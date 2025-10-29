По текущим оценкам, выборы в Сейм в следующем году обойдутся как минимум в 9,8 млн евро, сообщил сегодня парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.

С учетом основного бюджета учреждения в размере чуть более 800 000 евро, общий бюджет ЦИК на 2026 год запланирован в размере 10,65 млн евро.

По словам Звиедриса, дополнительное финансирование по сравнению с предыдущими выборами было выделено для обеспечения предварительного голосования и хранения голосов на всех избирательных участках в течение всех пяти дней до выборов.

Бюджет ЦИК на следующие два года составит 816 460 евро.