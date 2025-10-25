Во вторник правительство примет решение по подготовленным Министерством сообщения поправкам, которые предусматривают более быстрый и эффективный порядок согласования разрешений на негабаритные и тяжеловесные перевозки, свидетельствует информация на Портале нормативных актов, пишет ЛЕТА.

В том числе поправки предусматривают ускорение процесса военных перевозок, что одновременно позволит сократить общий уровень бюрократии.

В настоящее время правила о негабаритных и тяжеловесных перевозках регулируют порядок выдачи разрешений транспортным средствам, чьи габариты или масса превышают установленные нормативами предельные значения. Разрешения выдает ГП ООО «Латвийские государственные дороги» (Latvijas valsts ceļi / LVC) после согласования с владельцами дорог и улиц, а также другими вовлечёнными сторонами, например, администраторами железнодорожной инфраструктуры.

До сих пор и военные перевозки, организованные Национальными вооружёнными силами (НВС), подчинялись этому же порядку, несмотря на свою специфику, необходимость оперативности, а также возможную ограниченность доступа к информации. Как отмечает министерство, процесс согласования маршрутов нередко затягивается, поскольку ответы от владельцев автодорог поступают с задержкой или вовсе не предоставляются.

Поправки Минсообщения предусматривают передать порядок сопровождения перевозок и военной техники, организуемых НВС, в компетенцию министра обороны, тем самым ускоряя поддержку военных операций.

Одновременно предусматривается, что если контактное лицо владельца автодороги или его уполномоченного представителя не предоставляет ответ или возражения в течение восьми часов после отправки запроса в рабочее время, согласование считается выданным «по умолчанию».

По мнению министерства, такой подход можно рассматривать как снижение бюрократии и упрощение процессов.

Также в правилах уточнены требования, связанные с пересечением железнодорожных переездов и аннулированием разрешений по запросу перевозчика. Параллельно планируется внедрение нормы для предотвращения возможных нарушений, связанных с превышением массы и нагрузкой на оси.