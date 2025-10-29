Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Угроза от дронов может быть в будущем куда более серьезная» 1 274

Политика
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Угроза от дронов может быть в будущем куда более серьезная»

Эксперт предупреждает.

Бывший шеф Бюро защиты Конституции, а ныне исследователь центра геополитики Янис Кажоциньш в дискуссии на ТВ-24 предупредил, что до сих пор Россия только проводила с помощью дронов проверку, легонько нас "ущипнула", но в будущем дроны могут представлять для нас серьезную угрозу.

"Надо думать о защите критической инфраструктуры", - отметил эксперт и выразил определенное удовлетворение тем, что дроны добрались и до Западной Европы. "До той же Германии, к примеру. И теперь эти страны тоже поняли, что это реальная угроза, а не то, что какие-то там "тупые балтийцы, русофобы" придумывают. И это нам пойдет только на пользу", - заключил Я. Кажоциньш.

Читайте нас также:
#мнения
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    29-го октября

    Нам дроны не страшны! На RVR начали выпускать дальнобойные машины Архимеда против дронов. Метательными камнями будут служить противотанковые быки, которые беспорядочно и без толку валяются вдоль границы.

    4
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Изображение к статье: По делу о полетах Кариньша обвинение предъявлено только одному человеку
Изображение к статье: Работодатель может отложить взносы, а пенсия станет меньше: власти ищут решение
Изображение к статье: Общий фронт против наркотиков: Латвия и Эстония запускают совместный план действий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: 3I/ATLAS, чьё сближение с Землёй ожидается 19 декабря -комета или инопланетный корабль?
Техно
1
Изображение к статье: В Индии запустят производство пассажирских самолетов – российских
Техно
Изображение к статье: ЕС заключил с Украиной новое соглашение по сельскому хозяйству
В мире
Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео