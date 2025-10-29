Baltijas balss logotype
Политика
Дата публикации: 29.10.2025
LETA
ФОТО: LETA

По текущим оценкам, выборы в Сейм в следующем году обойдутся как минимум в 9,8 млн евро, сообщил сегодня парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.

С учетом основного бюджета учреждения в размере чуть более 800 000 евро, общий бюджет ЦИК на 2026 год запланирован в размере 10,65 млн евро.

По словам Звиедриса, дополнительное финансирование по сравнению с предыдущими выборами было выделено для обеспечения предварительного голосования и хранения голосов на всех избирательных участках в течение всех пяти дней до выборов.

Бюджет ЦИК на следующие два года составит 816 460 евро.

  • пк
    полосатый конь
    30-го октября

    Ошибка в заголовке. "Выборы" - надо писать в кавычках.

  • A
    Aleks
    29-го октября

    Толку будет ноль целых,ноль десятых для простых людей,потому что соросята везде и давно пустили корни и в общественных структурах,и они есть во всех партиях .Трамп что то не сильно с ним борется,что озвучивал,но этому соврать как два пальца об асфальт .Дело Эпштейна тоже обещал обнародовать,поэтому уже большая часть американцев,которая голосовала за Трампа,ему не верит совершенно. А чего ему верить,если он работает на Израиль,а не на Америку,говорят они. Так что пока черные воронки не покатаются ночью по Латвиии не соберут их в одном месте -ничего не будет. Нельзя победить одними выборами то ,что произрастало 34 года 👽🔯😈

    1
    1

