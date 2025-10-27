Baltijas balss logotype
Прогресс пришел в наш аул. В галерее рижских мэров - первый фотопортрет

Политика
Дата публикации: 27.10.2025
LETA
Изображение к статье: Прогресс пришел в наш аул. В галерее рижских мэров - первый фотопортрет

Продолжая традиции Рижской думы, 31 октября в ратуше будет открыт портрет бывшего мэра Риги Мартина Стакиса, который пополнит историческую галерею портретов председателей Рижской думы, но на этот раз вместо картины будет представлен первый фотопортрет.

Как сообщили в Рижской думе, открытие портрета Стакиса состоится в 12:00 на первом этаже Рижской думы, в фойе у Портретной залы.

Автором официального портрета является фотограф Янис Дейнатс, который занимается фотографией с 1989 года. Он создавал портреты известных латвийских людей, а также реализовывал личные проекты, в которых, казалось бы, просто фотографировал окружающую нас среду. В Латвии было организовано несколько выставок работ Дейнатса.

В соответствии с внутренними правилами Рижской думы, в галерее портретов бывших председателей Рижской думы после истечения срока полномочий может быть размещен официальный портрет бывшего мэра Риги. Правила были изменены в 2023 году, и портрет Стакиса станет первой фотографией в галерее бывших руководителей города.

Стакис возглавлял Рижскую думу с 2020 по 2023 год.

#рижская дума #память
Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    27-го октября

    Это тот самый, который испортил исторический вид рижских улиц, натыкав где попало этих грёбаных столбов?

    5
    1
  • A
    Aleks
    27-го октября

    Портрет предателей.,а не председателей..Сгодится в будущем ....

    8
    1
  • lo gos
    lo gos
    27-го октября

    Можно поставить столбик с его портретом.

    15
    1
Читать все комментарии

