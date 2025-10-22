Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вилис Криштопанс: «Надо быть на правильной стороне истории — вместе с Трампом» 12 3565

Политика
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Вилис Криштопанс, депутат Европейского парламента.

Вилис Криштопанс, депутат Европейского парламента.

ФОТО: LETA

Депутат Европарламента о миротворческих усилиях президента США и позиции «Патриоты Европы»

Евродепутат политической группы "Патриоты Европы" Вилис Криштопанс в интервью газете «Сегодня» прокомментировал последние важные события в Европарламенте и в международной политике.

— Как ваши читатели уже наверняка знают, политическая группа Европарламента «Патриоты Европы» инициировала в Европарламенте очередное голосование по отставке госпожи Урсулы фон дер Ляйен с поста председателя Еврокомиссии. Причин для отставки более чем достаточно: губительная для нашего континента зеленая политика, полный провал в вопросе о защите экономических интересов Евросоюза, неспособность и нежелание обуздать бюрократию… Этот перечень можно продолжать и продолжать. Увы, сместить госпожу фон ден Ляйен пока не удалось. Но я горд тем, что все 86 депутатов нашей группы проголосовали за отставку председателя Еврокомиссии. В других политических группах такого единства не было — кто-то голосовал «за», кто-то - «против», кто-то вообще не участвовал в голосовании…

Но я не сомневаюсь, что лебединая песня госпожи фон дер Ляйен скоро будет спета — она явно «не тянет» на этом посту и наносит вред настоящему и будущему Евросоюза.

Примечательно, что ровно полтора года назад, во время предвыборных дебатов по выборам в Европарламент, я четко сказал, что ЕС две мега-темы финансово не потянет: «зеленые галлюцинации» и безопасность. И призвал все-таки остановиться на безопасности, направив туда силы и средства. Тогда мои политические оппоненты скептически улыбались… А что мы видим сегодня? Все больше стран ЕС — прежде всего тех, где еще осталось промышленное производство, пытаются если и не отменить «зеленый курс», то хотя бы минимизировать негативные последствия от этой «зеленой политики». Понятно, что на «зеленый курс» уже истрачены сотни миллионов евро и отказаться от этой губительной политики будет непросто, но постепенно приходит понимание, что это путь в никуда. ЕС теряет конкурентноспособность, а люди каждый день будут платить больше за горючее, за газ, за продукты…

Нужно понимать, что «зеленая политика» существует не сама по себе, это все часть левой, либеральной политики. В этот пакет либеральной политики входит и особое гостеприимство к мигрантам, и навязывание концепции жизни от ЛГБТ-сообщества. Мы, консерваторы, пытаемся этому противостоять, поскольку полагаем, что продолжение данной либеральной политики приведет к гибели цивилизованной Европы! Я очень надеюсь, что от выборов к выборам в странах ЕС к власти будут приходить консервативные силы. ионных ценностей, это губительная для Европы миграционная, зеленая политика. Я, конечно, очень надеюсь, что избиратели сметут таких лидеров, как Макрон во Франции или Санчес в Испании. Во Франции прекрасные шансы победить на президентских выборах имеет один из лидеров «Патриоты Европы» Жордан Барделла. Сейчас партию во главе с Барделлой поддерживают уже 33% французов и у Барделлы прекрасные шансы стать следующим президентом Франции.

— Господин Криштопанс, на днях состоялся длительный телефонный разговор между Трампом и Путиным, после чего прошли переговоры Трампа с Зеленским. Ожидается встреча президентов США и России в Будапеште. Ваш прогноз возможного исхода этих переговоров?

— Наверное, никто бы сейчас не взялся прогнозировать результаты переговоров. Как мы знаем, и сам Трамп признал, что он не ожидал, что разрешить конфликт между Россией и Украиной будет столь сложно… Самое трагическое и ужасное во всей этой ситуации, что ни одна из сторон не готова прекратить войну. Так всегда бывает в истории — начать войну гораздо проще, чем затем ее завершить. Но нужно отдать должное упорству Трампа — он реально хочет прекратить кровопролитие. Мы видим, что ему уже удалось остановить целый ряд конфликтов. Чего стоит только перемирие между Израилем и террористической группой «Хамас», что позволило вернуть домой всех живых заложников — мирных жителей Израиля. Кто еще, кроме Трампа, мог бы такого добиться?!

Я очень надеюсь на позитивный исход переговоров и рад, что переговоры пройдут в стране, которой руководит один из лидеров «Патриоты Европы» - Виктор Орбан! Забавно, конечно, читать окрики противников переговоров по поводу того, что, мол, как же так — Международный суд выдал ордер на арест Путина, а Венгрия его готова принять и не намерена задерживать. Ну во-первых, Венгрия уже вышла из под юрисдикции этого Международного суда, а во-вторых — что для всех здравомыслящих людей важнее: чтобы прекратилась эта кровавая бойня на Украине, или соблюдение очень сомнительных решений очень сомнительного суда, легитимность которого, к примеру, США вообще не признает? Ответ, по-моему, очевиден!

