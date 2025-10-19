Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сместили с поста стоявшего на страже государственных интересов руководителя LVM Путниньша – СМИ 1 1871

Политика
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сместили с поста стоявшего на страже государственных интересов руководителя LVM Путниньша – СМИ

Председатель правления акционерного общества “Latvijas valsts meži” (LVM) Петерис Путниньш подал в отставку, сообщает TV3, ссылаясь на неофициальную информацию.

Путниньш объявил о своей отставке на собрании акционеров LVM 16 октября этого года. Причиной отставки, вероятнее всего, стало политическое давление — уход может быть связан с решением правительства пойти навстречу деревообрабатывающим компаниям, которые на аукционах LVM заключили трёхлетние контракты по относительно высоким ценам.

TV3 отмечает, что возглавляемому Путниньшем правлению ранее предлагалось пересмотреть заключённые договоры и снизить цены, однако LVM отказалась это делать, указав, что это привело бы к растрачиванию государственных средств.

Несмотря на это, правительство под руководством Эвики Силини (Новое Единство) приняло решение, выгодное деревообработчикам, хотя в предыдущие годы отрасль демонстрировала рекордную прибыль.

TV3 напоминает, что в 2023 году крупнейшие деревообработчики начали бить тревогу, заявляя, что из-за войны России против Украины в регионе замедлилась строительная активность, вследствие чего снизился спрос на пиломатериалы и упали цены. Это особенно затронуло крупных экспортёров, которые ранее выиграли на аукционах LVM трёхлетние контракты на поставку пиловочных бревен по высоким ценам. Отраслевые ассоциации обратились к LVM с предложением установить “конкурентоспособную цену”, но руководство LVM отказалось, считая это не только нецелесообразным, но и незаконным.

В ответном письме LVM, подписанном Путниньшем и другими членами правления, отмечалось, что подобное решение сократило бы доходы LVM на миллионы евро и означало бы растрату государственных средств. Это также должно рассматриваться в контексте договора Европейского Союза, так как такое снижение цен могло бы быть расценено как государственная помощь, искажающая конкуренцию.

Однако в конце 2023 года министр земледелия Армандс Краузе и тогдашний государственный секретарь министерства, а также представитель государства как держателя акций LVM, Раивис Кронбергс, представили правительству информационный доклад о снижении факторов, негативно влияющих на конкурентоспособность латвийской деревообрабатывающей отрасли. В документе создавалось впечатление, будто в отрасли сложилась чрезвычайная ситуация: латвийские лесопильни из-за высоких цен на ресурсы уступают конкурентам из Скандинавии, и для стабилизации рынка LVM должна предоставить скидки по уже заключённым долгосрочным контрактам.

Министерство охраны окружающей среды выступило против, указывая, что проблемы у деревообработчиков наблюдаются лишь один год, тогда как в предыдущие годы экспортёры лесной продукции получали рекордную прибыль — в 2021 году 201 млн евро, в 2022 году — 102 млн евро, а также подчеркнув, что ожидаемый кризис пока лишь прогноз. Кроме того, было выражено беспокойство, что снижение цен по долгосрочным контрактам поддержит только крупных деревообработчиков, а не всю отрасль.

Силиня, как и Краузе, отрицали в интервью TV3, что встречалась с конкретными бизнесменами из деревообрабатывающей отрасли. Однако премьер-министр так и не ответила, почему государство отказалось от 30 млн евро в пользу крупных деревообработчиков, а не всей отрасли, несмотря на то что уже в конце 2023 года была очевидна необходимость экономии.

Срок полномочий Путниньша на посту председателя правления LVM истекал 28 июля 2027 года. Ранее сообщалось, что в 2024 году предприятие LVM работало с оборотом 586,129 миллиона евро, а прибыль компании сократилась на 32% — до 150,131 миллиона евро.

Читайте нас также:
#леса #эвика силиня
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
0
1
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    19-го октября

    Никогда человек не бывает так вежлив к совершенно незнакомому человеку, как в тот момент, когда он хочет обмануть или впарить ему какую – нибудь дрянь.

    32
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Что будет в Латгалии в 2040 году: Сейму представили возможность заглянуть в будущее
Изображение к статье: Местные промыслы на улице Ригас в Даугавпилсе. Фото автора. Эксклюзив!
На тебе Боже, что нам негоже: как Латвия превратилась в импортера сотен тысяч тонн голландских окатышей
Изображение к статье: На тебе Боже, что нам негоже: как Латвия превратилась в импортера сотен тысяч тонн голландских окатышей Эксклюзив!
Бюджетные страдания, конвенция и президентская инициатива. Что обсудят депутаты?
Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Изображение к статье: В Сейме предложили ввести «военный налог». Это откуда?
В Сейме предложили ввести «военный налог». Это откуда? 5 3022
Изображение к статье: Бюрократы не сдаются: чиновники Латвии исчерпали возможности в борьбе с самими собой Эксклюзив!
Бюрократы не сдаются: чиновники Латвии исчерпали возможности в борьбе с самими собой 986
Изображение к статье: Сломать систему... Чего хотят добиться режиссер, экономист и независимый депутат? Эксклюзив!
Сломать систему... Чего хотят добиться режиссер, экономист и независимый депутат? 525
Изображение к статье: Неуважение жестом... «Единство» предлагает ужесточить наказания за неуважение к госязыку
Неуважение жестом... «Единство» предлагает ужесточить наказания за неуважение к госязыку 11 4013

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 11
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 40
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 171
Изображение к статье: Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз
Люблю!
Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз 44
Изображение к статье: «Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться
Люблю!
«Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться 130
Изображение к статье: Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля
Техно
Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля 145
Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 11
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 40
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 171

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео