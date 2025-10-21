Казалось, давно уже прошли те времена, когда политики и чиновники думали, что деньги на их содержание "берутся из тумбочки" и частный бизнес "тут ни при чем". Однако премьер Эвика Силиня своими недавними высказываниями "вернула нас в прошлое" и заставила усомниться в том, что власти понимают, кто кормит госуправление.

Глава правительства, реагируя на критику предпринимателей по поводу нежелания властей резать расходы бюджета, заявила, что бизнес сам почему-то экономить не хочет, а хочет, за счет снижения зарплат в госуправлении, переманить себе этих работников госуправления.

Этот гениальный вывод вызвал просто бурю негодования в социальных сетях. Сперва попытаемся понять, что вообще госпожа Силиня имела в виду. Вероятно, она хотела сказать, что если в госуправлении зарплаты не будут повышаться, а, наоборот, будут снижаться, но при этом в частном секторе зарплаты продолжат расти, то... чиновники сбегут в частный сектор.

Начнем с того, что зарплаты в частном секторе определяются конкуренцией на рынке труда. Влияют, конечно, и другие факторы - инфляция, налоговая политика, дефицит тех или иных специалистов... Но слово "экономить" применительно к частному сектору совершенно неуместно! Как именно нужно экономить? На зарплатах? Можно подумать, что предприниматели только и мечтают о том, как поднять работникам зарплату! Поднимать зарплаты их заставляют "внешние" обстоятельства.

В любом случае, предприниматели тратят свои заработанные деньги, а не публичные, как госпожа Силиня. Печально, что главе правительства нужно объяснять такие элементарные вещи.

Что же касается переманивая работников, то в последняя время наблюдалась совершенно парадоксальная ситуация - из-за стремительного роста зарплат в публичном секторе не из госуправления люди уходили в частный сектор, а - наоборот!

Что же до зарплат в частном секторе, то Силине и Ко вообще-то нужно радоваться росту официальных окладов, ведь это увеличивает и налоговые поступления в бюджет!