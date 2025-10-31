Baltijas balss logotype
Как любимый народом король Дании Фредерик икру покупал на Рижском Центральном рынке

Политика
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как любимый народом король Дании Фредерик икру покупал на Рижском Центральном рынке
ФОТО: LETA

"Это, конечно, была инициатива короля, ведь я же не могу бросаться ему на шею", — пояснил экс-министр обороны Артис Пабрикс, объясняя Элите Вейдемане из nra.lv, почему король Дании, забыв о протоколе, на приёме у президента Латвии дружески обнял бывшего сокурсника.

Король Дании Фредерик X и королева Мэри во вторник прибыли в Латвию с государственным визитом. Фредерик уже бывал в Риге, но этот визит — первый с тех пор, как он занял трон в январе 2024 года. Экс-министр, ныне руководитель Ассоциации дронов и военных технологий Артис Пабрикс, рассказал, что учился вместе королём в Орхусском университете:

"Были в одной группе, у нас был один научный руководитель. В своё время, будучи студентом, он с группой приезжал в Ригу, а я был в числе тех, кто их принимал. Мы гуляли по Риге, были на Рижском рынке, покупали икру. Это было в 1992 году. После учёбы я встречался с нынешним королём не раз. Например, в 2018 году меня пригласили в Копенгаген, во дворец, на празднование столетия Латвийской Республики. Но впервые мы встретились в январе 1991 года".

Политик рассказал, что в Дании Фредерика называют "народным королём".

"Он простой, дружелюбный, всегда открыт в общении. Когда на приёме у президента Ринкевича я подошёл поздороваться с королём, он, невзирая на протокол, обнял меня. Это, конечно, была его инициатива — ведь я не могу первым бросаться королю на шею. Мы с ним даже попали в датские СМИ с этим эпизодом. Там также объяснили, кто я такой и почему у короля ко мне такое особое отношение.

С другой стороны… Он прошёл серьёзную военную подготовку. Он служил в подразделении специального назначения, занимался подводным плаванием с аквалангом. В королевской семье обязательна военная служба — нельзя быть королём, не служив в армии. А король также является верховным главнокомандующим. Несколько лет назад он вместе с группой людей прошёл 3500 километров по Гренландии на санях. Он вовсе не хрупкий человек, а физически очень хорошо подготовленный. Мы с ним это обсуждали. Я сказал, что достаточно было бы и обычной службы в армии, но он ответил, что хотел чего-то большего", - уточнил Пабрикс.

Экс-министр рассказал также, что, будучи студентом, король Дании писал научную работу об внешней политике стран Балтии в 90-х годах. Поэтому он хорошо знает Балтию, понимает её и следит за происходящим. "Он не из тех лидеров, которым нужно долго объяснять, что такое Россия и что она сделала в Украине", - заверил Пабрикс, добавив, что "Дания — небольшая страна, и у датчан, как и у нас, есть понимание угроз, ведь Дания — страна Балтийского моря". "Дания будет той страной, с которой мы точно будем сотрудничать", - заключил он.

nra.lv

#дания
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    31-го октября

    Из статистики Центрального разведуправления США 50% на нас работающих,мы вербуем в высших учебных заведениях США . Прошли мимо датчанина и Пабрикса,а не прошли мимо Кариньша в Пенсильванском университете...Сначала ж кто то направил Пабрика в университет,а потом двигал по служебной лестнице.Так же было и с Ушаковым,которого,как писал Криминал информ в давние годы,завербовали в Детском университете и по приезду в Латвию он вдруг резко помер в гору политики...😀Можно подумать,что он сам всего достиг... Кстати,Боррель из Брюсселя,испанский еврей,учился в Стенфорде,прошел обучение в закрытом кибуце Израиля,а потом,вернувшись в Испанию ,тоже вдруг попер по служебной лестнице... Кстати,в кибуце познакомился со своей будущей женой Кристиной Моррель из Франции,из чего можно сделать вывод ,что сионисты готовят людей заранее для работы в разных странах.И Латвия не исключение... И если быстро вырос в политике и учился в США или ещё где то за рубежом,то ,считай,чел уже работает не на свою собственную страну🔯😈 Хорошая,отработанная,наказанная схема,но не для той страны,где действуют пабриксы,ушаковы,боррели и моррели😈🔯

    2
    2
  • З
    Злой
    31-го октября

    И в бубен не получил?

    12
    2

