Бывший президент Латвии Валдис Затлерс в интервью ТВ-24 отметил, что "зеленые крестьяне" предприняли явный демарш, проголосовав вместе с оппозицией за выход из Стамбульской конвенции. "Это нельзя было терпеть!" - уверен экс-президент. Он пришел к выводу, что никто не заинтересован разваливать нынешнее правительство. И вообще, по мнению Затлерса, сейчас в Латвии власть слаба и те, кто находятся во власти, отличаются нерешительностью.

Комментируя же собственно эту историю с конвенцией, Затлерс отметил, что не было представлено никаких фактов о том, что конвенция нанесла какой-то вред. А стало быть и нет оснований для ее отмены.