На этой неделе бюджетная комиссия Сейма рассматривала бюджеты министерств, собственно сам бюджет депутаты начнут в комиссии «препарировать» только на следующей неделе.

Не урезали, но добавили

Представители всех министерств в один голос уверяли, что намерены существенно сократить административные расходы. Глава минфина Арвилс Ашераденс в сопроводительном письме в Сейм утверждал, что, во-первых, планируется заморозить рост зарплат выборных должностных лиц, а во-вторых, сократить в госуправлении 600 рабочих мест!

Но вопросы по поводу сокращений остались. Точнее — вопросов больше, чем ответов. Неясно, кого министерство финансов включило в список выборных должностных лиц — только премьера, министров, руководителей независимых структур (генпрокурора, председателя Верховного суда, начальника антикоррупционного бюро, председателя Госконтроля и др.)? Или также президента, спикера Сейма и депутатов Сейма?

Во всяком случае, до сих пор руководители парламента не заявляли о том, что оклады слуг народа в следующем году будут заморожены. Напомним, что год назад парламентарии грозились заморозить свои зарплаты с этого года, но затем… резко передумали и решили, что их зарплаты вырастут в том же объеме, что и в госуправлении — то есть не более чем на 2,6%. Правда, на поверку оказалось, что в отдельных публичных структурах зарплаты опять выросли на 4-7 процентов, но… это уже все «мелочи».

Интересно, как будет на сей раз? Во всяком случае, нигде не звучало, что чиновникам заморозят зарплаты. Справедливости ради заметим, что премиальные фонды в министерствах действительно обрезаны, будут сокращены и доплаты. Но вот удастся ли заморозить рост самих окладов — неизвестно.

Опять «мертвые души»?

Что касается обещания сократить 600 рабочих мест в госуправлении, то опять-таки хотелось бы понять, идет ли речь о сокращении реальных работников, или просто о ликвидации вакантных мест.

Как уже сообщалось, представители бизнес-сообщества требовали в бюджете-2026 сократить расходную часть на 850 миллионов. В итоге удалось сократить расходы бюджета в общей сложности на 233,4 миллиона. Понятно, что столь незначительное сокращение (с учетом общих расходов в размере 17,9 миллиардов) не позволило искоренить бюджетный дефицит — он составит 3,3% от ВВП. Примечательно, что увеличение ассигнований на оборону произошло главным образом за счет кредитов и увеличения размера выплат дивидендов в казну государственными предприятиями. Это значит, что госдолг продолжит стремительно расти.

Но, возможно, еще не все потеряно — даже правящие депутаты пообещали на сей раз подойди к бюджетному закону не формально, а по существу и рассмотреть возможность дополнительных сокращений административных расходов. Посмотрим, сдержат ли слуги народа свое слово…