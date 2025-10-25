Слава Богу, в отличие от Ирландии – у нас покамест миграционные процессы не дошли до крови и поджогов, а ограничиваются баталиями в соцсетях. Ну и высылают – потихоньку, помаленьку.

Между тем, в прошлом месяце Кабинет Министров дал задание сразу 4 министерствам: Образования и науки, Юстиции, Культуры и Благосостояния: «подготовить предложения для устранения институционной и компетентностной раздробленности в области политики государственного языка».

«Освоение латышского языка как иностранного языка взрослыми»

Из этого подзаголовка материала МОН, представленного для Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества, можно предположить, что повысить свои навыки латышского могут только иммигранты. Но это не так, ибо вот целевые группы:

Иностранцы из государств Евросоюза;

Подданные третьих государств;

Гражданские жители Украины;

Реэмигранты;

Лица, подверженные риску безработицы, граждане и неграждане Латвии с недостаточным владением госязыка.

Ведомство Даце Мелбарде («Новое Единство») признает, что в республике «нет единой, непрерывно функционирующей системы обучения латышскому языку»; «у каждой целевой аудитории другое курсовое предложение в другой институции»; «с точки зрения клиента – нет единого подхода, чтобы заявиться на курсы и вести самодиагностику, различны источники финансирования».

В частности, в учебных курсах Государственного агентства занятости 2500 безработных в год могут повысить свои навыки латышского. Министерство культуры до 2027 года осваивает бюджет в 4,6 миллиона евро на «включение граждан третьих государств в местное общество, содействуя освоению латышского языка». По этой линии предполагается выучить 2930 человек. Программы Фонда общественной интеграции, со своей стороны, учат больше прочих – 6390 человек в год.

Работают на общегосударственную задачу и частные языковые центры, а также вузы, предлагающие курсы латышского своим иностранным студентам.

«Без ясных установок»

Такой вывод сделал Государственный контроль, проводивший ревизию языковых курсов в стране. А ведь «освоение латышского языка взрослыми есть не только составная часть государственной политики, но также часть политики безопасности, иммиграции, государственного языка, занятости и интеграции…»

Сейм, увы, до сих пор не принял разработанный МВД проект Иммиграционного закона, который «предусматривал установить покрытие ранних интеграционных мероприятий, в том числе – каким группам вновь прибывающих, на каком уровне, за сколь долгое время и за какие средства нужно выучить латышский язык».

Здесь, надо сказать, законотворчество силовиков давно устарело – законопроект писали в благословенном, ковидном, 2021 году. Потом у нас все понеслось в режиме чрезвычайки – десятки тысяч украинских граждан на вход, тысячи россиян – на выход. Как выяснилось, языковые требования с одной стороны можно делать минимальными, с другой – максимальными. Такова диалектика!

Смелое предложение по изменению статьи 16 Закона о поддержке гражданских жителей Украины высказало Министерство культуры: «Для осуществления профессиональных и должностных обязанностей следует освоить государственный язык на 2-ю степень основного уровня (A2) в течение двух лет после присвоения временной защиты. В свою очередь за время пяти лет… в том объеме, который… указал Кабинет Министров».

Стало быть, если гражданин Украины в ЛР просто живет, пользуясь нашими социальными гарантиями, и, допустим, своими накоплениями или средствами, присланными родными и близкими – то ему госязык учить не надо вовсе. При условии, что ему с утра на работу вставать не надо. Сравните с требованиями к россиянам: с них язык требовали априори, просто для пребывания в ЛР.

«Это все в такой бюрократической тяжеловесной форме»

На подачу материалов ведомствами пожаловалась даже зампред Комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества Анна Ранцане («Новое Единство»). По ее мнению, нужно учиться специальному чиновничьему новоязу, дабы что-то понять. Хотя – «на комиссии три года говорили…»

Председатель комиссии Гунарс Кутрис (Союз «зеленых» и крестьян) напомнил, что депутаты недавно побывали на выездном заседании в «агентстве одной остановки», где иммигранты и прочие целевые группы могут заявиться. Вообще же, бывшему председателю Конституционного суда кажется, что за госязыком в ЛР слишком много надзирают…

Со своей стороны, Ингмарс Лидака («Объединенный список») сделал упор на работе с латышской диаспорой, которую обязан вести специальный посол МИД. Точно так же, стоит выяснить: «Где остались дети? Говорим об украинских детях. Всему нужно быть единым».

Председатель Комиссии по государственному управлению и самоуправлениям Олег Буров (не принадлежащий к фракциям), отметил, что никак не упоминается роль муниципалитетов.

– Должна быть общая база данных, общий подход. Нынешняя ситуация абсолютно неприемлема. Это ненормально, – высказался экс-мэр Риги.

Слово – Агентству латышского языка

Руководительница проектов данного учреждения, Иева Мурниеце, указала, что для обучения взрослых и детей применяются различные методики: «Дети учатся в школах Латвии, и это другая история». Со своей стороны, Агентство намерено создать в ближайшее время целых 3 (три!) новых вакансии, но – не для прямого обучения, а для «методической помощи педагогам и учебным центрам».

Депутат Юргис Клотиньш (Национальное объединение) констатировал, что политика в сфере госязыка в ЛР «все время была фрагментированной между разными министерствами». Вместо того надо было бы создать единое учреждение, главу коего избирал бы Сейм. В настоящее время нет смысла винить чиновников, свою часть ответственности должны взять и политики.

– Сейчас перешли на единую школу, формально, но есть проблемы, которые остались со времени, когда не было лояльности государству от самоуправления Риги. Последствия этого видны сейчас. Нам нужно было учителям латышского языка назначить доплаты за работу с детьми, для которых в большинстве это не родной язык. В Эстонии это сделали, и мы бы получили лучшие результаты.

Господин Клотиньш порекомендовал Сейму, при слушаниях о бюджете-2026, найти деньги для мотивации освоению латышскому. А может, кунги, обучаемым доплачивать – за отличные оценки?