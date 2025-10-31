Baltijas balss logotype
Даже в кризис можно расти: Силиня уверена в потенциале латвийской экономики

Политика
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Даже в кризис можно расти: Силиня уверена в потенциале латвийской экономики
ФОТО: LETA

Правительство Латвии и зарубежных инвесторов объединяет общая цель — сильная и конкурентоспособная Латвия, где предприниматели могут свободно работать, а экономика — развиваться, и это возможно даже несмотря на геополитические вызовы, подчеркнула премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») в пятницу, открывая высокоуровневую встречу правительства и Совета иностранных инвесторов в Латвии (FICIL), пишет ЛЕТА.

Премьер-министр перечислила несколько основных направлений работы правительства, которые должны способствовать достижению этой цели.

Первым из них Силиня назвала укрепление инвестиционной среды.

«Я считаю, что без этого невозможно вести содержательный разговор о конкурентоспособной и способной к развитию Латвии», — сказала она.

Силиня указала, что возглавляет Совет по крупным и стратегически важным инвестиционным проектам, который с апреля прошлого года собирался шесть раз. В Совете рассматривались такие вопросы, как доступ иностранных инвесторов к электронным подписям, разрешения на строительство ветряных парков, инвестиционные барьеры со стороны самоуправлений, а также проблемы налогового и территориального планирования и другие межотраслевые вопросы.

Премьер также выделила запуск инициативы «Зелёный коридор» — это механизм поддержки предпринимателей, имеющих важное значение для латвийской экономики. При этом она призвала министра экономики дополнительно усовершенствовать эту инициативу.

Вторым направлением работы правительства Силиня назвала соблюдение фискальной дисциплины и бюджет на следующий год. Она повторила свою уже неоднократно озвученную позицию о том, что бюджет 2025 года — это бюджет для более безопасного будущего, при этом основные налоги в нём не увеличиваются.

Премьер-министр также перечислила отдельные меры, предусмотренные в бюджете следующего года для поддержки семей и развития образования.

Третье направление — налоговая среда и честная конкуренция. Силиня подчеркнула, что Латвия занимает высокое место в общем рейтинге конкурентоспособности стран ОЭСР.

При этом она отметила, что по-прежнему требуется работа по снижению уровня теневой экономики.

Среди приоритетов в работе правительства Силиня также выделила сокращение бюрократии и другие меры, которые помогут развитию деловой среды. Она поблагодарила FICIL за сотрудничество и инвестиции в Латвии, подчеркнув, что организация приходит не с популистскими лозунгами, а с реальными идеями.

Высокоуровневые встречи между правительством Латвии и FICIL проходят с 1999 года. Их цель — обеспечить структурированный обмен информацией и мнениями между инвесторами и местными законодателями для улучшения деловой среды и дальнейшего привлечения иностранных инвестиций в Латвию. В этих встречах участвуют представители правительства, высокопоставленные чиновники и руководители компаний — членов FICIL.

#инвестиции #эвика силиня
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • пк
    полосатый конь
    31-го октября

    Когда разговор заходит о "потенциале латвийской экономики" всем становится понятно. Снова будут грабить !

    2
    1
  • 31-го октября

    а кто будет вкладываться в экономику государства которое на каждом углу кричит что на него уже напали ? тут нету и не будет честной конкуренции. один итальянец уже открыл кафешку так его сразу за гос-язык начали со свету выживать, зато пакистанцы спокойно торгуют подозрительной едой, у них крыша есть. вот и вся конкуренция. да и образования не хватит чтоб кто-то из местных смог что-то изменить, с проходным балом в 15%. так что хватит врать идите уже в отставку не убивайте страну.

    6
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    31-го октября

    Ну пьет же баба. Пьет.

    9
    2
  • A
    Aleks
    31-го октября

    Шел 35 год ,,независимости,,и ,наконец то,Латвия способна к развитию ... Самим то не смешно .😀..А вот мне грустно...😭

    13
    2
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    31-го октября

    Чтобы развить латвийскую экономику нужно говорить по латышски не менее 4-х часов в день, добавила премьер в частной беседе. С ней согласны политики из коалиции партий в сейме. Они находят оскорбительно абсурдной мысль что помимо разговоров на латышском языке может протребоваться ещё какая-то дополнительная работа. Все кто так считают - кремлёвские подпевалы.

    16
    3
Читать все комментарии

