Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мэр Огре давно на больничном. Министр не видит в этом ничего странного 4 1358

Политика
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Эгил Хелманис.

Эгил Хелманис.

ФОТО: LETA

Министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс ("Новое единство") не собирается просить Инспекцию здравоохранения оценить обоснованность выданного мэру края Огрe Эгилу Хелманису ("Национальное объединение") больничного листа, подтвердил министр журналу Ir, пишет LETA.

Ранее сообщалось, что Хелманис в установленный срок не заполнил анкету, необходимую для получения допуска к государственной тайне, о чём его проинформировали как министерство, так и Служба государственной безопасности. В самоуправлении края Огрe в начале октября пояснили, что у мэра до сих пор открыт больничный лист. В конце августа Хелманис в Facebook пообещал заполнить анкету, как только восстановится после полученной в командировке в Украине травмы. В середине июля во время поездки в Украину он был контужен в результате взрыва снаряда. Одновременно он выразил мнение, что находящиеся у власти используют допуск к гостайне "для достижения своих политических целей и устранения конкурентов".

Чударс в начале этой недели в разговоре с Ir подтвердил, что ситуация не изменилась — Хелманис по-прежнему находится на больничном и на допуск к государственной тайне не подался.

"Сейчас мы находимся там, где находимся", — отметил Чударс, подчеркнув, что вопрос о состоянии здоровья Хелманиса — это дело врача, а не министра.

"Мы не та инстанция, которая будет определять, как долго конкретный человек может болеть", — заявил он.

Министр также подтвердил, что не собирается просить Инспекцию здравоохранения оценить выданный больничный лист. "В первую очередь это вопрос думы края Огрe", — отметил он.

Как пишет Ir, после возвращения из Украины Хелманис не участвовал ни в следующем заседании думы 31 июля, ни в заседании Финансового комитета 21 августа. Согласно протоколам заседаний, причиной был отпуск.

25 августа Хелманис оформил больничный лист.

Тем временем в период болезни его неоднократно замечали в здании думы и на публичных мероприятиях, а также он активно проявлял себя в социальных сетях, указывает Ir.

Во время отсутствия Хелманиса обязанности мэра исполняет его заместитель Андрис Крауя, который в комментарии журналу сообщил, что не знает, почему мэр сначала взял отпуск, а затем открыл больничный. Он также не знает, когда Хелманис вернётся к работе.

Крауя также отрицает, что Хелманис продолжает неофициально руководить думой во время больничного. "Возможно, зашёл за какими-то вещами, но лично я его, честно говоря, не встречал в это время. Возможно, он был в здании, но, если честно, я не знаю", — сказал Крауя.

В прошедшие выходные Хелманис встречался с режиссером Алвисом Херманисом, который недавно объявил о новом движении "Без партий", а в начале недели жители Огре видели мэра в "Spoon Cafe Ogre" вместе с лидером партии "Латвия на первом месте" Айнарсом Шлесерсом.

Депутат Даце Клявиня ("Новое Единство") отмечает, что мэр Огре активно ведет себя в социальных сетях. "Вижу, что он находит время для не самых лестных комментариев и в моем профиле, то есть чувствует себя достаточно хорошо. Я эту анкету (на допуск к гостайне) заполняла не раз, поэтому могу с уверенностью сказать: если он способен активно общаться в соцсетях, по телефону и неофициально руководить заседаниями, значит, вполне здоров, чтобы заполнить анкету для получения допуска", - говорит Клявиня.

Читайте нас также:
#огре #самоуправления
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
0
0
0
1
1

Оставить комментарий

(4)
  • A
    Aleks
    23-го октября

    Контуженный на голову мэр возглавляет Огре...Может после больничного стоит проверить адекватность сего господина?

    7
    0
  • VU
    Vards Uzvards
    23-го октября

    Фотография с банкета или это он на рабочем месте в таком виде появляется?

    6
    0
  • А
    Антимонетарист
    23-го октября

    У него ещё партийный билет от КПСС спрятан лежит! Знаем мы этих перевёртышей!

    13
    0
  • SK
    Soglasen Klassnij
    23-го октября

    Фрёкен Бок , ты ли это ?

    21
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Четыре избирателя на выборах в Елгавcком крае подкуплены алкоголем и наличными
Изображение к статье: Четыре избирателя на выборах в Елгавcком крае подкуплены алкоголем и наличными
Браже посоветовала всем странам ОЭСР сокращать бюрократию
Изображение к статье: Браже посоветовала всем странам ОЭСР сокращать бюрократию
Сейм поддержал концептуально выход из Стамбульской конвенции
Изображение к статье: Сейм поддержал концептуально выход из Стамбульской конвенции
Латвия сделала первый шаг к выходу из Стамбульской конвенции
Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма
Изображение к статье: Половой вопрос и «рука Москвы»: власти Латвии затягивают выход из Стамбульской конвенции
Половой вопрос и «рука Москвы»: власти Латвии затягивают выход из Стамбульской конвенции 225
Изображение к статье: Большинство Сейма решило рассматривать вопрос о выходе из Стамбульской конвенции в срочном порядке
Большинство Сейма решило рассматривать вопрос о выходе из Стамбульской конвенции в срочном порядке 108
Изображение к статье: «Опомнитесь, ну чем мы сейчас занимаемся?!» Эксклюзив!
«Опомнитесь, ну чем мы сейчас занимаемся?!» 786
Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Неудержимо рвет на трибуну... В Сейме уже образовалась очередь из желающих выступить 365

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 334
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 632
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 499
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
В мире животных
Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет 3953
Изображение к статье: Все как у людей. Иконка видео
В мире животных
Ученые раскрыли тайны войн и политики шимпанзе в Африке 32
Изображение к статье: Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Спорт
Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном 68
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 334
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 632
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 499

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео