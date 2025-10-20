Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Движение «Без партий» хочет принять участие в выборах в Сейм в следующем году, как это возможно? 0 295

Политика
Дата публикации: 20.10.2025
LETA
Изображение к статье: Движение «Без партий» хочет принять участие в выборах в Сейм в следующем году, как это возможно?
ФОТО: LETA

Политическое движение "Без партий" планирует участвовать в выборах в Сейм в следующем году, сообщил представитель движения, депутат Сейма Дидзис Шмитс.

Предприниматель Армандс Брокс сказал агентству ЛЕТА, что пока рано говорить о том, будет ли движение участвовать в выборах в Сейм. По его словам, необходимо понять, какова будет реакция народа. В то же время он не исключил сотрудничества с другими партиями, сказав, что такие переговоры ведутся, но говорить об этом тоже пока рано.

Закон предусматривает, что список кандидатов на выборы может подать политическая партия, зарегистрированная в установленном законом порядке и созданная не позднее чем за год до парламентских выборов. Это значит, что новое движение должно стартовать на базе уже сущестующей партии.

Свою мотивацию вступления в движение Шмитс связал с тем, что "без изменения системы невозможно получить другой, лучший результат". Он отметил, что в последние три парламентских срока ротация депутатов была значительной, но "интеллектуальный потенциал парламента", по его мнению, падает со времен Верховного совета.

Он отметил, что не считает, что изменение избирательной системы автоматически гарантирует качественный результат, но оно открывает путь к такому результату.

Об учреждении движения "Без партий" объявили режиссер Алвис Херманис, предприниматель Брокс, политик Шмитс, пастор Петерис Спрогис и экономист Гунтарс Витолс. Главной его целью является изменение избирательной системы и переход от партийных списков к выборам индивидуальных кандидатов.

Читайте нас также:
#выборы #политические партии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
В Латвию едут король и королева
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Латвия разрешит потратить замороженные активы России на нужды Украины
Изображение к статье: Латвия разрешит потратить замороженные активы России на нужды Украины
«Скоро обществу надоест слушать отговорки про »руку Москвы«
Изображение к статье: «Скоро обществу надоест слушать отговорки про »руку Москвы«
Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Языковые дебаты для депутатов, отъем гражданства и народная инициатива. Что обсудят в Сейме? 2 878
Изображение к статье: Политолог Илга Крейтусе перенесла тяжёлую операцию
Политолог Илга Крейтусе перенесла тяжёлую операцию 1 1026
Изображение к статье: Профсоюз медиков выразил недоверие министру здравоохранения
Профсоюз медиков выразил недоверие министру здравоохранения 5 1548
Изображение к статье: Предлагают увеличить штрафы за неуважение к госязыку
Предлагают увеличить штрафы за неуважение к госязыку 6 1650

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 640
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 69
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 184
Изображение к статье: Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается
Люблю!
Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается 115
Изображение к статье: В США пообещали догнать Россию в одной технологии
В мире
В США пообещали догнать Россию в одной технологии 113
Изображение к статье: В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов
В мире
В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов 317
Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 640
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 69
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 184

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео