Чтобы Европа стала сильнее, необходимо упростить жизнь внедряющим новые технологии - премьер 1 147

Политика
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Чтобы Европа стала сильнее, необходимо упростить жизнь внедряющим новые технологии - премьер
ФОТО: LETA

Чтобы Европа стала сильнее, необходимо сократить бюрократию и устранить препятствия, тем самым упростив жизнь внедряющим новые технологии, заявила премьер-министр Эвика Силиня (Новое единство) в среду на открытии технологического форума Techritory, пишет ЛЕТА.

Она подчеркнула, что технологии развиваются всё быстрее, меняя жизнь, работу и безопасность. Такие мероприятия, как Techritory, объединяют людей, которые создают, регулируют и исследуют технологии, чтобы вместе находить более умные решения для будущего.

Премьер-министр отметила, что искусственный интеллект развивается стремительными темпами и уже влияет на конкурентоспособность и способы защиты общества.

«Чтобы Европа оставалась сильной, мы должны упростить жизнь внедряющим технологии — меньше бюрократии, меньше препятствий, больше свободы для создания. И мы должны позаботиться о том, чтобы великие идеи могли расти и добиваться успеха именно здесь, в Европе», — подчеркнула премьер.

Силиня привела в пример латвийские технологические решения, в частности разработку Tilde Open, переданную также Украине для облегчения её интеграции в Европейский союз, а также быстро растущую индустрию дронов. Кроме того, она отметила, что в Латвии действует первый в Европе полигон для тестирования 5G в оборонной сфере, а местные эксперты уже исследуют технологии 6G. Важной она назвала и сферу квантовых исследований, в которой латвийские учёные тесно сотрудничают с партнёрами по всей Европе и НАТО.

«Хотя наибольшие технологические достижения сегодня видны в военной сфере, мы должны обеспечить более широкое применение этих технологий в обществе и бизнесе», — сказала Силиня, подчеркнув, что цифровизация — это основа экономического роста.

Силиня отметила, что цифровые инновации уже сегодня являются движущей силой латвийского экспорта и конкурентоспособности, а латвийские технологические компании предлагают умные, безопасные и устойчивые решения по всей Европе.

Премьер-министр подчеркнула, что цифровизация также важна для сокращения бюрократии, поскольку помогает упростить правила, автоматизировать процессы и сделать государственное управление более быстрым и прозрачным.

«Используя технологии с умом, мы можем лучше поддерживать предпринимателей, а также сделать государственный сектор более эффективным», — сказала Силиня.

В свою очередь, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиас Корман в своём выступлении отметил, что для получения всех преимуществ, которые могут дать технологии, необходимо формировать амбициозную и ориентированную на будущее политику, способствующую развитию инноваций. При этом она должна быть надёжной и безопасной.

Он подчеркнул, что необходимо инвестировать в исследования, инфраструктуру и цифровые навыки, а также в защиту конфиденциальности и безопасности.

Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) отметил, что цифровизация и связность — это основа экономики, формирующая безопасность и экономический рост.

Он сказал, что существуют различные повседневные угрозы, такие как обрывы кабелей в море, помехи GPS, которые «необходимо преодолевать».

Валайнис рассказал, что в Латвии цифровые услуги уже используются в таких сферах, как здравоохранение, судоходная навигация, повышение продуктивности сельского хозяйства, а также мониторинг инфраструктуры и обороны. В сотрудничестве с партнёрами также развиваются технологии 6G.

#технологии #эвика силиня
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го октября

    А может быть лучше думать о своей стране, о Латвии, а не заморачивать остатки мозгов Европой?

    5
    1

