Правительство планирует выделить 91 809 евро четырем самоуправлениям для компенсации ущерба, нанесенного летними ливнями, свидетельствует проект приказа, поданный на согласование на портале правовых актов (ППА).

Финансирование из средств на непредвиденные случаи планируется распределить Министерству умного управления и регионального развития для последующего перечисления самоуправлениям. Средства предназначены для покрытия расходов, связанных с устранением ущерба, который летом текущего года затяжные и сильные дожди причинили объектам инфраструктуры, находящимся в собственности или ведении самоуправлений.

Больше всего средств планируется выделить самоуправлению Смилтенского края - 31 779 евро. Гулбенскому краю планируется выделить 29 467 евро, Екабпилсскому краю - 20 563 евро, а самоуправлению Даугавпилса - 10 000 евро.

Как сообщалось, правительство уже выделило нескольким самоуправлениям различные суммы с целью компенсации ущерба, причиненного ливнями в июле этого года.

Во время сильных дождей были нанесены значительные повреждения инфраструктуре самоуправлений, в частности, произошли размывы дорожного покрытия и повреждения водопропускных труб.