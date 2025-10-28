Baltijas balss logotype
Сейм ищет, где сэкономить: комиссии поручено найти допрезервы в министерствах 2 229

Политика
Дата публикации: 28.10.2025
LETA
Изображение к статье: Сейм ищет, где сэкономить: комиссии поручено найти допрезервы в министерствах

В поисках новых способов экономии средств и источников финансирования различных нужд депутаты готовятся ко второму кругу подачи предложений к проекту государственного бюджета, пишут общественные СМИ.

В этом году процедура может быть иной: хотя бюджет уже рассматривался правительством, изменения всё ещё возможны. Министерства могут сэкономить больше, решила бюджетно-финансовая комиссия Сейма.

На прошлой неделе все министерства отчитались о своих расходах. Немедленной экономии можно добиться, пересмотрев закупки товаров и услуг, считает председатель комиссии Анда Чакша.

"Конечно, там очень разные ситуации, потому что есть министерства, которые в предыдущие годы очень серьёзно [пытались] сделать что-то более эффективным, но, возможно, сделали не так уж много. Соответственно, наш призыв - пересмотреть этот вопрос. Это может дать, скажем так, самый быстрый результат, но, вероятно, не самый лучший в целом", - сказала Чакша.

Она не назвал конкретные министерства, в которых следует провести эти улучшения. Ещё большей экономии можно добиться за счёт централизации отдельных функций.

"Мы видим, что существуют как бухгалтерские, так и другие услуги, которые некоторые министерства централизуют, а некоторые пока нет. Есть также дублирующие функции. У нас было три министерства, которые сообщили о реализации мер кибербезопасности, которые частично дублируют друг друга. Поэтому я очень надеюсь, что будет политическая воля, и мы, оппозиция и коалиция, сможем договориться о введении мер жёсткой экономии со следующего года", - сказал Артурс Бутанс (Национальное объединение).

"В отличие от того, как проходили эти бюджетные переговоры в последние годы, когда бюджет, поданный Кабинетом министров, в значительной степени - на 99% - фактически принимался Сеймом, я вижу, что в этом году он, скорее всего, будет другим. И позиции, которые Сейм скорректирует, могут быть гораздо шире, чем раньше", - сказал Андрис Шуваевс ("Прогрессивные").

#госуправление
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го октября

    Воровать надо меньше, а не допрезервы искать!

    10
    1
  • I
    Igors
    28-го октября

    Подсказка (шепотом). Только никому... Привяжите свои зарплаты не к ВВП, а к пенсиям.

    12
    1

