Глава Минфина Латвии обещает урезание зарплат и сокращение рабочих мест. Но как-то расплывчато 5 1409

Политика
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Глава Минфина Латвии обещает урезание зарплат и сокращение рабочих мест. Но как-то расплывчато
ФОТО: dreamstime

На этой неделе бюджетная комиссия Сейма рассматривала бюджеты министерств, собственно сам бюджет депутаты начнут в комиссии «препарировать» только на следующей неделе.

Не урезали, но добавили

Представители всех министерств в один голос уверяли, что намерены существенно сократить административные расходы. Глава минфина Арвилс Ашераденс в сопроводительном письме в Сейм утверждал, что, во-первых, планируется заморозить рост зарплат выборных должностных лиц, а во-вторых, сократить в госуправлении 600 рабочих мест!

Но вопросы по поводу сокращений остались. Точнее — вопросов больше, чем ответов. Неясно, кого министерство финансов включило в список выборных должностных лиц — только премьера, министров, руководителей независимых структур (генпрокурора, председателя Верховного суда, начальника антикоррупционного бюро, председателя Госконтроля и др.)? Или также президента, спикера Сейма и депутатов Сейма?

Во всяком случае, до сих пор руководители парламента не заявляли о том, что оклады слуг народа в следующем году будут заморожены. Напомним, что год назад парламентарии грозились заморозить свои зарплаты с этого года, но затем… резко передумали и решили, что их зарплаты вырастут в том же объеме, что и в госуправлении — то есть не более чем на 2,6%. Правда, на поверку оказалось, что в отдельных публичных структурах зарплаты опять выросли на 4-7 процентов, но… это уже все «мелочи».

Интересно, как будет на сей раз? Во всяком случае, нигде не звучало, что чиновникам заморозят зарплаты. Справедливости ради заметим, что премиальные фонды в министерствах действительно обрезаны, будут сокращены и доплаты. Но вот удастся ли заморозить рост самих окладов — неизвестно.

Опять «мертвые души»?

Что касается обещания сократить 600 рабочих мест в госуправлении, то опять-таки хотелось бы понять, идет ли речь о сокращении реальных работников, или просто о ликвидации вакантных мест.

Как уже сообщалось, представители бизнес-сообщества требовали в бюджете-2026 сократить расходную часть на 850 миллионов. В итоге удалось сократить расходы бюджета в общей сложности на 233,4 миллиона. Понятно, что столь незначительное сокращение (с учетом общих расходов в размере 17,9 миллиардов) не позволило искоренить бюджетный дефицит — он составит 3,3% от ВВП. Примечательно, что увеличение ассигнований на оборону произошло главным образом за счет кредитов и увеличения размера выплат дивидендов в казну государственными предприятиями. Это значит, что госдолг продолжит стремительно расти.

Но, возможно, еще не все потеряно — даже правящие депутаты пообещали на сей раз подойди к бюджетному закону не формально, а по существу и рассмотреть возможность дополнительных сокращений административных расходов. Посмотрим, сдержат ли слуги народа свое слово…

#зарплата #чиновник
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
Оставить комментарий

(5)
  • А
    Антимонетарист
    23-го октября

    Деньги это составная часть политики. И сколько надо напечатать денег это решают политики, а не люди. Все эти повышения цен не только в нашей стране. Никто этого говорить не хочет, а всё это связано с санкциями против восточного соседа! Думали накажут его. А у самих то спад экономики!

    8
    1
  • A
    Aleks
    23-го октября

    Как же сократить 0,2% процента от населения Латвии своих единокровников и работающих на них проверенных товарищей?!Это не поймут ,поэтому сокращать никого и ничего не будут.Не для того латыши с русскими на баррикадах стояли,чтобы Бронштейновцы -троцкисты жили плохо или работали.Они просто должны пилить бюджет и жить припеваюче.😈👽🔯

    17
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го октября

    сократить в госуправлении 600 рабочих мест! -- Да никогда не бывать этому, чтобы такая орава бездельников отправилась обратно на отцовские хутора, это же все свои люди, знакомцы по хуторам и конечно многочисленная родня.

    36
    1
  • A
    Aleks
    Mr.FGJCNJK
    23-го октября

    У Витенберга,Кирнштейнса-Сливкина,Розенблюмса и остальных товарищей при власти,включая Ашераденса,были хутора?! 😀😂

    2
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Mr.FGJCNJK
    23-го октября

    А что, сокращать будут именно их?

    6
    1
Читать все комментарии

Видео