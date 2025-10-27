Продолжая традиции Рижской думы, 31 октября в ратуше будет открыт портрет бывшего мэра Риги Мартина Стакиса, который пополнит историческую галерею портретов председателей Рижской думы, но на этот раз вместо картины будет представлен первый фотопортрет.

Как сообщили в Рижской думе, открытие портрета Стакиса состоится в 12:00 на первом этаже Рижской думы, в фойе у Портретной залы.

Автором официального портрета является фотограф Янис Дейнатс, который занимается фотографией с 1989 года. Он создавал портреты известных латвийских людей, а также реализовывал личные проекты, в которых, казалось бы, просто фотографировал окружающую нас среду. В Латвии было организовано несколько выставок работ Дейнатса.

В соответствии с внутренними правилами Рижской думы, в галерее портретов бывших председателей Рижской думы после истечения срока полномочий может быть размещен официальный портрет бывшего мэра Риги. Правила были изменены в 2023 году, и портрет Стакиса станет первой фотографией в галерее бывших руководителей города.

Стакис возглавлял Рижскую думу с 2020 по 2023 год.