Депутаты и политические наблюдатели уже, наверное, могут делать ставки на то, когда именно рухнет правительство Силини — еще до принятия бюджета-2026 или сразу после.

И если портал bb.lv еще недавно бы поставил на второй вариант, то сегодня, глядя на истерию и драму, которыми сопровождается рассмотрение законопроекта о выходе из Стамбульской конвенции, уже нельзя исключить и первый вариант.

Меньшевики тут не ходят

Здесь, пожалуй, можно согласиться с политологом Лелдой Метла-Розентале, которая вчера в прямом эфире Латвийского ТВ назвала ситуацию с правительством Силини критической.

О неизбежности правительственного кризиса говорят и сами представители правящей коалиции, точнее — политики партии «Прогрессивные». Лидер парламентской фракции "Прогрессивные" Андрис Шуваевс в интервью Латвийскому ТВ заявил, что правительство фактически работает в условиях правительства меньшинства и премьерской силе нужно определиться, с кем она хочет создать правительство меньшинства - с "прогрессивными", или с "зелеными крестьянами".

Мысль, конечно, интересная, но, видимо, господин Шуваевс, будучи еще молодым в политике, действительно решил, что правительство меньшинства может в нашей стране функционировать.

В реальности такое правительство может просуществовать очень недолго – или оно "завалится" во время принятия бюджета, или просто сеймовское большинство будет торпедировать все важные для правительства законопроекты, или оппозиция, чтобы прекратить агонию правительства, поставит вопрос о недоверии Силине, и большинство депутатов за это проголосует. Напомним, что, согласно закону, правительство автоматически уходит в отставку, если Сейм в первом или втором чтении отклоняет проект бюджета.

Фактически правительство весит на волоске. Когда этот материал готовился к печати, в Сейме уже более четырех часов продолжались дебаты по законопроекту о выходе из Стамбульской конвенции. Противники законопроекта долго и упорно дискутировали с трибуны парламента по каждой своей поправке — видимо, пытаясь затянуть заседание. Но рискнем предположить, что в итоге законопроект будет принят в окончательном чтении.

Четыре варианта

Что будут делать горячие противники этого законопроекта — «прогрессивные» и особенно «единцы»? У премьерской партии есть по существу четыре варианта действий.

Вариант первый — не делать до принятия бюджета никаких резких движений, подрывающих стабильность правительства и просто обратиться сперва к президенту с просьбой не провозглашать законопроект, а затем, если президент все-таки провозгласит, обратиться с иском в Конституционный суд.

Вариант второй — попытаться проверить, если еще у премьера доверие большинства парламента и поставить перед Сеймом вопрос о доверии премьеру и стало быть всему правительству.

Вариант третий — пойти на поводу у «прогрессивных» и отправить в отставку (решением премьера) министра благосостояния Рейниса Узулниекса (Союз зеленых и крестьян), поскольку именно это министерство отвечает главным образом за реализацию Стамбульской конвенции.

Вариант четвертый — в создавшейся ситуации премьер сама подает в отставку и тогда считается, что все правительство подало в отставку. Однако все равно Силиня и остальные министры исполняют свои обязанности до утверждения нового правительства — на это уйдет минимум месяц. Это, кстати, не мешает принять и бюджет-2026.

Есть вариант, при котором «прогрессивные» ставят своего рода ультиматум Силине: или она увольняет главу минблага и (или) всех министров от СЗК, или «прогрессивные» сами покидают правительство. При любом варианте, это все равно неминуемо приведет к правительственному кризису. Ясно одно: «зеленые крестьяне» более не хотят, да и не могут находиться в идеологически чуждом для себя правительстве. Ведь это грозит им на грядущих сеймовских выборах полным крахом.