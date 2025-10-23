Эгил Хелманис.
Министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс ("Новое единство") не собирается просить Инспекцию здравоохранения оценить обоснованность выданного мэру края Огрe Эгилу Хелманису ("Национальное объединение") больничного листа, подтвердил министр журналу Ir, пишет LETA.
Ранее сообщалось, что Хелманис в установленный срок не заполнил анкету, необходимую для получения допуска к государственной тайне, о чём его проинформировали как министерство, так и Служба государственной безопасности. В самоуправлении края Огрe в начале октября пояснили, что у мэра до сих пор открыт больничный лист. В конце августа Хелманис в Facebook пообещал заполнить анкету, как только восстановится после полученной в командировке в Украине травмы. В середине июля во время поездки в Украину он был контужен в результате взрыва снаряда. Одновременно он выразил мнение, что находящиеся у власти используют допуск к гостайне "для достижения своих политических целей и устранения конкурентов".
Чударс в начале этой недели в разговоре с Ir подтвердил, что ситуация не изменилась — Хелманис по-прежнему находится на больничном и на допуск к государственной тайне не подался.
"Сейчас мы находимся там, где находимся", — отметил Чударс, подчеркнув, что вопрос о состоянии здоровья Хелманиса — это дело врача, а не министра.
"Мы не та инстанция, которая будет определять, как долго конкретный человек может болеть", — заявил он.
Министр также подтвердил, что не собирается просить Инспекцию здравоохранения оценить выданный больничный лист. "В первую очередь это вопрос думы края Огрe", — отметил он.
Как пишет Ir, после возвращения из Украины Хелманис не участвовал ни в следующем заседании думы 31 июля, ни в заседании Финансового комитета 21 августа. Согласно протоколам заседаний, причиной был отпуск.
25 августа Хелманис оформил больничный лист.
Тем временем в период болезни его неоднократно замечали в здании думы и на публичных мероприятиях, а также он активно проявлял себя в социальных сетях, указывает Ir.
Во время отсутствия Хелманиса обязанности мэра исполняет его заместитель Андрис Крауя, который в комментарии журналу сообщил, что не знает, почему мэр сначала взял отпуск, а затем открыл больничный. Он также не знает, когда Хелманис вернётся к работе.
Крауя также отрицает, что Хелманис продолжает неофициально руководить думой во время больничного. "Возможно, зашёл за какими-то вещами, но лично я его, честно говоря, не встречал в это время. Возможно, он был в здании, но, если честно, я не знаю", — сказал Крауя.
В прошедшие выходные Хелманис встречался с режиссером Алвисом Херманисом, который недавно объявил о новом движении "Без партий", а в начале недели жители Огре видели мэра в "Spoon Cafe Ogre" вместе с лидером партии "Латвия на первом месте" Айнарсом Шлесерсом.
Депутат Даце Клявиня ("Новое Единство") отмечает, что мэр Огре активно ведет себя в социальных сетях. "Вижу, что он находит время для не самых лестных комментариев и в моем профиле, то есть чувствует себя достаточно хорошо. Я эту анкету (на допуск к гостайне) заполняла не раз, поэтому могу с уверенностью сказать: если он способен активно общаться в соцсетях, по телефону и неофициально руководить заседаниями, значит, вполне здоров, чтобы заполнить анкету для получения допуска", - говорит Клявиня.
