Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сейм начнет зимнюю сессию 9 января следующего года 0 133

Политика
Дата публикации: 30.10.2025
LETA
Изображение к статье: Сейм начнет зимнюю сессию 9 января следующего года
ФОТО: Valsts kanceleja

Президиум Сейма и совет фракций в четверг договорились начать зимнюю сессию 2026 года 9 января следующего года и установить, что она будет закрыта 2 апреля, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

Кроме того, президиум и совет фракций договорились начать весеннюю сессию следующего года 10 апреля и закрыть ее 19 июня.

Решение по этому вопросу еще предстоит принять Сейму.

Как сообщалось, в сентябре Сейм начал осеннюю сессию, которую планируется завершить 22 декабря.

Регламентом Сейма предусмотрено, что сессии Сейма бывают очередными и внеочередными. Очередных сессий в году три - осенняя, зимняя и весенняя. В промежутках между сессиями Сейма при необходимости может быть созвана внеочередная сессия Сейма.

Читайте нас также:
#сейм латвии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Стамбульская конвенциия: начались обвинения в манипулировании фактами
Изображение к статье: Ринкевич тщательно оценит решение Сейма о выходе из Стамбульской конвенции
Изображение к статье: Госбюджет показывает зубы: на какие плюшки из госказны может рассчитывать народ Латвии в новом году? Эксклюзив!
Изображение к статье: Битва за Стамбульскую конвенцию уже проиграна? Вся надежда на одного человека

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 7 фраз, которые умеют завоевывать сердце мужчины
Люблю!
Изображение к статье: 8 приемов, которые мгновенно сделают интерьер спальни дороже
Люблю!
Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews
Изображение к статье: Польша задумалась о выходе из ЕС
В мире
2
Изображение к статье: Межзвездный объект 3I/ATLAS неожиданно изменился: никто не знает, что происходит
Техно
Изображение к статье: А по бокам-то все косточки. Русские? Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: 7 фраз, которые умеют завоевывать сердце мужчины
Люблю!
Изображение к статье: 8 приемов, которые мгновенно сделают интерьер спальни дороже
Люблю!
Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео