Путниньш объявил о своей отставке на собрании акционеров LVM 16 октября этого года. Причиной отставки, вероятнее всего, стало политическое давление — уход может быть связан с решением правительства пойти навстречу деревообрабатывающим компаниям, которые на аукционах LVM заключили трёхлетние контракты по относительно высоким ценам.

TV3 отмечает, что возглавляемому Путниньшем правлению ранее предлагалось пересмотреть заключённые договоры и снизить цены, однако LVM отказалась это делать, указав, что это привело бы к растрачиванию государственных средств.

Несмотря на это, правительство под руководством Эвики Силини (Новое Единство) приняло решение, выгодное деревообработчикам, хотя в предыдущие годы отрасль демонстрировала рекордную прибыль.

TV3 напоминает, что в 2023 году крупнейшие деревообработчики начали бить тревогу, заявляя, что из-за войны России против Украины в регионе замедлилась строительная активность, вследствие чего снизился спрос на пиломатериалы и упали цены. Это особенно затронуло крупных экспортёров, которые ранее выиграли на аукционах LVM трёхлетние контракты на поставку пиловочных бревен по высоким ценам. Отраслевые ассоциации обратились к LVM с предложением установить “конкурентоспособную цену”, но руководство LVM отказалось, считая это не только нецелесообразным, но и незаконным.

В ответном письме LVM, подписанном Путниньшем и другими членами правления, отмечалось, что подобное решение сократило бы доходы LVM на миллионы евро и означало бы растрату государственных средств. Это также должно рассматриваться в контексте договора Европейского Союза, так как такое снижение цен могло бы быть расценено как государственная помощь, искажающая конкуренцию.

Однако в конце 2023 года министр земледелия Армандс Краузе и тогдашний государственный секретарь министерства, а также представитель государства как держателя акций LVM, Раивис Кронбергс, представили правительству информационный доклад о снижении факторов, негативно влияющих на конкурентоспособность латвийской деревообрабатывающей отрасли. В документе создавалось впечатление, будто в отрасли сложилась чрезвычайная ситуация: латвийские лесопильни из-за высоких цен на ресурсы уступают конкурентам из Скандинавии, и для стабилизации рынка LVM должна предоставить скидки по уже заключённым долгосрочным контрактам.

Министерство охраны окружающей среды выступило против, указывая, что проблемы у деревообработчиков наблюдаются лишь один год, тогда как в предыдущие годы экспортёры лесной продукции получали рекордную прибыль — в 2021 году 201 млн евро, в 2022 году — 102 млн евро, а также подчеркнув, что ожидаемый кризис пока лишь прогноз. Кроме того, было выражено беспокойство, что снижение цен по долгосрочным контрактам поддержит только крупных деревообработчиков, а не всю отрасль.

Силиня, как и Краузе, отрицали в интервью TV3, что встречалась с конкретными бизнесменами из деревообрабатывающей отрасли. Однако премьер-министр так и не ответила, почему государство отказалось от 30 млн евро в пользу крупных деревообработчиков, а не всей отрасли, несмотря на то что уже в конце 2023 года была очевидна необходимость экономии.

Срок полномочий Путниньша на посту председателя правления LVM истекал 28 июля 2027 года. Ранее сообщалось, что в 2024 году предприятие LVM работало с оборотом 586,129 миллиона евро, а прибыль компании сократилась на 32% — до 150,131 миллиона евро.