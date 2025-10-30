Президиум Сейма и совет фракций в четверг договорились начать зимнюю сессию 2026 года 9 января следующего года и установить, что она будет закрыта 2 апреля, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

Кроме того, президиум и совет фракций договорились начать весеннюю сессию следующего года 10 апреля и закрыть ее 19 июня.

Решение по этому вопросу еще предстоит принять Сейму.

Как сообщалось, в сентябре Сейм начал осеннюю сессию, которую планируется завершить 22 декабря.

Регламентом Сейма предусмотрено, что сессии Сейма бывают очередными и внеочередными. Очередных сессий в году три - осенняя, зимняя и весенняя. В промежутках между сессиями Сейма при необходимости может быть созвана внеочередная сессия Сейма.