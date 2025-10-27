«Серый кардинал» Яунупс, как пишет в Diena хорошо информированная политическая журналистка Агнесе Маргевича, может стоять за широковещательным заявлением режиссера Алвиса Херманиса о формировании пресловутой партии беспартийных. В свое время Эдгарс Яунупс был депутатом Сейма от «Нового времени», затем подвизался в «Развитии Латвии», но у него не выгорело вернуться в большую политику.

Еще один организатор новой партии Армандс Брокс не скрывает: «Я Эдгарса знаю...» Знаком он и со скандально известным бизнесменом Марисом Мартинсонсом, который любит проводить деловые заседания в дорогом ресторане в Вецриге. Тема, которую сейчас продвигает господин Мартинсонс, «друг политиков», является недвижимость в Испании.

В связи со строящейся партией Diena указывает также на бывшего министра здоровья, образования и науки Анду Чакшу, которая поссорилась с «Новым Единством», а также экс-главу Минфина и Минэкономики Дану Рейзниеце. «Дана очень умная девушка», - отзывается о 44-летней даме А.Брокс. Между тем, напоминает Diena, «Д.Рейзниеце сейчас исполнительный директор Международной шахматной федерации, на должность которой попала, благодаря поддержке бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича».