Финансист, бывший министр государственного имущества (1993–1994) и министр финансов (1999–2000) Эдмунд Крастиньш в передаче TV24 «Пресс-клуб» указал, что экономия в государственном бюджете во многом является лишь кажущейся, пишет LA.lv.

«Если не слышно громких криков и стенаний по поводу изъятия средств, значит, сэкономлено не было ничего», – подчеркнул он.

Крастиньш пояснил, что Латвия продолжает погружаться в долги – до пандемии государственный долг составлял менее 40%, а в следующем году он превысит 55%.

«Это путь Греции», – предостерёг финансист.

«Политики покупают голоса избирателей, обещая разные блага, но всё это оплачивается за счёт заимствований». Он напомнил, что именно такая политика привела Грецию к неплатёжеспособности: «Они больше не могли обслуживать свои долги».

Также Крастиньш отметил, что у Латвии нет профицита бюджета, за счёт которого можно было бы покрыть старые долги. Старые долги перекредитовываются, при этом растут процентные выплаты. «Если раньше мы занимали под 0%, то теперь таких ставок больше нет – каждый год придётся платить всё больше», – пояснил он.

«Скоро на это просто не останется денег», – добавил Крастиньш.

Согласно предоставленной агентством LETA информации, по сравнению с бюджетом 2025 года, в 2026 году рост доходов государственного бюджета превысит рост расходов. Доходы государственного бюджета планируется увеличить на 944,6 миллиона евро, расходы – на 804,3 миллиона евро.

Доходы основного бюджета составят 10,9 миллиарда евро, расходы – 13,2 миллиарда. В специальном бюджете доходы запланированы в размере 5,5 миллиарда евро, а расходы – 5,1 миллиарда.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии в следующем году в фактических ценах прогнозируется на уровне 43,953 миллиарда евро, соответственно, дефицит бюджета составит 3,3% от ВВП, а государственный долг не превысит 55% от ВВП.

Расходы общего государственного управления в следующем году сократятся до 47% от ВВП по сравнению с 47,5% в этом году. При этом, несмотря на общее сокращение расходов, вырастут расходы на оборону.

В целом расходы на следующий год уменьшены на 171 миллион евро. На приоритетные мероприятия выделено 693,5 миллиона евро, из них 448,3 миллиона – на оборону и безопасность.

В Министерстве финансов подчёркивают, что государственный бюджет на 2026 год и среднесрочная бюджетная рамка на 2026–2028 годы подготовлены в соответствии с правилами фискальной дисциплины Европейского союза (ЕС) и национальными нормативами.

