксклюзив!
Как «спастись» перед выборами? Партии ищут варианты 1 299
Изображение к статье: Европе следует взять на себя большую ответственность за свою оборону - латвийский министр
Европе следует взять на себя большую ответственность за свою оборону - латвийский министр 174
Изображение к статье: Одной из угроз на предстоящих выборах в Сейм станет искусственный интеллект - эксперт
Одной из угроз на предстоящих выборах в Сейм станет искусственный интеллект - эксперт 231
Изображение к статье: «Подготовку к нападению уже невозможно скрыть» - посол Латвии в НАТО
«Подготовку к нападению уже невозможно скрыть» - посол Латвии в НАТО 6 3726

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Теперь он опять самый желанный жених Голливуда. Иконка видео
Lifenews
Почему 63-летний Том Круз разошелся с артисткой, моложе себя на 26 лет 9
Изображение к статье: Определены самые смешные названия российских деревень
Lifenews
Определены самые смешные названия российских деревень 1
Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Дом и сад
Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше 14
Изображение к статье: Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо
Наша Латвия
Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо 87
Изображение к статье: Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью
В мире животных
Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью 10
Изображение к статье: Как солнечные панели превращают свет в электричество
Дом и сад
Как солнечные панели превращают свет в электричество 34
Изображение к статье: Теперь он опять самый желанный жених Голливуда. Иконка видео
Lifenews
Почему 63-летний Том Круз разошелся с артисткой, моложе себя на 26 лет 9
Изображение к статье: Определены самые смешные названия российских деревень
Lifenews
Определены самые смешные названия российских деревень 1
Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Дом и сад
Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше 14

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео