Депутат: «Не бывает туристов из России, не связанных с войной»

Политика
Дата публикации: 26.10.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Депутат: «Не бывает туристов из России, не связанных с войной»

Политик Эдмунд Цепуритис заявил, что в Европе растёт понимание: российский туризм и путешествующие граждане РФ не могут быть отделены от войны в Украине. Он призвал ЕС ужесточить визовую политику и передать замороженные активы Украине.

Председатель комиссии Сейма по делам Европы и депутат комиссии по иностранным делам от партии «Прогрессивные» Эдмунд Цепуритис в эфире передачи «Preses klubs» на TV24 заявил, что в Европе постепенно меняется понимание: не существует «туристов из России», не связанных с войной в Украине.

Цепуритис прокомментировал стремление россиян, несмотря на санкции и ограничения, массово ездить в Европу праздновать Рождество. По его словам, Латвия, страны Балтии и Польша уже давно настаивают, что во всём Европейском союзе туристические визы для граждан России должны быть недоступны. Подобные ограничения действуют, например, в Чехии. Однако после пересечения внешней границы ЕС россияне всё же могут свободно перемещаться и попадать в страны Балтии, поскольку внутри Шенгенской зоны пограничный контроль отсутствует.

По мнению политика, позиция европейских стран в отношении России постепенно ужесточается. В частности, речь идёт о замораживании российских активов, и Цепуритис выразил надежду, что вскоре будет принято решение передать эти средства Украине.

Он подчеркнул, что вместе с этим меняется и осознание моральной стороны вопроса: «Понимание растёт — нет ни одного российского туриста, который бы не имел отношение к войне». На вопрос, осознают ли чиновники в Брюсселе морально-этическую суть этой проблемы, Цепуритис ответил, что это не столько вопрос Еврокомиссии, сколько самих стран-членов. «Проблема в том, что не все государства готовы к тем шагам, на которые призывают страны Балтии — полностью “отрезать” туристические, а также рабочие визы для граждан России», — отметил он.

Политик добавил, что особую обеспокоенность вызывает позиция Венгрии, которая, по его словам, создаёт “зелёный коридор” для россиян и тем самым повышает риски для европейской безопасности.

#туризм #россия-евросоюз #мнения
(4)
  • А
    Андрей
    27-го октября

    в во всем мире постепенно меняется понимание: не существует «самоопыляющихся» млекопитающих, не связанных с нарушениями работы нейросети мозга. Замечена устройчивая корелляция - кто поддерживает ЛГиТеБе-с-плюсом, у того, с большой вероятностью (60-90%) наблюдается русофобия и симпатия к небритым мужикам в толстовке или майке/футболке болотного или чёрного цвета, которые пиджаки носят исключительно во время визитов к спонсорам. Также у них замечены и другие симптомы. Но это уже чисто медицинская психиатрическая тема, интересная узким специалистам.

    0
    0
  • A
    Aleks
    26-го октября

    Не путайте российских туристов и гешефт между своими в России и Латвия-это разные вещи.😀

    4
    1
  • Е
    Ехидный
    26-го октября

    не бывает депутатов с мозгами !!! кого-то мама в детстве уронила , кто-то просто по жизни дурак !!!

    63
    2
  • 26-го октября

    но тем не менее латвия чудесно торгует с Россией. сами ведь писали тут

    48
    1
Видео