«Фактор соседней агрессивной России»: без «Единства» трудно создать надежную коалицию - публицист 4 475

Политика
Дата публикации: 27.10.2025
Neatkarīgā
Изображение к статье: «Фактор соседней агрессивной России»: без «Единства» трудно создать надежную коалицию - публицист
ФОТО: LETA

«Недаром, когда спорят о Стамбуле и не только о нем, одним из наиболее часто упоминаемых аргументов является Кремль. Если бы рядом с нами не была путинская Россия, то политический ландшафт Латвии, скорее всего, выглядел бы иначе. Но география такова, какая она есть, поэтому и политическая реальность такова, что без «Единства» сложно создать такую новую коалицию, которая бы не несла ее участникам политическую угрозу. Под этим подразумевается вхождение в одну коалицию с «Латвией на первом месте», прокремлевская репутация которой может бросить дурную тень на остальных».

«Единство» предупредило потенциальных ниспровергателей правительства, что с ними в следующую коалицию вместе не пойдет», - подчеркивает обозреватель.

«Все калькулируют - как выгоднее: быть в позиции или оппозиции? Четкого ответа нет почти ни у одной партии, поскольку своя электоральная выгода есть и в том, и в другом случае. Сложилась интересная ситуация. «Единство» ясно сказало, что собственное правительство не свергнет. СЗК, может быть, не так прямо, но и дал понять, что не будут прямыми ниспровергателями правительством. То есть за бюджет, который в случае непринятия автоматически означал бы падение правительства, они будут голосовать вместе с коалицией».

Остаются только «Прогрессивные», руководитель фракции которых и лидер партии Андрис Шуваевс выступает со все более воинственными заявлениями, давая понять, что так дальше дела не пойдут. Его можно понять. Политическая уступчивость ради практической выгоды его электорату не идет на пользу».

Читайте нас также:
#коалиция #политические партии
Оставить комментарий

(4)
  • A
    Aleks
    27-го октября

    А кто ж это за обозреватель,который инкогнито топит за ,,Новое единство,,,?😀

    7
    1
  • Д
    Дед
    27-го октября

    Вот и показатель нацизма, а не патриотизма. Они готовы объединяться, уничтожать, убивать, но не ради страны и своего народа, а ради своей ненависти к русским. Они готовы уничтожать, детей, стариков, только для ублажения своей страсти и неуемного желания принести вред другим национальностям. Разве это не фашизм?

    24
    2
  • З
    Злой
    27-го октября

    Порнушку новую давай!!!

    13
    5
  • 27-го октября

    с такой партией мы сваливаемся в нищету, нас потом таких нищих даже Нигерия победит, надо срочно поднимать экономику, потом поздно будет, сейчас нельзя быть слабыми экономически

    14
    1
