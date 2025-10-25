Согласно планам Вооружённых сил Швеции, в следующем году в Латвию прибудет батальон шведской армии, усиленный несколькими подразделениями боевых машин противовоздушной обороны, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Вооружённые силы Швеции продолжают активно готовиться к следующему размещению в Латвии – в настоящее время военнослужащие проходят подготовку и совместные учения на полигоне "Ревингехед". Это подразделение, сохраняющее структуру батальона с ограниченными маневренными возможностями, будет усилено новыми средствами – подразделениями ПВО, оснащёнными боевыми машинами противовоздушной обороны.

Цель подразделений ПВО – повысить способность батальона своевременно обнаруживать и нейтрализовать воздушные цели, включая дроны и вертолёты, на тактическом уровне. Это важный шаг в укреплении коллективных оборонных возможностей Швеции и НАТО в Балтийском регионе, отмечает Минобороны.

В октябре расчёты боевых машин ПВО прошли интенсивную боевую подготовку на полигоне "Ревингехед" в сотрудничестве с подразделениями "Helikopter 15" из шведской вертолётной флотилии. В учениях также участвовал гражданский вертолёт, что обеспечило реалистичную и разнообразную тренировочную среду.

Боевая машина противовоздушной обороны во многом схожа с боевой машиной пехоты "Stridsfordon 90", но оснащена радиолокационной системой наблюдения и разведки, а также имеет больший угол подъёма орудия, что позволяет эффективно бороться с низколетящими воздушными целями.

Как подчёркивает Минобороны, размещение указанного батальона шведской армии в Латвии укрепит коллективную безопасность НАТО и обеспечит альянсу дополнительные оборонительные возможности на стратегически важном восточном фланге.

Ранее сообщалось, что размещённая в Латвии союзная бригада объединяет военнослужащих из Канады, Албании, Чехии, Дании, Исландии, Италии, Северной Македонии, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Швеции.

Шведские военные прибыли в Латвию в январе этого года.