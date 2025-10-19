«Это есть наш последний и решительный бой…» Примерно с таким настроем латвийские политики шли на борьбу с бюрократией.

«Ну на этот раз мы уже точно с пути не свернем!» - повторяли они как заклинание. Эту песню подхватили чиновники, которые должны по определению слушаться премьера и ее наставления. А ведь уменьшение бюрократии являлось частью рестарта правительства, еще в феврале объявленного Эвикой Силиней.

Победят ли бюрократы бюрократию?

Напомним, что в итоге борьбу с бюрократией поручили… самим бюрократам, правда, «разбавив» соответствующую рабочую группу представителями неправительственного сектора. Нужно отдать должное лидерам конфедерации работодателей и торгово-промышленной палаты — они были настроены очень жестко и в результате чиновники даже и не пытались, по давней традиции, затянуть деятельность рабочей группы и утопить ее в бесконечных согласованиях. Впрочем, и сами представители бизнес-сообщества, будучи реалистами, поставили перед собой те цели, которые можно выполнить в создавшейся ситуации. А именно: предложить минимальный пакет мер по борьбе с бюрократией — то есть те идеи, которые можно реализовать весьма быстро.

В итоге, напомним, рабочая группа подготовила и направила правительству 21 приоритетное предложение по уменьшению бюрократии. Честно говоря, бОльшую часть из того, что предложила рабочая группа, министерства уже давно сами могли реализовать.

Ну кто мешал чиновникам, с учетом развития технологий, меньше плодить и рассылать бумажных писем, заменив все это электронными письмами?! Почему госуправление само не догадалось предложить жителям, регистрируя свою официальную электронную почту, одновременно и зарегистрировать свой номер банковского счета - с тем, чтобы государство само автоматически переводило на этот счет причитающиеся конкретному жителю пособия или другие госвыплаты?! Все просто - если человеку положены пособия, то соответствующее госучреждение, без всяких просьб и заявлений этого человека, по умолчанию, начинает ему это пособие выплачивать.

И без подсказки экспертов рабочей группы чиновники могли бы решить, что для упрощения процесса возврата переплаченных налогов, жители, чеки за медицинские услуги и за оплату учебы или спортивных занятий и кружков, сразу же подают в СГД в электронном виде.

В числе предложений рабочей группы и отказ от контроля за мелкими строительными работами (например, утепление небольшого дома), и отказ от разного рода справок и от дублирования запрашиваемой информации - например, если предприниматели уже подали все данные в СГД, то им уже не нужно те же самые данные еще и предоставлять центральному статуправлению.

Прогресс есть, но минимальный

Справедливости ради заметим, что часть этих предложений уже внедрена в нормативные акты, в том числе в сфере строительства, другая часть оформлена в виде законопроектов и тоже активно рассматривается парламентом. С подачи рабочей группы началась и реформа очень тяжеловесной, забюрократизированной системы государственных и муниципальных закупок.

«Засуетились» и министерства, которые, параллельно с рабочей группой, начали сами упрощать те или иные административные процедуры. Так с подачи минюста предпринимателям облегчили порядок увеличения основного капитала и процесс ликвидации обществ капитала. Служба госдоходов «освобождается» от репрессивных функций и в дальнейшем будет работать больше, как сервисная служба. Напомним: налогово-таможенная полиция с 1-го января следующего года отделяется от СГД и уходит под прямой надзор министра внутренних дел…

Поэтому нельзя утверждать, что ничего не сделано и бюрократия совершенно непобедима и неуязвима.

Продолжение следует?

Однако очевидно, что дальнейшая борьба с бюрократией застопорилась. То есть активная деятельность рабочей группы прекратилась после передачи этих приоритетных предложений правительству, а это случилось еще в конце апреля!

На недавнем заседании комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправлений, где как раз и рассматривались промежуточные итоги борьбы с бюрократией, главный чиновник страны — глава Госканцелярии Райвис Кронбергс открыто признал, что… госуправление исчерпало уже свои идеи и фантазию, как еще уменьшить бюрократию и нужен взгляд со стороны. То есть речь идет о привлечении некоего лидера — к примеру, из среды предпринимателей, который незамутненным взглядом сможет посмотреть на административный аппарат и бюрократические процедуры и предложить какие-то дополнительные меры уменьшения административных барьеров. При этом, по мнению господина Кронбергса, такой лидер по борьбе с бюрократией должен трудиться на добровольных началах. Иными словами — даром.

Кто тут будет добровольцем?

По неофициальной информации, главным кандидатом на этот высокий пост бесплатной работы является шеф торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш. С таким подходом в целом депутаты комиссии Сейма согласилась.

"Я не хочу употреблять слово «царь», но это лидер. Он не должен быть политиком, ни бывшим, ни действующим. Не исходить из касты чиновничества потому, что сами бюрократы не могут бороться с бюрократией, а должны быть или от предпринимателей, или от ученых", — заявил председатель комиссии Сейма по делам госуправления и самоуправлений Олег Буров.

Однако пока еще такого официального предложения Эндзиньшу не поступило. Но, похоже, в течении ближайших недель поступит и, возможно, тогда борьба с бюрократией продолжится.

В ожидании реальных сокращений

Многие наблюдатели и эксперты сетуют на то, что борьба с бюрократией отделена от… сокращения бюрократов. Иными словами, рабочая группа лишь предлагала уменьшение или ликвидацию тех или иных административных процедур, но «не трогала» ни рабочие места чиновников, ни сами структуры госуправления. Это, по мнению премьера, два разных процесса.

Значит ли это, что до сокращения самих бюрократов дело не дойдет? Незначительные сокращения уже произошли в ряде министерств и еще произойдут после постепенного слияния отдельных госпредприятий при министерствах.

Однако более существенные сокращения и реформы в госуправлении едва ли случатся в этом и следующем — выборном, — году. Сперва еще начнется аудит в госуправлении, который может растянуться до конца следующего года. Так что, если и ожидать такого рода реформ, то не раньше 2027-го года.