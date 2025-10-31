Центр «Marta» и ряд других неправительственных организаций направили письмо президенту Латвии Эдгару Ринкевичу с призывом вернуть в Сейм на повторное рассмотрение закон об отказе от Конвенции Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, пишет LETA.

По мнению организаций, конвенция является одним из важнейших международных документов в области прав человека, защищающим женщин, детей и других лиц, подвергающихся риску насилия, поскольку она обязывает государство не только наказывать насильников, но и развивать превентивные механизмы, просвещать общество, обеспечивать помощь жертвам и укреплять возможности правоохранительных органов предотвращать насилие.

«Кабинет министров, неправительственные организации и правоохранительные учреждения, ежедневно работающие с жертвами насилия, не раз публично подтверждали положительное влияние этой конвенции на развитие системы защиты и поддержки жертв насилия в Латвии», — подчеркивают организации.

Они отмечают, что законопроект был рассмотрен в спешке, без полноценного обсуждения с участием общества, экспертов и заинтересованных сторон. На заседаниях Комиссии по иностранным делам не была обеспечена возможность высказаться ответственным министерствам, в том числе МИД.

Авторы письма также подчеркивают, что в публичном пространстве наблюдается дезинформационная кампания, связанная с соответствием отдельных статей конвенции Конституции Латвии и другим законам.

С учетом того, что конвенцию ратифицировали 39 государств-членов Совета Европы, организации считают, что выход Латвии из нее серьезно навредит международной репутации страны и поставит под угрозу образ Латвии как европейского, правового государства, поддерживающего права человека и гендерное равенство, говорится в письме.

Письмо подписали более 2000 человек, в том числе первый председатель Народного фронта Латвии Дайнис Иванс, общественная активистка и бывшая депутат Верховного совета Латвии Велта Чеботаренок, актеры Вилис Даудзиньш, Зане Даудзиня, Илзе Кузуле-Скрастиня, Каспар Годс, Инга Унгуре, режиссеры Матисс Кажа, Угис Олте, Эльмар Сеньков, музыканты Ралф Эйландс, Айя Андреева, Екаб Ниманис, Марта Григале, писательницы Инесе Зандере, Иева Мелгалве, Инга Гайле и другие.

В мире уже отреагировали на денонсацию конвенции

После решения парламентского большинства заявление распространила и международная правозащитная организация Amnesty International. Старший специалист организации по вопросам прав женщин Моника Коста Риба считает, что «выход Латвии из Стамбульской конвенции станет разрушительным ударом по защите и правам женщин и девочек, а также всех, кто сталкивается с насилием в семье, и пошлет опасный сигнал насильникам о возможности безнаказанно использовать и убивать женщин и девочек».

«Это решение было принято влиятельными группами противников прав, которые распространяют вредную дезинформацию об этом важном защитном документе, чтобы демонизировать гендерное равенство, а также права женщин и ЛГБТИ-людей, — заявила представитель организации. - Мы призываем президента Латвии поступить правильно и использовать право вето, чтобы остановить выход Латвии из Стамбульской конвенции и способствовать обеспечению ее полной реализации для защиты женщин и девочек от гендерного и домашнего насилия».

Сейм принял закон о выходе Латвии из Стамбульской конвенции

Как уже сообщалось, в четверг Сейм принял закон о выходе Латвии из Конвенции Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, известной как Стамбульская конвенция. Закон был принят голосами оппозиции и Союза "зеленых" и крестьян (СЗК).

Законопроект был предложен оппозиционной партией «Латвия на первом месте» (ЛПВ), но его поддержали также другие оппозиционные партии — Национальное объединение (НО), «Объединенный список» (ОС) и «За стабильность», а также представители СЗК, входящие в правящую коалицию. Против выступили коалиционные партии «Новое Единство» (НЕ) и «Прогрессивные».

За выход из конвенции проголосовали 56 депутатов, против — 32 представителя НВ и «Прогрессивных», двое депутатов — Игорь Раев и Дидзис Шмитс — воздержались. Дебаты по законопроекту длились более 13 часов.

Хотя закон был принят в срочном порядке, этот порядок не был утвержден двумя третями голосов, что дает президенту возможность не провозглашать закон и вернуть его на повторное рассмотрение. Противники закона также обсуждают другие возможные способы приостановить или отсрочить его вступление в силу — подачу иска в Конституционный суд или призыв к президенту остановить его провозглашение, чтобы собрать подписи для инициации референдума.

Изначально у предложенного ЛПВ законопроекта не было ни аннотации, ни обоснования, но за пару недель партия все же их подготовила. По мнению ЛПВ, нынешняя практика реализации Стамбульской конвенции не дает уверенности, что все государственные и муниципальные учреждения действуют в соответствии с принципами, изложенными в присоединительной декларации.

ЛПВ не устраивает то, что на декларацию, добавленную Латвией при ратификации конвенции, были поданы возражения со стороны ряда других стран-участниц — Австрии, Финляндии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Швейцарии. В этих возражениях основным аргументом называется несоответствие декларации нормам конвенции, поскольку она рассматривается как недопустимая оговорка. По мнению ЛПВ, международное сообщество не соглашается с позицией Сейма, изложенной в декларации, и выступает против трактовки, с которой Латвия присоединилась к конвенции и взяла на себя закрепленные в ней обязательства.

ЛПВ считает, что выход из Стамбульской конвенции «устранит проблемы с применением ее норм», связанные с латвийской декларацией и ее непризнанием рядом других государств. Кроме того, по мнению ЛПВ, отказ от конвенции даст государству больше свободы в распределении бюджетных средств на меры по предотвращению насилия и борьбе с ним, направляя их именно тем учреждениям и НПО, которые действительно нуждаются в финансировании.

К инициативе ЛПВ присоединились и остальные оппозиционные партии. Хотя цель конвенции — искоренение насилия, оппозиционные депутаты традиционно акцентируют внимание на одном термине из документа — «социальный пол», которому приписывают разрушительное влияние на традиционные семейные ценности.

Оппозицию в этом вопросе поддерживают и представители СЗК, входящие в коалицию, утверждая, что Стамбульская конвенция предлагает идеологический, а не практический подход к проблеме, поскольку она в значительной степени основывается не на конкретных инструментах борьбы с насилием, а на идеологическом взгляде на так называемый «социальный пол».

СЗК присоединился к оппозиции в голосовании в конце сентября, что вызвало ощутимую нестабильность в коалиции. Хотя партнеры по коалиции заявили о намерении работать над утверждением «бюджета безопасности» на следующий год, все меньше политиков верят в способность правительства премьер-министра Эвики Силини (НЕ) эффективно работать в долгосрочной перспективе. Поддержка ратификации Стамбульской конвенции была одним из оснований для формирования правительства Силини и включения СЗК в коалицию с НЕ и «Прогрессивными».

Эксперты против выхода из конвенции

Тем временем большинство экспертов и неправительственных организаций, занимающихся вопросами предотвращения насилия, выступают против выхода из конвенции, выражая опасения, что это ослабит защиту пострадавших от насилия и негативно отразится на международном имидже Латвии в глазах западных союзников.

В среду у Сейма прошел протест против выхода из Стамбульской конвенции. В нем приняли участие не менее 5000 человек, и это была одна из самых массовых протестных акций последних лет. В четверг же у парламента прошел пикет за денонсацию конвенции, в котором участвовали около 20 человек.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич до сих пор очень уклончиво высказывался по поводу денонсации конвенции, не выражая поддержки ни одной из сторон. По его словам, таким образом он старается сохранять нейтралитет, чтобы не стать участником предвыборной борьбы. Ринкевич допустил, что после решения Сейма вопрос о выходе из конвенции окажется на его столе, и тогда он всесторонне его оценит и примет решение.

Представительница центра «Marta» Беата Йоните подчеркнула, что после ратификации Стамбульской конвенции люди стали гораздо чаще обращаться за помощью. Представительница организации «Skalbes» Андра Швинка указала, что число обратившихся за помощью возросло, поскольку «люди чувствуют, что государство их защищает». По ее мнению, в отсутствие международного механизма контроля государству может не хватить возможностей для решения проблемы.

Представители центра «Dardedze» подчеркнули, что вклад Стамбульской конвенции заключается в четкой системе предотвращения насилия, и на ее основе был разработан план по предотвращению насилия на 2024–2029 годы, включающий обязанности всех министерств и других учреждений.

Омбудсмен Карина Палкова пояснила, что термин «социальный пол», на котором настаивают противники конвенции, относится к социальной роли человека, а не к биологическому полу. Она отметила, что конвенция соответствует ценностям Конституции. Конвенция не требует признавать другие полы и не поощряет смену пола, подчеркнула Палкова, комментируя широко распространенные заблуждения. Она также добавила, что конвенция не вмешивается в понятие семьи — ее главная цель — предотвращение домашнего насилия. По ее словам, конвенция делает предотвращение насилия обязанностью государства и дисциплинирует его в этой сфере.

Судья Общего суда Европейского союза Инга Рейне указала, что отказ Латвии от Стамбульской конвенции создаст негативную презумпцию в отношении государства и потенциально отрицательно скажется на международном сотрудничестве, но не избавит Латвию от уже взятых обязательств.

В то же время большинство депутатов Сейма поддержали подготовленную НО, СЗК и ОС декларацию, которую они представляют как «альтернативу Стамбульской конвенции». Против нее выступили «Прогрессивные» и НЕ, указав, что таким образом партии, стремящиеся к денонсации конвенции, пытаются «отмыться» и создать иллюзию, что данная декларация может быть альтернативой. Представительница центра «Marta» Йоните отметила, что политическое заявление не может заменить конвенцию, поскольку не предусматривает обязательств и механизмов контроля со стороны государства.

В Латвии Конвенция Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, также известная как Стамбульская конвенция, вступила в силу 1 мая прошлого года. Это международное соглашение обязывает государства-участников разрабатывать скоординированную политику для более эффективной защиты женщин от всех видов насилия, а также мужчин и женщин от насилия в семье. Кроме того, странам-участницам необходимо обеспечить всестороннюю помощь и защиту пострадавшим, создать кризисные центры, круглосуточные горячие линии, специализированные центры поддержки для жертв сексуального насилия, а также защищать и поддерживать детей, ставших свидетелями насилия.