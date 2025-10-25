Экс-министр, бывший депутат Сейма, а ныне предприниматель Айгарс Штокенбергс в интервью Латвийскому радио прокомментировал ситуацию в нынешнем правительстве - в связи с демаршем "зеленых крестьян", которые вместе с оппозицией проголосовали за выход Латвии из Стамбульской конвенции.

"Но я бы на ее (Силини - прим.ред.) месте попытался показать какое-то лидерство и вскоре после Нового года попросил бы отправить в отставку всех министров Союза зеленых и крестьян, сохранив таким образом свое правительство, как хотя бы и правительство меньшинства - тем более, что уже никаких важных голосований там не будет.А СЗК как минимум потерял бы свой административный ресурс, который есть у них - все те офисы министров и так далее", - порекомендовал премьеру бывший политик.