В этом году процедура может быть иной: хотя бюджет уже рассматривался правительством, изменения всё ещё возможны. Министерства могут сэкономить больше, решила бюджетно-финансовая комиссия Сейма.

На прошлой неделе все министерства отчитались о своих расходах. Немедленной экономии можно добиться, пересмотрев закупки товаров и услуг, считает председатель комиссии Анда Чакша.

"Конечно, там очень разные ситуации, потому что есть министерства, которые в предыдущие годы очень серьёзно [пытались] сделать что-то более эффективным, но, возможно, сделали не так уж много. Соответственно, наш призыв - пересмотреть этот вопрос. Это может дать, скажем так, самый быстрый результат, но, вероятно, не самый лучший в целом", - сказала Чакша.

Она не назвал конкретные министерства, в которых следует провести эти улучшения. Ещё большей экономии можно добиться за счёт централизации отдельных функций.

"Мы видим, что существуют как бухгалтерские, так и другие услуги, которые некоторые министерства централизуют, а некоторые пока нет. Есть также дублирующие функции. У нас было три министерства, которые сообщили о реализации мер кибербезопасности, которые частично дублируют друг друга. Поэтому я очень надеюсь, что будет политическая воля, и мы, оппозиция и коалиция, сможем договориться о введении мер жёсткой экономии со следующего года", - сказал Артурс Бутанс (Национальное объединение).

"В отличие от того, как проходили эти бюджетные переговоры в последние годы, когда бюджет, поданный Кабинетом министров, в значительной степени - на 99% - фактически принимался Сеймом, я вижу, что в этом году он, скорее всего, будет другим. И позиции, которые Сейм скорректирует, могут быть гораздо шире, чем раньше", - сказал Андрис Шуваевс ("Прогрессивные").