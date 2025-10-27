В настоящее время нет большого оптимизма в том, что мир в войне, развязанной Россией против Украины, будет достигнут в ближайшем будущем, в том числе в том, что 2026 год станет годом, когда будет достигнут прорыв, который приведет к окончанию войны, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью телеканалу TV3.

Президент сказал, что все мирные усилия в настоящее время упираются в нежелание России заключать соглашение, если Украина, по сути, не капитулирует, но такой сценарий невозможен для Украины и Запада.

Поэтому Запад должен продолжать оказывать максимальное экономическое давление на Россию, продолжать военную поддержку Украины и работать с Украиной и Молдовой, чтобы сблизить их с Европой, сказал Ринкевич.

Президент считает, что в обозримом будущем Запад придет и к решению об использовании замороженных российских активов в пользу Украины.