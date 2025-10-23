Baltijas balss logotype
Браже посоветовала всем странам ОЭСР сокращать бюрократию 1 93

Политика
Дата публикации: 23.10.2025
LETA
Всем странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в том числе и Латвии, необходимо сократить бюрократию, чтобы стимулировать предпринимательство, инвестиции в исследования и развитие, заявила министр иностранных дел Байба Браже на встрече с генеральным секретарем ОЭСР Матиасом Корманном в пятницу.

Министр иностранных дел подчеркнула, что для всех стран ОЭСР, в том числе и для Латвии, важно упорядочить государственное управление и уменьшить бюрократию. Браже приветствовала анализ и рекомендации экспертов ОЭСР по структурным реформам, необходимым для экономического роста.

Браже также рассказала Корманну о достижениях Латвии в области квантовых технологий.

Генеральный секретарь ОЭСР Корманн находится в Латвии по приглашению Браже и принимает участие в форуме "Techritory 2025: Digitisation & connectivity". Корманн встретился с премьер-министром Эвикой Силиней, министром образования и науки Даце Мелбарде, министром земледелия Армандом Краузе, должностными лицами Министерства умного управления и регионального развития, а также с представителями Рижского технического университета и компании "Tilde".

#браже байба #бюрократия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • З
    Злой
    23-го октября

    А пить меньше не пробовали?

    2
    1

