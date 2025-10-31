Правительство Латвии и зарубежных инвесторов объединяет общая цель — сильная и конкурентоспособная Латвия, где предприниматели могут свободно работать, а экономика — развиваться, и это возможно даже несмотря на геополитические вызовы, подчеркнула премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») в пятницу, открывая высокоуровневую встречу правительства и Совета иностранных инвесторов в Латвии (FICIL), пишет ЛЕТА.

Премьер-министр перечислила несколько основных направлений работы правительства, которые должны способствовать достижению этой цели.

Первым из них Силиня назвала укрепление инвестиционной среды.

«Я считаю, что без этого невозможно вести содержательный разговор о конкурентоспособной и способной к развитию Латвии», — сказала она.

Силиня указала, что возглавляет Совет по крупным и стратегически важным инвестиционным проектам, который с апреля прошлого года собирался шесть раз. В Совете рассматривались такие вопросы, как доступ иностранных инвесторов к электронным подписям, разрешения на строительство ветряных парков, инвестиционные барьеры со стороны самоуправлений, а также проблемы налогового и территориального планирования и другие межотраслевые вопросы.

Премьер также выделила запуск инициативы «Зелёный коридор» — это механизм поддержки предпринимателей, имеющих важное значение для латвийской экономики. При этом она призвала министра экономики дополнительно усовершенствовать эту инициативу.

Вторым направлением работы правительства Силиня назвала соблюдение фискальной дисциплины и бюджет на следующий год. Она повторила свою уже неоднократно озвученную позицию о том, что бюджет 2025 года — это бюджет для более безопасного будущего, при этом основные налоги в нём не увеличиваются.

Премьер-министр также перечислила отдельные меры, предусмотренные в бюджете следующего года для поддержки семей и развития образования.

Третье направление — налоговая среда и честная конкуренция. Силиня подчеркнула, что Латвия занимает высокое место в общем рейтинге конкурентоспособности стран ОЭСР.

При этом она отметила, что по-прежнему требуется работа по снижению уровня теневой экономики.

Среди приоритетов в работе правительства Силиня также выделила сокращение бюрократии и другие меры, которые помогут развитию деловой среды. Она поблагодарила FICIL за сотрудничество и инвестиции в Латвии, подчеркнув, что организация приходит не с популистскими лозунгами, а с реальными идеями.

Высокоуровневые встречи между правительством Латвии и FICIL проходят с 1999 года. Их цель — обеспечить структурированный обмен информацией и мнениями между инвесторами и местными законодателями для улучшения деловой среды и дальнейшего привлечения иностранных инвестиций в Латвию. В этих встречах участвуют представители правительства, высокопоставленные чиновники и руководители компаний — членов FICIL.