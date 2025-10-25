На ближайшем коалиционном совете правящие политики снова могут обсудить взаимоотношения внутри коалиции, которые, как известно, резко ухудшились после того, как "зеленые крестьяне" поддержали законопроект оппозиции о выходе из Стамбульской конвенции.

По слухам, "зеленые крестьяне" выразят свое недовольство риторикой "прогрессивных" и "Нового Единства", которые постоянно пытаются обвинять противников конвенции в некой приверженности идеям Кремля и чуть ли не в участии в пропагандистской кампании России.

В свою очередь, премьер попытается еще раз убедить "зеленых крестьян" в том, что им следует "передумать" и проголосовать против выхода Латвии из Стамбульской конвенции.

Как ожидается, партнеры предварительно обсудят возможные варианты дополнительного сокращения бюджетных расходов.

Правящие наверняка обменяются мнениями по поводу продолжающегося роста цен - в первую очередь, на продовольствие. Впрочем, особых инструментов, как повлиять на рост цен, у правящих пока нет.

Нельзя исключить, что правящие обсудят новое политическое движение во главе с Алвисом Херманисом, которое, напомним, обещает радикальную реформу избирательной системы. Сперва правящие вообще к появлению движения Херманиса отнеслись... легкомысленно, будучи уверенными, что ничего этому движению не светит.

Но сейчас уже очевидно, что движение набирает обороты и скоро может стать серьезным конкурентом всех трех партий власти.