«Я бы на месте Силини их бы уволил...» 1 600

Политика
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Я бы на месте Силини их бы уволил...»

Бывший политик и экс-министр дал совет нынешнему премьеру.

Экс-министр, бывший депутат Сейма, а ныне предприниматель Айгарс Штокенбергс в интервью Латвийскому радио прокомментировал ситуацию в нынешнем правительстве - в связи с демаршем "зеленых крестьян", которые вместе с оппозицией проголосовали за выход Латвии из Стамбульской конвенции.

"Но я бы на ее (Силини - прим.ред.) месте попытался показать какое-то лидерство и вскоре после Нового года попросил бы отправить в отставку всех министров Союза зеленых и крестьян, сохранив таким образом свое правительство, как хотя бы и правительство меньшинства - тем более, что уже никаких важных голосований там не будет.А СЗК как минимум потерял бы свой административный ресурс, который есть у них - все те офисы министров и так далее", - порекомендовал премьеру бывший политик.

Читайте нас также:
#мнения
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    25-го октября

    Нетаньяху лучше поучи,Штокенберг,а тут и без тебя разберутся ,что делать 60 гендерными полами и как жить...Не нравится-езжай в Израиль.Там с ЛГБТ полный порядок 😈🔯🔯🔯😈👽

    1
    0

Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 291
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 414
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177
Изображение к статье: В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
В мире
В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы 102
Изображение к статье: «Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
В мире
2
«Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы 2 783
Изображение к статье: Зачем замораживать хурму и как правильно это делать?
Еда и рецепты
Зачем замораживать хурму и как правильно это делать? 210
Видео