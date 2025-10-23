Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Новая партия - лишь план Б 1 191

Политика
Дата публикации: 23.10.2025
LETA
Изображение к статье: Новая партия - лишь план Б
ФОТО: dreamstime

Еще зимой, когда рейтинги "Нового Единства" стремительно падали, премьер-министр Эвика Силиня подвергалась масштабной публичной критике и шансы партии сохранить политическое влияние в следующем Сейме стали весьма неопределенными, появились слухи о том, что влиятельные предприниматели обеспокоены, не стоит ли подстраховаться запасным вариантом, чтобы сохранить влияние после выборов 2026 года, пишет Diena.

Еще больше эти опасения усилились в конце февраля, когда во имя "рестарта" правительства премьер пожертвовала одной из фигур "Нового Единства" в правительстве - министром образования и науки Андой Чакшей. По времени это совпало с проектом Министерства образования и науки по мониторингу образования на сумму 21 млн евро, который вызывал большой интерес у ИТ-компаний, хотя его целесообразность ставилась под сомнение. После замены Чакши масштабы проекта были существенно уменьшены.

В это же время активные действия по созданию новой партии начал ранее малоизвестный предприниматель Армандс Брокс. О том, что он ведет переговоры с известными людьми из деловой среды, госуправления и политических партий с целью создания новой политической силы, говорили уже с весны. Однако в установленный законом срок - за год до следующих выборов Сейма - партия учреждена не была, и в политических кругах это объясняют двумя причинами.

Во-первых, в привлечении серьезных кандидатов Броксу не удалось продвинуться дальше неформальных бесед за чашкой кофе, поэтому от задуманного громкого старта пришлось отказаться. Во-вторых, отказ от проекта новой партии в кулуарах объясняли надеждой на план Б, то есть на то, что на съезде "Единства" Анде Чакше удастся взять власть в партии в свои руки и тем самым развеять опасения стоящих за спиной Брокса влиятельных предпринимателей по поводу того, что правящая партия может потерять свое влияние в новом Сейме. Но этого тоже не случилось, и теперь, вопреки логике, Брокс все же объявил о создании новой партии, хотя участвовать в выборах Сейма самостоятельно, без использования платформы другой уже существующей партии, она не сможет.

Чакша в разговоре с газетой "Diena" заявила, что обиды не держит и присоединяться к партии Брокса не собирается, хотя и считает, что "Единство" не движется в правильном направлении. Сам Брокс не отрицает, что его первоначальный план потерпел неудачу, а нынешний, о котором 18 октября объявил присоединившийся к новой партии режиссер Алвис Херманис, появился в последний момент. Другими видными фигурами новой партии будут вышедший из фракции "Объединенного списка" депутат Сейма Дидзис Шмитс, неудачно баллотировавшийся на выборах от этого же списка предприниматель Гунтарс Витолс и пастор Петерис Спрогис, который в свое время планировал участвовать в выборах 2018 года как кандидат "Согласия" на пост президента.

Читайте нас также:
#политические партии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    23-го октября

    Латвия удивительная страна !!! два латыша - три партии !!!

    8
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Четыре избирателя на выборах в Елгавcком крае подкуплены алкоголем и наличными
Изображение к статье: Четыре избирателя на выборах в Елгавcком крае подкуплены алкоголем и наличными
Браже посоветовала всем странам ОЭСР сокращать бюрократию
Изображение к статье: Браже посоветовала всем странам ОЭСР сокращать бюрократию
Сейм поддержал концептуально выход из Стамбульской конвенции
Изображение к статье: Сейм поддержал концептуально выход из Стамбульской конвенции
Латвия сделала первый шаг к выходу из Стамбульской конвенции
Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма
Изображение к статье: Половой вопрос и «рука Москвы»: власти Латвии затягивают выход из Стамбульской конвенции
Половой вопрос и «рука Москвы»: власти Латвии затягивают выход из Стамбульской конвенции 225
Изображение к статье: Большинство Сейма решило рассматривать вопрос о выходе из Стамбульской конвенции в срочном порядке
Большинство Сейма решило рассматривать вопрос о выходе из Стамбульской конвенции в срочном порядке 108
Изображение к статье: «Опомнитесь, ну чем мы сейчас занимаемся?!» Эксклюзив!
«Опомнитесь, ну чем мы сейчас занимаемся?!» 786
Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Неудержимо рвет на трибуну... В Сейме уже образовалась очередь из желающих выступить 365

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 334
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 632
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 499
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
В мире животных
Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет 3953
Изображение к статье: Все как у людей. Иконка видео
В мире животных
Ученые раскрыли тайны войн и политики шимпанзе в Африке 32
Изображение к статье: Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Спорт
Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном 68
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 334
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 632
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 499

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео