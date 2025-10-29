Бывший шеф Бюро защиты Конституции, а ныне исследователь центра геополитики Янис Кажоциньш в дискуссии на ТВ-24 предупредил, что до сих пор Россия только проводила с помощью дронов проверку, легонько нас "ущипнула", но в будущем дроны могут представлять для нас серьезную угрозу.

"Надо думать о защите критической инфраструктуры", - отметил эксперт и выразил определенное удовлетворение тем, что дроны добрались и до Западной Европы. "До той же Германии, к примеру. И теперь эти страны тоже поняли, что это реальная угроза, а не то, что какие-то там "тупые балтийцы, русофобы" придумывают. И это нам пойдет только на пользу", - заключил Я. Кажоциньш.