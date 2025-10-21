Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Премьер Латвии обиделась на предпринимателей – они требуют, чтобы госуправление страны экономило деньги 3 1933

Политика
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Премьер Латвии обиделась на предпринимателей – они требуют, чтобы госуправление страны экономило деньги

Казалось, давно уже прошли те времена, когда политики и чиновники думали, что деньги на их содержание "берутся из тумбочки" и частный бизнес "тут ни при чем". Однако премьер Эвика Силиня своими недавними высказываниями "вернула нас в прошлое" и заставила усомниться в том, что власти понимают, кто кормит госуправление.

Глава правительства, реагируя на критику предпринимателей по поводу нежелания властей резать расходы бюджета, заявила, что бизнес сам почему-то экономить не хочет, а хочет, за счет снижения зарплат в госуправлении, переманить себе этих работников госуправления.

Этот гениальный вывод вызвал просто бурю негодования в социальных сетях. Сперва попытаемся понять, что вообще госпожа Силиня имела в виду. Вероятно, она хотела сказать, что если в госуправлении зарплаты не будут повышаться, а, наоборот, будут снижаться, но при этом в частном секторе зарплаты продолжат расти, то... чиновники сбегут в частный сектор.

Начнем с того, что зарплаты в частном секторе определяются конкуренцией на рынке труда. Влияют, конечно, и другие факторы - инфляция, налоговая политика, дефицит тех или иных специалистов... Но слово "экономить" применительно к частному сектору совершенно неуместно! Как именно нужно экономить? На зарплатах? Можно подумать, что предприниматели только и мечтают о том, как поднять работникам зарплату! Поднимать зарплаты их заставляют "внешние" обстоятельства.

В любом случае, предприниматели тратят свои заработанные деньги, а не публичные, как госпожа Силиня. Печально, что главе правительства нужно объяснять такие элементарные вещи.

Что же касается переманивая работников, то в последняя время наблюдалась совершенно парадоксальная ситуация - из-за стремительного роста зарплат в публичном секторе не из госуправления люди уходили в частный сектор, а - наоборот!

Что же до зарплат в частном секторе, то Силине и Ко вообще-то нужно радоваться росту официальных окладов, ведь это увеличивает и налоговые поступления в бюджет!

Читайте нас также:
#правительство #эвика силиня
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
4
1
0
7
0
1

Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го октября

    Премьер Латвии обиделась -- Не следует обижаться на тех, у кого сидишь на шее, свесив ноги и побалтывая ими.

    32
    1
  • ТТ
    Тим Тим
    21-го октября

    Интересно,а за чем мне в компании нужен будет деградированый долбак,который последние 10 лет протирал зад на кресле,перекладывая бумаги и нажимая 10 кнопок на клаве и привыкший получать за это не хилое жалование?

    38
    1
  • 21-го октября

    наглядно показанно кто сидит в кресле

    40
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Стамбульской конвенции «социальный гендер» просто некорректно перевели - омбудсмен
Изображение к статье: В Стамбульской конвенции «социальный гендер» просто некорректно перевели - омбудсмен
Станут ли латыши коллаборационистами? Призывают выявить их до часа X
Изображение к статье: Станут ли латыши коллаборационистами? Призывают выявить их до часа X
Как правительство скрывает от Сейма незнание латышского языка среди русскоязычных школьников
Изображение к статье: Как правительство скрывает от Сейма незнание латышского языка среди русскоязычных школьников
Оборона Латвии: известно, что будет закуплено у Германии за 50 млн евро
Изображение к статье: x.com/boris_beissner
Изображение к статье: Выход из Стамбульской конвенции создаст негативную презумпцию - судья
Выход из Стамбульской конвенции создаст негативную презумпцию - судья 215
Изображение к статье: Вилис Криштопанс, депутат Европейского парламента.
Вилис Криштопанс: «Надо быть на правильной стороне истории — вместе с Трампом» 5 2892
Изображение к статье: Избирательная революция в ЛР: зачем режиссер, экономист и священник решились на невозможную миссию Эксклюзив!
Избирательная революция в ЛР: зачем режиссер, экономист и священник решились на невозможную миссию 2 606
Изображение к статье: «Его просто одурачили и заманили в ловушку»
«Его просто одурачили и заманили в ловушку» 1807

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 23
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 31
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 15
Изображение к статье: Видит око, да зуб неймет. Иконка видео
В мире
Португалия бьет рекорды Евросоюза по недоступности жилья 28
Изображение к статье: Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами
Люблю!
Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами 25
Изображение к статье: ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида
Бизнес
ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида 17
Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 23
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 31
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 15

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео