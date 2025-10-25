Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Швеция отправит в Латвию батальон с боевыми машинами ПВО 1 324

Политика
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Швеция отправит в Латвию батальон с боевыми машинами ПВО

Согласно планам Вооружённых сил Швеции, в следующем году в Латвию прибудет батальон шведской армии, усиленный несколькими подразделениями боевых машин противовоздушной обороны, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Вооружённые силы Швеции продолжают активно готовиться к следующему размещению в Латвии – в настоящее время военнослужащие проходят подготовку и совместные учения на полигоне "Ревингехед". Это подразделение, сохраняющее структуру батальона с ограниченными маневренными возможностями, будет усилено новыми средствами – подразделениями ПВО, оснащёнными боевыми машинами противовоздушной обороны.

Цель подразделений ПВО – повысить способность батальона своевременно обнаруживать и нейтрализовать воздушные цели, включая дроны и вертолёты, на тактическом уровне. Это важный шаг в укреплении коллективных оборонных возможностей Швеции и НАТО в Балтийском регионе, отмечает Минобороны.

В октябре расчёты боевых машин ПВО прошли интенсивную боевую подготовку на полигоне "Ревингехед" в сотрудничестве с подразделениями "Helikopter 15" из шведской вертолётной флотилии. В учениях также участвовал гражданский вертолёт, что обеспечило реалистичную и разнообразную тренировочную среду.

Боевая машина противовоздушной обороны во многом схожа с боевой машиной пехоты "Stridsfordon 90", но оснащена радиолокационной системой наблюдения и разведки, а также имеет больший угол подъёма орудия, что позволяет эффективно бороться с низколетящими воздушными целями.

Как подчёркивает Минобороны, размещение указанного батальона шведской армии в Латвии укрепит коллективную безопасность НАТО и обеспечит альянсу дополнительные оборонительные возможности на стратегически важном восточном фланге.

Ранее сообщалось, что размещённая в Латвии союзная бригада объединяет военнослужащих из Канады, Албании, Чехии, Дании, Исландии, Италии, Северной Македонии, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Швеции.

Шведские военные прибыли в Латвию в январе этого года.

Читайте нас также:
#нато #швеция #армия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
0
0
2

Оставить комментарий

(1)
  • ТТ
    Тим Тим
    25-го октября

    И этим Вы будете сбивать Кинжалы и Искандеры,Вам же доступно обьяснили,что в случае чего,войска здесь "ложить"не будут.

    3
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Я бы на месте Силини их бы уволил...»
Изображение к статье: «Я бы на месте Силини их бы уволил...»
Балвская краевая дума продаст недвижимость на 38 000 евро
Изображение к статье: Председатель Балвской думы Янис Труповниекс.
Как остановить перебранку, экономия бюджета и цены. Что обсудит коалиция?
Изображение к статье: Фото - Valsts kanceleja Эксклюзив!
Система «по умолчанию»: если нет возражений за 8 часов, негабаритная перевозка считается согласованной
Изображение к статье: Система «по умолчанию»: если нет возражений за 8 часов, негабаритная перевозка считается согласованной
Изображение к статье: Сильные дожди летом обошлись государству в 91 тысячу евро
Сильные дожди летом обошлись государству в 91 тысячу евро 1 143
Изображение к статье: «Скоро дойдём до того, что вообще не будет денег…» – финансист комментирует финансовую политику государства
«Скоро дойдём до того, что вообще не будет денег…» – финансист комментирует финансовую политику государства 5 2363
Изображение к статье: Депутаты Сейма смогли узнать из передвижной выставки, насколько латышский язык – древний и богатый. Эксклюзив!
В Сейме разбирались в беспорядке, устроенном государством при обучении населения латышскому языку 5 3040
Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Силиня спешит в Сейм, бюджетные страдания «дополнят» мучения с конвенцией 1 194

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 292
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 414
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177
Изображение к статье: В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
В мире
В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы 102
Изображение к статье: «Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
В мире
2
«Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы 2 784
Изображение к статье: «Я бы на месте Силини их бы уволил...»
Политика
1
«Я бы на месте Силини их бы уволил...» 1 601
Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 292
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 414
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео