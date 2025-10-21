У партнеров по коалиции возникли сомнения относительно принятого в свое время правительством решения, в результате которого в интересах отдельных деревообрабатывающих предприятий госпредприятие "Latvijas valsts meži" (LVM) недополучило около 30 млн евро. Об этом в воскресенье сообщила передача "Ничего личного" на телеканале TV3.

Министр земледелия Армандс Краузе (Союз зеленых и крестьян) утверждает, что без этого решения многие деревообрабатывающие предприятия прекратили бы деятельность. Однако партнеры по коалиции не столь уверены в правильности такого шага.

В конце 2023 года правительство постановило, что крупнейшие деревообрабатывающие предприятия могут закупить у LVM лесоматериалы по более выгодной цене, чем предусмотрено прежними договорами. Автором этой инициативы был министр земледелия, который в поданном в правительство документе обрисовал мрачную картину, утверждая, что латвийские лесопилки срочно нуждаются в поддержке, поскольку проигрывают в конкурентной борьбе со странами Скандинавии.

Поясняя это решение, Краузе заявил, что цены, о которых деревообработчики ранее договорились с LVM, не соответствовали тогдашней рыночной ситуации.

"Если бы правительство не приняло это решение, ситуация продолжалась бы еще год, и многие деревообрабатывающие предприятия были бы вынуждены прекратить деятельность, а тысячи людей потеряли бы работу. Поэтому я считаю, что решение было правильным", - заявил министр.

По подсчетам TV3, из-за этого благоприятного для деревообрабатывающих предприятий решения доходы LVM сократились примерно на 30 млн евро. Была ли выгодна государству такая поддержка деревообработчиков? Министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") на это ответил, что для выводов необходим углубленный анализ.

"Государство прибегает к таким мерам, когда у той или иной отрасли возникают проблемы. Были заключены долгосрочные договоры по высоким ценам, и отрасли грозила остановка, поэтому LVM разрешили снизить цены", - пояснил министр.

Сомнения по поводу этого решения есть и у партии "Прогрессивные", подтвердил руководитель ее парламентской фракции Андрис Шуваев. Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") на вопрос, было ли правильным принятое два года назад решение поддержать деревообрабатывающую отрасль, из-за чего LVM недополучило 30 млн евро, не ответила, отметив, что это было совместное решение коалиции.