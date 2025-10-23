Ранее сообщалось, что Хелманис в установленный срок не заполнил анкету, необходимую для получения допуска к государственной тайне, о чём его проинформировали как министерство, так и Служба государственной безопасности. В самоуправлении края Огрe в начале октября пояснили, что у мэра до сих пор открыт больничный лист. В конце августа Хелманис в Facebook пообещал заполнить анкету, как только восстановится после полученной в командировке в Украине травмы. В середине июля во время поездки в Украину он был контужен в результате взрыва снаряда. Одновременно он выразил мнение, что находящиеся у власти используют допуск к гостайне "для достижения своих политических целей и устранения конкурентов".

Чударс в начале этой недели в разговоре с Ir подтвердил, что ситуация не изменилась — Хелманис по-прежнему находится на больничном и на допуск к государственной тайне не подался.

"Сейчас мы находимся там, где находимся", — отметил Чударс, подчеркнув, что вопрос о состоянии здоровья Хелманиса — это дело врача, а не министра.

"Мы не та инстанция, которая будет определять, как долго конкретный человек может болеть", — заявил он.

Министр также подтвердил, что не собирается просить Инспекцию здравоохранения оценить выданный больничный лист. "В первую очередь это вопрос думы края Огрe", — отметил он.

Как пишет Ir, после возвращения из Украины Хелманис не участвовал ни в следующем заседании думы 31 июля, ни в заседании Финансового комитета 21 августа. Согласно протоколам заседаний, причиной был отпуск.

25 августа Хелманис оформил больничный лист.

Тем временем в период болезни его неоднократно замечали в здании думы и на публичных мероприятиях, а также он активно проявлял себя в социальных сетях, указывает Ir.

Во время отсутствия Хелманиса обязанности мэра исполняет его заместитель Андрис Крауя, который в комментарии журналу сообщил, что не знает, почему мэр сначала взял отпуск, а затем открыл больничный. Он также не знает, когда Хелманис вернётся к работе.

Крауя также отрицает, что Хелманис продолжает неофициально руководить думой во время больничного. "Возможно, зашёл за какими-то вещами, но лично я его, честно говоря, не встречал в это время. Возможно, он был в здании, но, если честно, я не знаю", — сказал Крауя.

В прошедшие выходные Хелманис встречался с режиссером Алвисом Херманисом, который недавно объявил о новом движении "Без партий", а в начале недели жители Огре видели мэра в "Spoon Cafe Ogre" вместе с лидером партии "Латвия на первом месте" Айнарсом Шлесерсом.

Депутат Даце Клявиня ("Новое Единство") отмечает, что мэр Огре активно ведет себя в социальных сетях. "Вижу, что он находит время для не самых лестных комментариев и в моем профиле, то есть чувствует себя достаточно хорошо. Я эту анкету (на допуск к гостайне) заполняла не раз, поэтому могу с уверенностью сказать: если он способен активно общаться в соцсетях, по телефону и неофициально руководить заседаниями, значит, вполне здоров, чтобы заполнить анкету для получения допуска", - говорит Клявиня.