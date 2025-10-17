Еврокомиссар: ситуация на латвийской границе говорит о том, что все может быть использовано как оружие против Европы.

Ситуация на латвийской границе говорит о том, что все может быть использовано как оружие против Европы, заявил журналистам комиссар ЕС по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер, который в пятницу в ходе визита в Латвию посетил латвийско-белорусскую границу.

Бруннер отметил, что ознакомился с ситуацией на границе и считает, что Латвия и Государственная пограничная охрана проделали большую работу, защищая не только свою границу, но и границу всей Европы.

"Это наша общая граница, и мы видим, что здесь все может быть использовано как оружие против ЕС", - подчеркнул Бруннер.

Комиссар отметил, что Беларусь и Россия используют в качестве оружия людей - мигрантов, которых направляют к границам Европы. "Мы должны понимать, с какими вызовами сталкивается Латвия на границе, чтобы применить конкретные меры", - сказал он.

Бруннер добавил, что Еврокомиссия делает все возможное, чтобы оказать поддержку в охране европейской границы. "Всегда можно сделать больше, но именно поэтому важна координация между странами", - добавил комиссар.

Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис сообщил журналистам, что комиссару была предоставлена информация о проделанной работе по укреплению границы, будущих планах и необходимых ресурсах.

Министр подчеркнул, что укрепление латвийской границы способствует сокращению потока нелегальных мигрантов, так как благодаря современным технологиям нарушителей можно обнаружить гораздо проще. После завершения строительства инфраструктуры на всей восточной границе пересечь ее незаметно станет практически невозможно, добавил глава МВД.

Козловскис подчеркнул, что безопасность восточной границы тесно связана с безопасностью всей Европы и линия обороны на восточной границе является одним из важнейших стратегических направлений ЕС.

Министр отметил, что визит еврокомиссара на восточную границу Латвии дает возможность продемонстрировать результаты и обсудить конкретные планы дальнейших действий. В нынешних геополитических условиях очевидно, что оснащенная современными технологиями восточная граница ЕС является важнейшим фактором безопасности всей Европы, и ее задача - защитить европейские государства и их население от потенциальных угроз, включая возможную агрессию со стороны России.

Госсекретарь МВД Дмитрий Трофимов сообщил, что Латвия в настоящее время при поддержке ЕС способна реализовать весь проект "умной границы" на границе с Беларусью и частично на границе с Россией.

ГАО "Valsts nekustamie īpašumi" уже завершило строительство заграждений, патрульных дорог и сопутствующей инфраструктуры. Вдоль границы проложен оптический кабель, устанавливаются камеры и сенсоры - этот проект будет завершен в следующем году, обеспечив границу современными технологическими решениями.

По словам Трофимова, это позволит пограничникам быстро реагировать на происходящее и вести наблюдение не только за линией границы, но и за прилегающей территорией. Таким образом, будет укреплена безопасность не только Латвии, но и границ ЕС и НАТО.

Он отметил, что в укрепление границы вложены крупные средства, однако требуются дополнительные решения, в том числе системы дронов, техническое оснащение для пограничников, улучшение мобильности и вертолеты.