В этот момент очень важно быть на правильной стороне истории — вместе с Трампом, вместе с Орбаном. И я именно на этой стороне и нахожусь!

Публикацию финансирует политическая группа Европейского парламента Patriots for Europe.

Patriots.jpg

Европейский парламент за содержание данной публикации ответственности не несет.

Читайте нас также:
#политические партии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
22
0
1
1
0
0

Оставить комментарий

(12)
  • A
    Aleks
    22-го октября

    Трамп,который сам признался,что его купило израильское лобби,на правильной стороне истории,?! Ну-ну

    0
    1
  • пк
    полосатый конь
    22-го октября

    Профессор национальной спиздингологии, с погремухой "Штопаный" делится своими мыслями о том, что Любимым Хозяином должен быть назначен только тот Большой Белый Человек, у которого больше картофеля. И не правильно связываться с теми у которых картофеля меньше.

    3
    1
  • МЯ
    Микелис Янсонс
    22-го октября

    Пишем Трамп, подразумеваем - Путин. Вы забыли где родились. Они вам быстро напомнят.

    4
    7
  • ПВ
    Против Всех
    21-го октября

    Сказать по простому кто платит тот заказывает музыку и танцы

    25
    5
  • С
    Сарказм
    Против Всех
    22-го октября

    Нехотение воевать критично зависит от 2 сторон. Если одна сторона хочет и видит это единственным методом достижения своих целей (возрождение империи), то попытка его умиротворить, выполнив его требования лишь делает его сильнее, а его требования - наглее, делая войну совершенно неизбежной, только в более невыгодных для "нехотящих" условиях. Все это мир уже прошел в 30-ые годы 20-го века. Единственной действенной мерой, способной остановить агрессора - это надавать ему по морде на как можно более раннем этапе+демонстративно готовиться к тому, чтобы иметь возможность утроить силу удара, если он не раздумает воевать. Вменямые лидеры Европы (в том числе фон дер Ляйен) это понимают, пустоголовый павлин - нет, местные же призыватели "договориться" либо столь же пустоголовы, как и вышеозначенный павлин и не замечают очевидного, либо вполне искренне считают, что "Россию ни к чему принудить нельзя", а вот хромающая на обе ноги тотолитарная и коррумпированная бензоколонка весь цивилизованный мир принудить фактически к капитуляции может (притом, что по факту, это 4-ый год не удается даже с Украиной). При этом они наивно надеются провернуть это все без войны (типа струсят и прогнутся), но их совершенно не парит и замутить войнушку с миллионами жертв, в которой как они еще более наивно считают, у бензоколонки есть хоть какие-то шансы, несмотря на то, что статистика сильно не в ее пользу.

    1
    17
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Против Всех
    22-го октября

    Правильнее так: - "Кто платит, только тот и танцует, а все остальные вокруг пляшут!"

    6
    2
  • С
    Сарказм
    21-го октября

    Вилис, даже если бы кто-то и согласился быть на стороне пустоголового, тщеславного, невежественного, дряхлого и лишенного малейших моральных ограничений павлина, хвастающегося прекращением войн, которых никогда не было (кого он там помирил, Армению с Албанией?) и зачем-то делать вместе с ним Америку опять великой (причем в его, крайне ограниченном понимании, на самом деле он активно разрушает основы ее величия), то это крайне затруднительно сделать, поскольку его сторона меняется примерно каждые 2 недели, в зависимости от того, кто, что и насколько успешно налил ему в уши. Не все же обладают столь потрясающей гибкостью ума, чтобы в одной кратенькой листовке призывать одновременно "быть на стороне Трампа" и упрекать фон дер Ляйен в том, что она "не защитила экономические интересы ЕС" (надо полгать, от того же Трампа).

    7
    49
  • Мп
    Мимо проходил
    Сарказм
    21-го октября

    Пустоголовость этого "дряхлого павлина" меркнет на фоне пустоголовой воинственности узкого круга ограниченных лидеров ЕС. За которыми ничего, кроме гонора и скудоумия, нет (достаточно на местных премьера, министерку инос(т)ранных дел и министра арабского здравоохранения) посмотреть. По крайней мере, дряхлый американский павлин реально не хочет воевать - в отличие от европейских узколобиков. И пытается договориться с тем же Путиным, а не собирает пакеты санкций, наивно веря, что Россию к чему-то можно принудить. И хотя оба (и Трамп, и Путин) далеко не первой свежести перцы, и стремление Криштопанса прислониться к сильному вызывает гадливое умиление, принимать сторону еврофюрера... извините, фондерляйдена просто неприлично.

