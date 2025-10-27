Если Сейм примет законопроект о выходе Латвии из Стамбульской конвенции, продвигаемый оппозицией и Союзом зеленых и крестьян (CЗК), президент Латвии Эдгар Ринкевич даст оценку этому закону.

Отвечая в интервью TV3 на вопрос, что он будет делать со Стамбульской конвенцией, Ринкевич не дал прямого ответа, но сказал, что избирательная кампания перед выборами в Сейм началась очень рано, партии нервничают из-за своих рейтингов, но он не будет участвовать в этой кампании.

"Если я увижу, что это просто предвыборная кампания, я буду оценивать это только с юридической и только с государственной точки зрения, а не с идеологической", - сказал Ринкевич.

Президент допускает, что после принятия решения о возможном выходе из Стамбульской конвенции оно "ляжет на его стол". Затем он оценит все аспекты и объявит о своем решении в течение десяти дней, но до тех пор не будет комментировать и принимать чью-либо сторону. По мнению Ринкевича, заняв такую позицию, он уменьшает раскол в обществе, вызванный этим вопросом.

Президент рассматривает и предлагаемые оппозицией изменения в регулировании абортов как часть предвыборной кампании.

Ринкевича огорчает тот факт, что в предвыборной атмосфере политики горячо обсуждают вопросы прав человека, но эта энергия не проявляется в более важных на данный момент вопросах безопасности или экономики, а дискуссии часто не отличаются уважением и рациональностью.

После переговоров с фракциями Ринкевич уверен, что бюджет на следующий год будет принят коалицией. Он видит в нем три положительных момента - увеличение финансирования обороны, демографии и образования, - но обеспокоен высоким уровнем государственного долга.