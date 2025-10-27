Baltijas balss logotype
В Даугавпилсе началась масштабная оптимизация муниципальных структур. Будут и увольнения

Политика
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Даугавпилсе началась масштабная оптимизация муниципальных структур. Будут и увольнения

Процесс оптимизация городские власти начали сразу после выборов, сократив количество думских комитетов и число вице-мэров.

Латвийское радио сообщает, что уже в этот четверг, 30-го октября, Даугавпилсская дума планирует принять решение об объединении и ликвидации нескольких муниципальных учреждений. Это коснется городских музеев, библиотек, образовательных и спортивных учреждений.

Руководство Даугавпилсской думы объясняет, что данная оптимизация необходима для централизации административных процессов и обеспечения максимальной эффективности расходов. Одновременно Даугавпилсская дума ликвидирует несколько муниципальных предприятий и планирует ликвидировать еще советы муниципальных предприятий.

Так, например, Латгальский центр кулинарного наследия «Шмаковка» будет присоединен к Даугавпилсскому центру техники и индустриального дизайна «Инженерный арсенал». В учреждении «Даугавпилсский Дворец культуры» в дальнейшем будет работать Центр нацменьшинств, к управлению образования присоединится Управление по делам молодежи и спорта, будет ликвидировано управление "Крепостью и музеями", и в целом ожидаются значительные перемены в музеях Даугавпилса.

Оптимизация учреждений повлечет за собой и сокращение работников. Это все позволит сэкономить средства городского бюджета.

