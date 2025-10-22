Baltijas balss logotype
СЗК не изменил своей позиции по выходу из Стамбульской конвенции 0 40

Политика
Дата публикации: 22.10.2025
LETA
Изображение к статье: СЗК не изменил своей позиции по выходу из Стамбульской конвенции

Коалиционный Союз зеленых и крестьян (СЗК) не изменил своей позиции по вопросу о выходе Латвии из Стамбульской конвенции и поддержит ее денонсацию на заседании Сейма в четверг.

В четверг парламент рассмотрит законопроект о выходе из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием в первом чтении. Как агентству ЛЕТА сообщил руководитель фракции СЗК в Сейме Харийс Рокпелнис, депутаты фракции поддержат законопроект.

Как сообщалось, комиссия Сейма по иностранным делам в среду концептуально поддержала предложение о выходе Латвии из Стамбульской конвенции, передав его на рассмотрение на заседании парламента.

Четыре депутата оппозиционных партий во всех голосованиях на заседании комиссии - о поддержке законопроекта в первом чтении, статусе срочности и рассмотрении на заседании Сейма в четверг - голосовали "за", тогда как депутаты коалиционных партий Эдмундс Цепуритис ("Прогрессивные"), Ирма Калниня ("Новое Единство") и Занда Калниня-Лукашевица ("Новое Единство") проголосовали "против". Депутат СЗК Янис Вуцанс в голосованиях не участвовал.

В конце сентября Сейм передал на рассмотрение комиссии по иностранным делам предложение оппозиции о денонсации конвенции. Вместе с оппозицией за это предложение проголосовали также депутаты коалиционного СЗК, что привело к нестабильности правящей коалиции, так как остальные партнеры расценили это как нарушение коалиционного договора.

#сейм латвии
Оставить комментарий

