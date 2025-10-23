Baltijas balss logotype
Половой вопрос и «рука Москвы»: власти Латвии затягивают выход из Стамбульской конвенции 0 225

Политика
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Половой вопрос и «рука Москвы»: власти Латвии затягивают выход из Стамбульской конвенции
ФОТО: Valsts kanceleja

Комиссия Сейма с третьей попытки проголосовала за выход Латвии из Стамбульской конвенции. Пока только в первом чтении.

Примерили шкуру оппозиции

Вчера на заседании комиссии Сейма по иностранным делам можно было наблюдать сюрреалистическую картинку: депутаты от правящих «Нового Единства» и «Прогрессивных»… играли роль оппозиции — упрашивали председателя комиссии увеличить время для того, чтобы можно было задать вопросы по поводу законопроекта о выходе Латвии из Стамбульской конвенции.

Время депутаты хотели увеличить для того, чтобы попытаться снова затянуть заседание и чтобы опять комиссия не успела проголосовать, как это уже и происходило две недели подряд.

Напомним: оппозиции в Сейме при поддержке одной из правящих политических сил — Союза зеленых и крестьян, - удалось начать процесс выхода Латвии из Стамбульской конвенции. Оставшиеся в меньшинстве политики «Нового Единства» и партии «Прогрессивные» заклеймили позором партнеров по коалиции, и чуть ли не опрокинули правительственную лодку. Ведь скандал вокруг пресловутой конвенции разгорелся аккурат перед рассмотрением в Сейме бюджета-2026.

Однако в итоге партнеры по власти договорились, что «конвенция бюджету не помеха». То бишь — партнеры по власти все-таки примут бюджет, несмотря на идеологические разногласия в связи со Стамбульской конвенцией. При этом, разумеется, «прогрессивные» и представители «Нового Единства» надеялись, что им удастся грамотно затянуть рассмотрение законопроекта о выходе из конвенции — по крайней мере, до принятия бюджета-2026.

Стамбул-Москва-Рига

Для затягивания политики этих двух правящих партий «подтянули» на заседания комиссии по иностранным делам и министров от «Нового Единства», и госсекретарей, и парламентских секретарей, и соответствующих экспертов, которые уверяли, что если Латвия выйдет из конвенции, то есть денонсирует ее, то случится конец света.

В ход были брошены и другие доводы — мол, это испортит имидж Латвии на международный арене, да и потом, возможно, за идеей о выходе из конвенции стоит… «рука Москвы». Вчера депутат Занда Калниня-Лукашевица («Новое Единство») снова вспоминала о развязанной Россией кампании дезинформации, в том числе и связанной с этой конвенцией. Для вас «рука Москвы» – это как последняя «соломинка», за которую можно уцепиться, когда нет других аргументов.

Половой вопрос

Отметим, что главная претензия сеймовской оппозиции к конвенции — это статья про «социально конструированный пол». Сторонники консервативных ценностей усматривают в этом попытку лоббировать интересы ЛГБТ-сообщества.

Так или иначе, но в комиссии Сейма по иностранным делам депутаты «Нового Единства» и «прогрессивные» находятся в меньшинстве. И результат вчерашнего голосования был закономерен — большинство членов комиссии проголосовали за то, чтобы поддержать законопроект о выходе из конвенции в первом чтении. Впереди еще два чтения, но практически нет сомнений, что в итоге еще до конца этого года парламент одобрит выход нашей страны из этого соглашения.

По слухам, «объединение» правого крыла сеймовской оппозиции с «зелеными крестьянами» по вопросу Стамбульской конвенции может уже в начале следующего года привести и к смене правящей коалиции и стало быть — правительства Силини.

Читайте нас также:
#комиссия сейма
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
