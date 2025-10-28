Baltijas balss logotype
«Вы просыпаетесь, целуете портрет Путина...» – и зачем Ринкевичу все эти заявления 3 4271

Политика
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Депутат Илзе Стобова.

Депутат Илзе Стобова.

ФОТО: LETA

Президент Латвии Эдгар Ринкевич изо всех сил старается подальше держаться от «эпицентра событий». Получится ли у него это?

В Сейме продолжается эпопея со Стамбульской конвенцией. Отметим, что сегодня и завтра обсуждению поправок к этому законопроекту будут посвящены заседания комиссии Сейма по иностранным делам, а в четверг планируется уже принять законопроект во втором окончательном чтении, и этому тоже будут предшествовать ну очень долгие дебаты!

Удивительно, но факт: противники выхода (денонсации) Латвии из Стамбульской конвенции — депутаты «Нового Единства» и «Прогрессивные», – словно сговорившись, все свои выступления строили на том, что… сторонники выхода из конвенции или жертвы российской пропаганды, или по недомыслию действуют в интересах Кремля. В общем, полезные идиоты.

Вездесущая «рука Москвы»

«И если посмотреть исторически назад, когда была разработана эта Стамбульская конвенция, то кто же была той единственной страной, которая категорически возражала и даже никогда не подписывала эту конвенцию? Россия!… …Можно найти действительно бесчисленное количество научных публикаций о том, что демонизация западной цивилизации является древнейшим нарративом дезинформации России с 19 века. Они пытаются присвоить себе такие особые вещи, как духовность, семейные ценности, или традиции. И Россия совершенно открыто говорит о том, что это последний бастион так называемых традиционных ценностей и моральная противостоящая сила дегенерации США и западных стран, как они это называют, или развращенности», – вещала с трибуны вице-спикер Сейма Занда Калниня-Лукашевица («Новое Единство»).

«Только что назначенная Сеймом омбудсмен отметила в комиссии, что это действия, сужающие права жителей Латвии. На мой взгляд, единственная страна, которая хотела бы целенаправленно снижать защиту своего населения из-за политических рейтингов, - это Россия», - вторил коллеге лидер фракции «Прогрессивные» Андрис Шуваевс.

Противники выхода из конвенции обвиняли авторов законопроекта о денонсации в том, что они чуть ли не хотят затащить Латвию в «клуб России».

«Кто не согласен — тот путинист?»

«Если ты не согласен с мнением сообщества Прогрессивных и «Единства», не участвуешь в так называемом шествии заботы о дружбе, или половой идентичности, — то значит ты путинист, жертва гибридной войны.

Вопрос только в том, кто же настоящий эксперт по российской конституции и путинизму? Те, кто смотрит запрещенные каналы? Где вы вдохновляетесь? Я не читала, не слышала. А вы, уважаемые Прогрессивные, мне кажется, просыпаетесь, целуете фото Путина и пишете свои речи, потому что это единственное, что способно вдохновить вас...» - парировала с трибуны депутат Илзе Стобова.

Головоломка для Ринкевича

Противники отмены конвенции, разумеется, пытались вовлечь в разборки и президента. Однако опытнейший политик Ринкевич решил «быть над схваткой». Вчера глава государства заявил, что не намерен участвовать в полемике по поводу конвенции, чтобы еще больше не раскалывать общество. Правда, ему все равно от «данной темы» не увернуться - «Новое Единство» и «Прогрессивные», в случае если законопроект будет принят, намерены обратиться к президенту с просьбой не провозглашать закон.

Правы те политологи, которые подметили, что Ринкевич очень несчастлив в связи с этим скандалом. До сих пор глава государства совершенно спокойно выполнял свои скромные обязанности, завоевывая симпатии населения и не раздражая политиков — это и поездки по стране, и за рубежом, подача в парламент весьма симпатичных для народа законопроектов, это и фоточки с кошками, детишками и во время посещения кафеюшек… И вот незадача – нужно ведь как-то позиционироваться в ситуации раскола во власти…

Если Ринкевич откажется провозгласить законопроект и отправит его на доработку в Сейм, то наверняка потеряет голоса всей оппозиции и «зеленых крестьян», а ведь президентские выборы в мае-июне 2027-го… Если же провозгласит закон, то настроит против себя бывших однопартийцев («Новое Единство») и «прогрессивных», которые голосовали за его избрание президентом 2,5 года назад. В общем, дилемма…

#сейм латвии
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
Оставить комментарий

(3)
  • 28-го октября

    при чём тут Россия? вы сами забуксовали с этой конвенцией и опять виноват кто-то другой?

    36
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го октября

    Ринкевич очень несчастлив в связи с этим скандалом. -- Что такое? Он видите ли несчастен? А те сотни тысяч у которых отняли право на труд, позакрывав их рабочие места и сдав орудия труда на металлом, те у которых отняли избирательные права, - они все эти 35 лет были счастливы?

    97
    1
  • A
    Aleks
    28-го октября

    Старая схема соросят,действующая во многих странах -Если поддерживаешь интересы собственной страны,то ты ,,Рука Москвы,, ,а кое где и антисемит,когда выступаешь против геноцида палестинского народа,хотя геноцид не только палестинцев,но и других народов тоже,но тут уж антисемитизм не пришьешь. Они то латыши,то украинцы,то ещё кто....Не возбраняется ж по Торе 👽😈🔯

    38
    5
Читать все комментарии

Видео