Ринкевич не очень оптимистично смотрит на окончание войны в Украине в следующем году

Политика
Дата публикации: 27.10.2025
LETA
Изображение к статье: Ринкевич не очень оптимистично смотрит на окончание войны в Украине в следующем году
ФОТО: dreamstime

В настоящее время нет большого оптимизма в том, что мир в войне, развязанной Россией против Украины, будет достигнут в ближайшем будущем, в том числе в том, что 2026 год станет годом, когда будет достигнут прорыв, который приведет к окончанию войны, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью телеканалу TV3.

Президент сказал, что все мирные усилия в настоящее время упираются в нежелание России заключать соглашение, если Украина, по сути, не капитулирует, но такой сценарий невозможен для Украины и Запада.

Поэтому Запад должен продолжать оказывать максимальное экономическое давление на Россию, продолжать военную поддержку Украины и работать с Украиной и Молдовой, чтобы сблизить их с Европой, сказал Ринкевич.

Президент считает, что в обозримом будущем Запад придет и к решению об использовании замороженных российских активов в пользу Украины.

#война рф и украины #эдгар ринкевич
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    27-го октября

    Ринкевич смотрит на окончание войны так,как ему говорят,а те,кто говорит,в окончании войны совсем не заинтересованы,хотя,почему то ,утверждают,что война закончится до 15 января 2026 года.Об этом говорят хабадные раввины на Украине .А если учесть ,что Главные раввины России и Украины из одной и той же синагоги и прекрасно общаются с главными оффисами в США и Израиле,то что то намечается,похоже...😛 Значит после окончания войны надо ждать какой то другой пакости 😈

    5
    5
  • БТ
    Бесс Толковый
    Aleks
    27-го октября

    Ну и что? У риньки тоже, евреев сплошь, в каждом поколении.

    3
    2

Видео