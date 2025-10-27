«Недаром, когда спорят о Стамбуле и не только о нем, одним из наиболее часто упоминаемых аргументов является Кремль. Если бы рядом с нами не была путинская Россия, то политический ландшафт Латвии, скорее всего, выглядел бы иначе. Но география такова, какая она есть, поэтому и политическая реальность такова, что без «Единства» сложно создать такую новую коалицию, которая бы не несла ее участникам политическую угрозу. Под этим подразумевается вхождение в одну коалицию с «Латвией на первом месте», прокремлевская репутация которой может бросить дурную тень на остальных».

«Единство» предупредило потенциальных ниспровергателей правительства, что с ними в следующую коалицию вместе не пойдет», - подчеркивает обозреватель.

«Все калькулируют - как выгоднее: быть в позиции или оппозиции? Четкого ответа нет почти ни у одной партии, поскольку своя электоральная выгода есть и в том, и в другом случае. Сложилась интересная ситуация. «Единство» ясно сказало, что собственное правительство не свергнет. СЗК, может быть, не так прямо, но и дал понять, что не будут прямыми ниспровергателями правительством. То есть за бюджет, который в случае непринятия автоматически означал бы падение правительства, они будут голосовать вместе с коалицией».

Остаются только «Прогрессивные», руководитель фракции которых и лидер партии Андрис Шуваевс выступает со все более воинственными заявлениями, давая понять, что так дальше дела не пойдут. Его можно понять. Политическая уступчивость ради практической выгоды его электорату не идет на пользу».