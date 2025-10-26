Baltijas balss logotype
«Время слабой власти и нерешительных людей». Затлерс оценил ситуацию в правительстве 3 654

Политика
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Время слабой власти и нерешительных людей». Затлерс оценил ситуацию в правительстве

Экс-президент не понравился демарш "зеленых крестьян".

Бывший президент Латвии Валдис Затлерс в интервью ТВ-24 отметил, что "зеленые крестьяне" предприняли явный демарш, проголосовав вместе с оппозицией за выход из Стамбульской конвенции. "Это нельзя было терпеть!" - уверен экс-президент. Он пришел к выводу, что никто не заинтересован разваливать нынешнее правительство. И вообще, по мнению Затлерса, сейчас в Латвии власть слаба и те, кто находятся во власти, отличаются нерешительностью.

Комментируя же собственно эту историю с конвенцией, Затлерс отметил, что не было представлено никаких фактов о том, что конвенция нанесла какой-то вред. А стало быть и нет оснований для ее отмены.

Эдуард Эльдаров
(3)
  • А
    Андрей
    27-го октября

    "Затлерс отметил, что не было представлено никаких фактов о том, что конвенция нанесла какой-то вред." Но и польза не была доказана. Что реально изменилось по части насилия с момента подписания? А? Ну а СЗК после подписания - показательно проиграли выборы в самоуправления. Было ли это причиной или что-то другое, они реально понять не могут. Но решили не создавать ещё одну точку напряжения в глазах избирателей перед выборами в Сейм. Это - логичный ход. А то, что им реально чихать как на насилие, так и на защиту прав "самоопыляющихся растений", это уже тема отдельной диссертации. Им бы не вылететь окончательно из политического поля как "консервам"!

    1
    1
  • Д
    Дед
    26-го октября

    Зеленые поняли, что в нацизме и русофобии они проигрывают. Выборы скоро и их вынесут. Выступить против ЛГБТ, это единственный вариант, который поддержат латыши, кроме русские идут!

    15
    1
  • A
    Aleks
    26-го октября

    Старый уже,еле ходит ,а все туда же ..За шекели готов сказать что угодно и когда угодно...Как их легко уговорить-ни чести,ни совести,ни любви к стране. Не удивлюсь,что тоже из странных латышей как Левит🔯😈

    8
    3
