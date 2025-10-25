Baltijas balss logotype
«Скоро дойдём до того, что вообще не будет денег…» – финансист комментирует финансовую политику государства 5 2362

Политика
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Скоро дойдём до того, что вообще не будет денег…» – финансист комментирует финансовую политику государства
ФОТО: LETA

Финансист, бывший министр государственного имущества (1993–1994) и министр финансов (1999–2000) Эдмунд Крастиньш в передаче TV24 «Пресс-клуб» указал, что экономия в государственном бюджете во многом является лишь кажущейся, пишет LA.lv.

«Если не слышно громких криков и стенаний по поводу изъятия средств, значит, сэкономлено не было ничего», – подчеркнул он.

Крастиньш пояснил, что Латвия продолжает погружаться в долги – до пандемии государственный долг составлял менее 40%, а в следующем году он превысит 55%.

«Это путь Греции», – предостерёг финансист.

«Политики покупают голоса избирателей, обещая разные блага, но всё это оплачивается за счёт заимствований». Он напомнил, что именно такая политика привела Грецию к неплатёжеспособности: «Они больше не могли обслуживать свои долги».

Также Крастиньш отметил, что у Латвии нет профицита бюджета, за счёт которого можно было бы покрыть старые долги. Старые долги перекредитовываются, при этом растут процентные выплаты. «Если раньше мы занимали под 0%, то теперь таких ставок больше нет – каждый год придётся платить всё больше», – пояснил он.

«Скоро на это просто не останется денег», – добавил Крастиньш.

Согласно предоставленной агентством LETA информации, по сравнению с бюджетом 2025 года, в 2026 году рост доходов государственного бюджета превысит рост расходов. Доходы государственного бюджета планируется увеличить на 944,6 миллиона евро, расходы – на 804,3 миллиона евро.

Доходы основного бюджета составят 10,9 миллиарда евро, расходы – 13,2 миллиарда. В специальном бюджете доходы запланированы в размере 5,5 миллиарда евро, а расходы – 5,1 миллиарда.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии в следующем году в фактических ценах прогнозируется на уровне 43,953 миллиарда евро, соответственно, дефицит бюджета составит 3,3% от ВВП, а государственный долг не превысит 55% от ВВП.

Расходы общего государственного управления в следующем году сократятся до 47% от ВВП по сравнению с 47,5% в этом году. При этом, несмотря на общее сокращение расходов, вырастут расходы на оборону.

В целом расходы на следующий год уменьшены на 171 миллион евро. На приоритетные мероприятия выделено 693,5 миллиона евро, из них 448,3 миллиона – на оборону и безопасность.

В Министерстве финансов подчёркивают, что государственный бюджет на 2026 год и среднесрочная бюджетная рамка на 2026–2028 годы подготовлены в соответствии с правилами фискальной дисциплины Европейского союза (ЕС) и национальными нормативами.

LA.lv

#бюджет #госуправление
Оставить комментарий

(5)
  • A
    Anim
    25-го октября

    Зато десятки тысяч чиновников живут как в раю, совмещая несколько должностей в министерствах, правлениях и всяческих агентурах и получая зряплаты по 15000 в месяц.

    31
    1
  • 25-го октября

    во всём виноваты соседи, а мы умные, мы молодцы

    21
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го октября

    «Это путь Греции», – предостерёг финансист. -- В Греции люди живут и процветают. Полно улыбающихся и радующихся жизни туристов, в отличии от Латвии. От чего это он предостерегает?

    27
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    25-го октября

    Правительство оближет госдолг государственным языком, и он сам собой рассосется! Долг, естественно, а не язык...

    47
    1
  • A
    Aleks
    25-го октября

    Да ладно Не гони волну.Лаиышский язык отдаст все долги и сделает жизнь в Латвии намного лучше,если все будут на нем разговаривать,ведь не экономика -двмгатель прогресса,а язык 😛,который нам строить и жить помогает,а псевдолатышам или криптоевреям богатеть при власти 😈👽🔯

    42
    5
Читать все комментарии

