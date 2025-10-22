Baltijas balss logotype
Споры о Стамбульской конвенции - «российской дезинформация - как последняя соломинка»

Политика
Дата публикации: 22.10.2025
LETA
Изображение к статье: Споры о Стамбульской конвенции - «российской дезинформация - как последняя соломинка»
ФОТО: Valsts kanceleja

Комиссия Сейма по иностранным делам в среду концептуально поддержала предложение о выходе Латвии из Стамбульской конвенции, передав его на рассмотрение на заседании парламента 23 октября.

В среду депутаты комиссии начали политическую дискуссию, так как ранее были заслушаны мнения представителей министерств и негосударственных организаций.

Депутат Рамона Петравича ("Латвия на первом месте"), отвечая на вопросы членов комиссии от имени авторов инициативы, пояснила, что ее целью является денонсация Стамбульской конвенции. По словам Петравичи, если конвенция в силе, то в Латвии необходимо обеспечить внедрение "социально сконструированного гендера" в образование и культуру. Она заявила, что детей нужно будет учить с детского сада, что такое социально сконструированный гендер, а если конвенция будет денонсирована, то, по словам депутата, "мы сами будем отвечать за содержание обучения".

Депутат "Прогрессивных" Эдмундс Цепуритис обратил внимание на то, что инициатива приведет к сужению прав человека. Петравича на это ответила, что права человека в Латвии защищены Конституцией, а не Стамбульской конвенцией.

Цепуритис сослался на заявление Министерства иностранных дел о том, что выход из конвенции нанесет ущерб международной репутации Латвии, и спросил, что планируется предпринять, чтобы это предотвратить. Петравича на это ответила, что больше вреда причиняют отдельные депутаты, которые "выносят внутреннюю политику наружу", добавив, что Латвия - суверенная страна, которая сама принимает решения, а ссылка на влияние российской дезинформации - это соломинка, за которую можно ухватиться, когда нет других аргументов.

Депутат "Нового Единства" Занда Калниня-Лукашевица спросила, планируют ли авторы инициативы выход и из других международных договоров, в которых упоминается термин "гендер", в частности, нескольких конвенций, а также отказ от обязательств по ним. Петравича ответила, что в настоящее время рассматривается законопроект о выходе из Стамбульской конвенции, а остальные вопросы будут оцениваться по мере поступления.

Калниня-Лукашевица напомнила о письме Совета иностранных инвесторов, в котором говорится, что выход Латвии из Стамбульской конвенции окажет негативное влияние на экономику. Она спросила, каким, по мнению авторов предложения, будет влияние законопроекта на госбюджет и народное хозяйство, на что Петравича ответила, что речь идет не об экономике, а о ценностях.

Ссылаясь на Регламент Сейма, Калниня-Лукашевица предложила запросить мнение министра финансов о влиянии законопроекта на народное хозяйство, однако депутаты комиссии это предложение отклонили.

Первое чтение законопроекта запланировано в четверг, 23 октября, а второе - через неделю, 30 октября.

Как сообщалось, 25 сентября Сейм передал на рассмотрение комиссии по иностранным делам предложение оппозиции о денонсации Стамбульской конвенции, что означало бы выход Латвии из нее. Вместе с оппозицией за это предложение проголосовали также депутаты коалиционного Союза зеленых и крестьян, что привело к нестабильности правящей коалиции, так как остальные партнеры расценили это как нарушение коалиционного договора.

#сейм латвии
Видео