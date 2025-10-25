Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как остановить перебранку, экономия бюджета и цены. Что обсудит коалиция? 0 64

Политика
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото - Valsts kanceleja

Фото - Valsts kanceleja

Вполне возможно, что правящие обсудят и появление новой политической силы.

На ближайшем коалиционном совете правящие политики снова могут обсудить взаимоотношения внутри коалиции, которые, как известно, резко ухудшились после того, как "зеленые крестьяне" поддержали законопроект оппозиции о выходе из Стамбульской конвенции.

По слухам, "зеленые крестьяне" выразят свое недовольство риторикой "прогрессивных" и "Нового Единства", которые постоянно пытаются обвинять противников конвенции в некой приверженности идеям Кремля и чуть ли не в участии в пропагандистской кампании России.

В свою очередь, премьер попытается еще раз убедить "зеленых крестьян" в том, что им следует "передумать" и проголосовать против выхода Латвии из Стамбульской конвенции.

Как ожидается, партнеры предварительно обсудят возможные варианты дополнительного сокращения бюджетных расходов.

Правящие наверняка обменяются мнениями по поводу продолжающегося роста цен - в первую очередь, на продовольствие. Впрочем, особых инструментов, как повлиять на рост цен, у правящих пока нет.

Нельзя исключить, что правящие обсудят новое политическое движение во главе с Алвисом Херманисом, которое, напомним, обещает радикальную реформу избирательной системы. Сперва правящие вообще к появлению движения Херманиса отнеслись... легкомысленно, будучи уверенными, что ничего этому движению не светит.

Но сейчас уже очевидно, что движение набирает обороты и скоро может стать серьезным конкурентом всех трех партий власти.

Читайте нас также:
#правительство
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Я бы на месте Силини их бы уволил...»
Изображение к статье: «Я бы на месте Силини их бы уволил...»
Балвская краевая дума продаст недвижимость на 38 000 евро
Изображение к статье: Председатель Балвской думы Янис Труповниекс.
Система «по умолчанию»: если нет возражений за 8 часов, негабаритная перевозка считается согласованной
Изображение к статье: Система «по умолчанию»: если нет возражений за 8 часов, негабаритная перевозка считается согласованной
Швеция отправит в Латвию батальон с боевыми машинами ПВО
Изображение к статье: Швеция отправит в Латвию батальон с боевыми машинами ПВО
Изображение к статье: Сильные дожди летом обошлись государству в 91 тысячу евро
Сильные дожди летом обошлись государству в 91 тысячу евро 1 143
Изображение к статье: «Скоро дойдём до того, что вообще не будет денег…» – финансист комментирует финансовую политику государства
«Скоро дойдём до того, что вообще не будет денег…» – финансист комментирует финансовую политику государства 5 2363
Изображение к статье: Депутаты Сейма смогли узнать из передвижной выставки, насколько латышский язык – древний и богатый. Эксклюзив!
В Сейме разбирались в беспорядке, устроенном государством при обучении населения латышскому языку 5 3040
Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Силиня спешит в Сейм, бюджетные страдания «дополнят» мучения с конвенцией 1 194

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 292
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 414
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177
Изображение к статье: В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
В мире
В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы 102
Изображение к статье: «Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
В мире
2
«Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы 2 784
Изображение к статье: «Я бы на месте Силини их бы уволил...»
Политика
1
«Я бы на месте Силини их бы уволил...» 1 601
Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 292
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 414
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео