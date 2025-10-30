Случилось то, что и должно было случиться — в среду комиссия Сейма по иностранным делам после длительных дискуссий поддержала законопроект о выходе Латвии из Стамбульской конвенции.

Киев нам не указ!

Отметим, что поправки к законопроекту подали только противники денонсация конвенции — депутаты от «Нового Единства» и партии «Прогрессивные». Большой резонанс в социальных сетях вызвало предложение депутата Ирмы Калнини («Новое Единство»), которое звучало так: «Министерство иностранных дел может направить в адрес генерального секретаря Совета Европы заявление о денонсации конвенции через семь дней после принятия закона о денонсации настоящей Конвенции также украинским парламентом».

Часть парламентариев, многие журналисты были в недоумении: с каких это пор Сейм Латвии действует в соответствии с решениями парламента другой страны, тем более пока не входящей в ЕС и НАТО?» Кто-то напомнил госпоже Калнине, что вообще-то она, давая торжественное обещание депутата, обязалась соблюдать Конституцию и законы Латвии, а не решения иностранных государств.

Так или иначе, но эта поправка, разумеется, была отвергнута, как депутаты комиссии отклонили и предложения… отложить принятие законопроекта на полгода, дождавшись некоего заключения Кабмина о выполнении программы по борьбе с насилием в семье…

Напомним, что в комиссии Сейма по иностранным делам у сторонников выхода Латвии из Стамбульской конвенции значительное большинство, поэтому исход голосования был понятен изначально. И когда вы будете читать этот номер газеты, вполне возможно, что парламентарии на пленарном заседании уже окончательно утвердят законопроект о выходе из Стамбульской конвенции.

Сейм поделился на путинистов и анти-путинистов

Нужно отдать должное упорству противников этого решения: они бросили на борьбу с оппонентами все свои силы и средства. Сперва они сами круглые сутки кричали о том, что сторонники выхода Латвии из данной конвенции чуть ли не адепты Кремля или действуют в интересах России по недомыслию.

Когда это не помогло, пришлось привлечь «тяжелую артиллерию»: бывший президент Вайра Вике-Фрейберга заявила, что «в моих глазах любой депутат Сейма, который проголосует за денонсацию Стамбульской конвенции, будет выглядеть, как попавший под влияние пропаганды Путина. Речь уже давно здесь не идет о содержании самой конвенции. Мы не должны выпадать из ядра европейских ценностей!».

Видимо, Литва, которая не ратифицировала конвенцию, следуя логике экс-президента, из этого ядра ценностей выпала.

В ходе дискуссий в комиссии по иностранным делам ее председатель Инара Мурниеце (Национальное объединение) не выдержала и обвинила оппонентов, то бишь депутатов «Нового Единства» и партии «Прогрессивные», что они воспринимают сторонников выхода из конвенции, как своих противников, как врагов и это совершенно, по мнению госпожи Мурниеце, не допустимо. Равно как не допустимо пытаться на сторонников выхода из конвенции наклеивать бирку путинистов. «Речь ведь идет о 60 процентах депутатов!» - отметила глава комиссии Сейма.

Все еще только начинается?

Если сегодня большинство депутатов проголосуют за выход Латвии из конвенции, то это вовсе не значит, что противники такого решения… успокоятся. Они будут пытаться еще убедить президента не провозглашать закон и вернуть его на доработку в Сейм.

Если же они получат «сигнал» из президентского замка, что Ринкевич готов подписать законопроект, то тогда будет задействован план «Б» - согласно Конституции, если не менее 34 депутатов Сейма просят президента не провозглашать закон, то тогда подписание закона приостанавливается на 2 месяца, в течении которых граждане ЛР могут подписаться в поддержку запуска референдума по приостановленному законопроекту.

Скорее всего, 34 подписи противникам выхода из конвенции собрать удастся — у «Нового Единства» 25 голосов, у «Прогрессивных» – 8. Плюс выход из конвенции не поддерживает недавно покинувшая ряды «прогрессивных», ныне независимый депутат Скайдрите Абрама. При этом маловероятно, что в ходе сбора подписей «от народа» удастся собрать 155 тысяч автографов граждан ЛР за референдум по данному законопроекту.

Трудный выбор Ринкевича

Если все-таки противники выхода из конвенции не станут делать этот демарш с приостановкой принятия закона, то тогда перед Ринкевичем все равно будет стоять весьма сложная задача.

С одной стороны, он явно не поддерживает выход Латвии из Стамбульской конвенции и не хочет разочаровывать «прогрессивных» и «Новое Единство», которые голосовали за его избрание главой государства.

С другой стороны, через 11 месяцев — выборы в Сейм и уже сейчас очевидно, что при любом раскладе консервативные силы будут в большинстве и Ринкевичу ссорится с ними тоже нет резона, если он хочет избраться на второй срок. А он явно хочет…