    20
    2
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    22-го октября

    Нехотение воевать критично зависит от 2 сторон. Если одна сторона хочет и видит это единственным методом достижения своих целей (возрождение империи), то попытка его умиротворить, выполнив его требования лишь делает его сильнее, а его требования - наглее, делая войну совершенно неизбежной, только в более невыгодных для "нехотящих" условиях. Все это мир уже прошел в 30-ые годы 20-го века. Единственной действенной мерой, способной остановить агрессора - это надавать ему по морде на как можно более раннем этапе+демонстративно готовиться к тому, чтобы иметь возможность утроить силу удара, если он не раздумает воевать. Вменямые лидеры Европы (в том числе фон дер Ляйен) это понимают, пустоголовый павлин - нет, местные же призыватели "договориться" либо столь же пустоголовы, как и вышеозначенный павлин и не замечают очевидного, либо вполне искренне считают, что "Россию ни к чему принудить нельзя", а вот хромающая на обе ноги тотолитарная и коррумпированная бензоколонка весь цивилизованный мир принудить фактически к капитуляции может (притом, что по факту, это 4-ый год не удается даже с Украиной). При этом они наивно надеются провернуть это все без войны (типа струсят и прогнутся), но их совершенно не парит и замутить войнушку с миллионами жертв, в которой как они еще более наивно считают, у бензоколонки есть хоть какие-то шансы, несмотря на то, что статистика сильно не в ее пользу.

    1
    12
  • Мп
    Мимо проходил
    Сарказм
    22-го октября

    Насчет статистики я бы так не оптимизировал, ибо известно - есть ложь, большая ложь и статистика. Не поймите меня превратно - я и сам не в восторге от Путина, меня пугает своими хаотичными метаниями Трамп и бесит своим идиотизмом неизбранный еврофюрер-гинеколог. Похоже, узость и ограниченность мышления - непременная черта среди лидеров власти. Жать только, что в европе она приявляется наиболее сильно, а в попе Европы (вы правильно поняли намёк!) вообще не осталось политиков - одни клоуны-идиоты. Причем это касается как премьерки и министерки иностранных дел (и министра сирийского здравоохранения), так и якобы "зарусских" депутатов типа Росликова. Увы, но факт.

    0
    0
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    22-го октября

    Да нет, есть вполне себе очевидные факты: количество населения, мощь экономики, количество самолетов, кораблей, дальнобойных средств поражения, их технологическое превосходство и т.д., там не о чем разговаривать, в конвенциональной войне бензоколонка через 3 дня останется без авиации, через неделю - без ПВО, через 3 недели - без промышленности и логистики, через пару месяцев - без армии (если воевать будет реально против коллективного Запада, а не против отдельных его частей). ЧТо же касается тупости, то да есть такое дело, но есть глупость, а есть глупость помноженная на инфернальное зло, мелкие, завистливые, властолюбивые, тщеславные и жестокие людишки, кому абсолютная и безконтрольная власть снесла напрочь крышу с остатками здравого смысла, кто не моргнув глазом ради своих идиотских идей не моргнув глазом уложит в могилу миллионы и своих и чужих безо всякого смысла и пользы, просто потому, что его видите ли недостаточно уважают (типа после этого уважать станут больше). Первых так или иначе можно сменить, вторые будут цепляться за трон и распространять вокруг себя разрушение, тлен и смерть, пока сами не сдохнут (или им помогут). Так что мой выбор между этими двумя видами глупцов очевиден

    0
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го октября

    а люди каждый день будут платить больше за горючее, за газ, за продукты… -- Может быть этому господину следует в большей степени озаботится тем, как живут - выживают люди в его собственной стране, тем более люди не титульных наций населяющих Латвию все последние 35 лет?

    44
    7
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
СЗК не изменил своей позиции по выходу из Стамбульской конвенции
Изображение к статье: СЗК не изменил своей позиции по выходу из Стамбульской конвенции
Ринкевич воздержался от комментариев процессов вокруг Стамбульской конвенции в сейме
Изображение к статье: Ринкевич воздержался от комментариев процессов вокруг Стамбульской конвенции в сейме
Споры о Стамбульской конвенции - «российской дезинформация - как последняя соломинка»
Изображение к статье: Споры о Стамбульской конвенции - «российской дезинформация - как последняя соломинка»
Изображение к статье: Чтобы Европа стала сильнее, необходимо упростить жизнь внедряющим новые технологии - премьер
Чтобы Европа стала сильнее, необходимо упростить жизнь внедряющим новые технологии - премьер 1 147
Изображение к статье: Россия легко организует небольшие диверсии, которые Западу трудно предвидеть - командующий НВС
Россия легко организует небольшие диверсии, которые Западу трудно предвидеть - командующий НВС 3 401
Изображение к статье: В Стамбульской конвенции «социальный гендер» просто некорректно перевели - омбудсмен
В Стамбульской конвенции «социальный гендер» просто некорректно перевели - омбудсмен 1 294
Изображение к статье: Станут ли латыши коллаборационистами? Призывают выявить их до часа X
Станут ли латыши коллаборационистами? Призывают выявить их до часа X 8 2376

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 39
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 81
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 57
Изображение к статье: Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет
Бизнес
Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет 127
Изображение к статье: Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов
Наша Латвия
Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов 29
Изображение к статье: Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно
В мире животных
Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно 66
Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 39
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 81
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 57

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео