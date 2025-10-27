Baltijas balss logotype
«Крыша для старых политиканов» - Diena разоблачила «антипартию» Херманиса 2 707

Политика
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Крыша для старых политиканов» - Diena разоблачила «антипартию» Херманиса

«Серый кардинал» Яунупс, как пишет в Diena хорошо информированная политическая журналистка Агнесе Маргевича, может стоять за широковещательным заявлением режиссера Алвиса Херманиса о формировании пресловутой партии беспартийных. В свое время Эдгарс Яунупс был депутатом Сейма от «Нового времени», затем подвизался в «Развитии Латвии», но у него не выгорело вернуться в большую политику.

Еще один организатор новой партии Армандс Брокс не скрывает: «Я Эдгарса знаю...» Знаком он и со скандально известным бизнесменом Марисом Мартинсонсом, который любит проводить деловые заседания в дорогом ресторане в Вецриге. Тема, которую сейчас продвигает господин Мартинсонс, «друг политиков», является недвижимость в Испании.

В связи со строящейся партией Diena указывает также на бывшего министра здоровья, образования и науки Анду Чакшу, которая поссорилась с «Новым Единством», а также экс-главу Минфина и Минэкономики Дану Рейзниеце. «Дана очень умная девушка», - отзывается о 44-летней даме А.Брокс. Между тем, напоминает Diena, «Д.Рейзниеце сейчас исполнительный директор Международной шахматной федерации, на должность которой попала, благодаря поддержке бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича».

#мнения #политические партии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • lo gos
    lo gos
    27-го октября

    Да, понятно, что они хотят создать клуб старых пидорасов и наркоманов. Связи наработаны, очки разработаны.

    10
    1
  • Е
    Ехидный
    27-го октября

    Агнесе всех вывела на чистую воду !!! а мы и не знали , что на наших политиках пробы ставит негде !!!

    15
    2

