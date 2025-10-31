Негосударственным организациям (НГО) была предоставлена возможность выразить своё мнение по вопросу о денонсации Стамбульской конвенции, заявила в интервью передаче "900 секунд" (TV3) председатель комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце ("Национальное объединение"), обвинив НПО в манипулировании фактами, пишет LETA.

По её словам, вопрос рассматривался на пяти заседаниях комиссии, и одно из них было специально посвящено НГО, чтобы обсудить с ними их позицию.

По мнению депутата, возможность задавать вопросы депутатам была, и диалог состоялся. "Но этот диалог не может быть бесконечным. Он должен быть структурированным", — сказала Мурниеце.

"Пожалуйста, не манипулируйте фактами", — призвала она.

Комментируя состоявшееся в четверг голосование по вопросу о выходе из Стамбульской конвенции, Мурниеце выразила уверенность, что в правительстве начались процессы распада, заметные всей общественности.

По её словам, Союз "зеленых" и крестьян (СЗК), который поддержал выход из конвенции, якобы был вынужден поддержать её принятие, чтобы попасть в состав этого правительства, применяя "приёмы выкручивания рук".

На вопрос, используется ли Стамбульская конвенция как инструмент "политических игр", она заявила, что следует разделять два аспекта — кризис в правительстве и меры против насилия без идеологической окраски.

На просьбу прокомментировать, как решение Сейма можно объяснить на международном уровне, глава комиссии по иностранным делам начала пояснять, что предусматривает декларация, присоединённая к конвенции, и что некоторые страны уже заявили, что не примут её во внимание. Также она подчеркнула, что План действий против насилия продолжает действовать и "международная правовая рамка в Латвии остаётся в силе".

Как уже сообщалось, в четверг голосами оппозиции и Союза "зеленых" и крестьян Сейм принял закон о выходе Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, также известной как Стамбульская конвенция.

Латвийский гражданский альянс (ЛГА) осудил действия комиссии Сейма по иностранным делам под руководством Мурниеце, которая на заседании в среду голосованием отказала представителям НГО в праве выступить. Когда слово запросили представители Совета творческих союзов Латвии и центра "Marta", против этого выступили Мурниеце и депутаты оппозиции. Вопрос вынесли на голосование, и организациям слово предоставлено не было.

После голосования в Сейме центр защиты прав женщин "Marta" и несколько других НГО направили письмо президенту Латвии Эдгару Ринкевичу с призывом вернуть закон о выходе из конвенции на повторное рассмотрение в парламент.

Организации подчёркивают, что конвенция является одним из важнейших международных инструментов в сфере прав человека, защищающим женщин, детей и других людей, подвергающихся риску насилия. Конвенция обязывает государство не только наказывать виновных, но и развивать превентивные механизмы, просвещать общество, оказывать помощь жертвам и укреплять потенциал правоохранительных органов в предотвращении насилия.

НГО также отмечают, что рассмотрение законопроекта происходило в спешке, без полноценного общественного, экспертного и межведомственного обсуждения. Министерства, включая МИД, не получили возможности высказаться на заседаниях комиссии по иностранным делам.

Авторы письма подчёркивают, что в публичном пространстве распространяется дезинформация относительно соответствия отдельных статей конвенции Конституции и другим законам.

С учётом того, что конвенцию ратифицировали 39 государств-членов Совета Европы, организации считают, что выход Латвии нанесёт серьёзный урон международной репутации страны и поставит под угрозу имидж Латвии как европейского, правового государства, поддерживающего права человека и гендерное равенство.

Письмо подписали более 2000 человек.

После решения парламентского большинства заявление распространила и международная правозащитная организация Amnesty International. Старший специалист организации по вопросам прав женщин Моника Коста Риба заявила, что "выход Латвии из Стамбульской конвенции станет разрушительным ударом по защите и правам женщин и девочек в стране, а также всех, кто сталкивается с домашним насилием, и отправит насильникам опасный сигнал, что они могут безнаказанно использовать и убивать женщин и девочек".

Законопроект о выходе из конвенции представила оппозиционная партия "Латвия на первом месте" (ЛПМ), а поддержали его и другие оппозиционные партии — "Национальное объединение", "Объединённый список" и "За стабильность", а также представители правящей коалиции от СЗК. Против выступили коалиционные партии "Новое Единство" (НЕ) и "Прогрессивные".

За выход из конвенции проголосовали 56 депутатов, против — 32 (представители НЕ и "Прогрессивных"), двое — Игорь Райев и Дидзис Шмитс — воздержались. Обсуждение законопроекта длилось более 13 часов.

Закон был принят в порядке срочности, однако этот порядок не был утверждён квалифицированным большинством в 2/3 голосов, что даёт президенту возможность не провозглашать закон и вернуть его на повторное рассмотрение. Противники решения также рассматривают иные пути приостановки или отсрочки вступления закона в силу — обращение в Конституционный суд или призыв к президенту приостановить провозглашение закона, чтобы собрать подписи за проведение референдума.

Президент Эдгар Ринкевич до сих пор крайне осторожно высказывался о денонсации конвенции, не выражая поддержки ни одной из сторон. По его словам, он стремится сохранить нейтралитет, чтобы не участвовать в предвыборной борьбе. Ринкевич допустил, что после решения Сейма вопрос окажется "на его столе", и тогда он всесторонне его рассмотрит и примет решение.

В Латвии Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, так называемая Стамбульская конвенция, вступила в силу 1 мая прошлого года. Это международный договор, который предусматривает, что государства-участники должны разработать согласованную политику для более эффективной защиты женщин от всех видов насилия, а также женщин и мужчин — от насилия в семье. В том числе государствам следует обеспечить пострадавшим комплексную помощь и защиту, наличие кризисных центров, круглосуточной горячей линии, специализированных центров поддержки для жертв сексуального насилия, а также защищать и поддерживать детей, ставших свидетелями насилия.