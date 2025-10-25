Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сильные дожди летом обошлись государству в 91 тысячу евро 1 143

Политика
Дата публикации: 25.10.2025
LETA
Изображение к статье: Сильные дожди летом обошлись государству в 91 тысячу евро
ФОТО: LETA

Правительство планирует выделить 91 809 евро четырем самоуправлениям для компенсации ущерба, нанесенного летними ливнями, свидетельствует проект приказа, поданный на согласование на портале правовых актов (ППА).

Финансирование из средств на непредвиденные случаи планируется распределить Министерству умного управления и регионального развития для последующего перечисления самоуправлениям. Средства предназначены для покрытия расходов, связанных с устранением ущерба, который летом текущего года затяжные и сильные дожди причинили объектам инфраструктуры, находящимся в собственности или ведении самоуправлений.

Больше всего средств планируется выделить самоуправлению Смилтенского края - 31 779 евро. Гулбенскому краю планируется выделить 29 467 евро, Екабпилсскому краю - 20 563 евро, а самоуправлению Даугавпилса - 10 000 евро.

Как сообщалось, правительство уже выделило нескольким самоуправлениям различные суммы с целью компенсации ущерба, причиненного ливнями в июле этого года.

Во время сильных дождей были нанесены значительные повреждения инфраструктуре самоуправлений, в частности, произошли размывы дорожного покрытия и повреждения водопропускных труб.

Читайте нас также:
#самоуправления
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    25-го октября

    А сколько денег растащили, под шум дождя, почему об этом нет данных?

    3
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Я бы на месте Силини их бы уволил...»
Изображение к статье: «Я бы на месте Силини их бы уволил...»
Балвская краевая дума продаст недвижимость на 38 000 евро
Изображение к статье: Председатель Балвской думы Янис Труповниекс.
Как остановить перебранку, экономия бюджета и цены. Что обсудит коалиция?
Изображение к статье: Фото - Valsts kanceleja Эксклюзив!
Система «по умолчанию»: если нет возражений за 8 часов, негабаритная перевозка считается согласованной
Изображение к статье: Система «по умолчанию»: если нет возражений за 8 часов, негабаритная перевозка считается согласованной
Изображение к статье: Швеция отправит в Латвию батальон с боевыми машинами ПВО
Швеция отправит в Латвию батальон с боевыми машинами ПВО 1 324
Изображение к статье: «Скоро дойдём до того, что вообще не будет денег…» – финансист комментирует финансовую политику государства
«Скоро дойдём до того, что вообще не будет денег…» – финансист комментирует финансовую политику государства 5 2363
Изображение к статье: Депутаты Сейма смогли узнать из передвижной выставки, насколько латышский язык – древний и богатый. Эксклюзив!
В Сейме разбирались в беспорядке, устроенном государством при обучении населения латышскому языку 5 3040
Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Силиня спешит в Сейм, бюджетные страдания «дополнят» мучения с конвенцией 1 194

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 292
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 414
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177
Изображение к статье: В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
В мире
В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы 102
Изображение к статье: «Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
В мире
2
«Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы 2 784
Изображение к статье: «Я бы на месте Силини их бы уволил...»
Политика
1
«Я бы на месте Силини их бы уволил...» 1 601
Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 292
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 414
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео