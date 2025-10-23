Еще зимой, когда рейтинги "Нового Единства" стремительно падали, премьер-министр Эвика Силиня подвергалась масштабной публичной критике и шансы партии сохранить политическое влияние в следующем Сейме стали весьма неопределенными, появились слухи о том, что влиятельные предприниматели обеспокоены, не стоит ли подстраховаться запасным вариантом, чтобы сохранить влияние после выборов 2026 года, пишет Diena.

Еще больше эти опасения усилились в конце февраля, когда во имя "рестарта" правительства премьер пожертвовала одной из фигур "Нового Единства" в правительстве - министром образования и науки Андой Чакшей. По времени это совпало с проектом Министерства образования и науки по мониторингу образования на сумму 21 млн евро, который вызывал большой интерес у ИТ-компаний, хотя его целесообразность ставилась под сомнение. После замены Чакши масштабы проекта были существенно уменьшены.

В это же время активные действия по созданию новой партии начал ранее малоизвестный предприниматель Армандс Брокс. О том, что он ведет переговоры с известными людьми из деловой среды, госуправления и политических партий с целью создания новой политической силы, говорили уже с весны. Однако в установленный законом срок - за год до следующих выборов Сейма - партия учреждена не была, и в политических кругах это объясняют двумя причинами.

Во-первых, в привлечении серьезных кандидатов Броксу не удалось продвинуться дальше неформальных бесед за чашкой кофе, поэтому от задуманного громкого старта пришлось отказаться. Во-вторых, отказ от проекта новой партии в кулуарах объясняли надеждой на план Б, то есть на то, что на съезде "Единства" Анде Чакше удастся взять власть в партии в свои руки и тем самым развеять опасения стоящих за спиной Брокса влиятельных предпринимателей по поводу того, что правящая партия может потерять свое влияние в новом Сейме. Но этого тоже не случилось, и теперь, вопреки логике, Брокс все же объявил о создании новой партии, хотя участвовать в выборах Сейма самостоятельно, без использования платформы другой уже существующей партии, она не сможет.

Чакша в разговоре с газетой "Diena" заявила, что обиды не держит и присоединяться к партии Брокса не собирается, хотя и считает, что "Единство" не движется в правильном направлении. Сам Брокс не отрицает, что его первоначальный план потерпел неудачу, а нынешний, о котором 18 октября объявил присоединившийся к новой партии режиссер Алвис Херманис, появился в последний момент. Другими видными фигурами новой партии будут вышедший из фракции "Объединенного списка" депутат Сейма Дидзис Шмитс, неудачно баллотировавшийся на выборах от этого же списка предприниматель Гунтарс Витолс и пастор Петерис Спрогис, который в свое время планировал участвовать в выборах 2018 года как кандидат "Согласия" на пост президента.