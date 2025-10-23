Всем странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в том числе и Латвии, необходимо сократить бюрократию, чтобы стимулировать предпринимательство, инвестиции в исследования и развитие, заявила министр иностранных дел Байба Браже на встрече с генеральным секретарем ОЭСР Матиасом Корманном в пятницу.

Министр иностранных дел подчеркнула, что для всех стран ОЭСР, в том числе и для Латвии, важно упорядочить государственное управление и уменьшить бюрократию. Браже приветствовала анализ и рекомендации экспертов ОЭСР по структурным реформам, необходимым для экономического роста.

Браже также рассказала Корманну о достижениях Латвии в области квантовых технологий.

Генеральный секретарь ОЭСР Корманн находится в Латвии по приглашению Браже и принимает участие в форуме "Techritory 2025: Digitisation & connectivity". Корманн встретился с премьер-министром Эвикой Силиней, министром образования и науки Даце Мелбарде, министром земледелия Армандом Краузе, должностными лицами Министерства умного управления и регионального развития, а также с представителями Рижского технического университета и компании "Tilde".