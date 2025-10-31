Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Судьба правительства Силини весит на волоске – вопрос в том, когда он оборвется 2 352

Политика
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Судьба правительства Силини весит на волоске – вопрос в том, когда он оборвется
ФОТО: Valsts kanceleja

Депутаты и политические наблюдатели уже, наверное, могут делать ставки на то, когда именно рухнет правительство Силини — еще до принятия бюджета-2026 или сразу после.

И если портал bb.lv еще недавно бы поставил на второй вариант, то сегодня, глядя на истерию и драму, которыми сопровождается рассмотрение законопроекта о выходе из Стамбульской конвенции, уже нельзя исключить и первый вариант.

Меньшевики тут не ходят

Здесь, пожалуй, можно согласиться с политологом Лелдой Метла-Розентале, которая вчера в прямом эфире Латвийского ТВ назвала ситуацию с правительством Силини критической.

О неизбежности правительственного кризиса говорят и сами представители правящей коалиции, точнее — политики партии «Прогрессивные». Лидер парламентской фракции "Прогрессивные" Андрис Шуваевс в интервью Латвийскому ТВ заявил, что правительство фактически работает в условиях правительства меньшинства и премьерской силе нужно определиться, с кем она хочет создать правительство меньшинства - с "прогрессивными", или с "зелеными крестьянами".

Мысль, конечно, интересная, но, видимо, господин Шуваевс, будучи еще молодым в политике, действительно решил, что правительство меньшинства может в нашей стране функционировать.

В реальности такое правительство может просуществовать очень недолго – или оно "завалится" во время принятия бюджета, или просто сеймовское большинство будет торпедировать все важные для правительства законопроекты, или оппозиция, чтобы прекратить агонию правительства, поставит вопрос о недоверии Силине, и большинство депутатов за это проголосует. Напомним, что, согласно закону, правительство автоматически уходит в отставку, если Сейм в первом или втором чтении отклоняет проект бюджета.

Фактически правительство весит на волоске. Когда этот материал готовился к печати, в Сейме уже более четырех часов продолжались дебаты по законопроекту о выходе из Стамбульской конвенции. Противники законопроекта долго и упорно дискутировали с трибуны парламента по каждой своей поправке — видимо, пытаясь затянуть заседание. Но рискнем предположить, что в итоге законопроект будет принят в окончательном чтении.

Четыре варианта

Что будут делать горячие противники этого законопроекта — «прогрессивные» и особенно «единцы»? У премьерской партии есть по существу четыре варианта действий.

Вариант первый — не делать до принятия бюджета никаких резких движений, подрывающих стабильность правительства и просто обратиться сперва к президенту с просьбой не провозглашать законопроект, а затем, если президент все-таки провозгласит, обратиться с иском в Конституционный суд.

Вариант второй — попытаться проверить, если еще у премьера доверие большинства парламента и поставить перед Сеймом вопрос о доверии премьеру и стало быть всему правительству.

Вариант третий — пойти на поводу у «прогрессивных» и отправить в отставку (решением премьера) министра благосостояния Рейниса Узулниекса (Союз зеленых и крестьян), поскольку именно это министерство отвечает главным образом за реализацию Стамбульской конвенции.

Вариант четвертый — в создавшейся ситуации премьер сама подает в отставку и тогда считается, что все правительство подало в отставку. Однако все равно Силиня и остальные министры исполняют свои обязанности до утверждения нового правительства — на это уйдет минимум месяц. Это, кстати, не мешает принять и бюджет-2026.

Есть вариант, при котором «прогрессивные» ставят своего рода ультиматум Силине: или она увольняет главу минблага и (или) всех министров от СЗК, или «прогрессивные» сами покидают правительство. При любом варианте, это все равно неминуемо приведет к правительственному кризису. Ясно одно: «зеленые крестьяне» более не хотят, да и не могут находиться в идеологически чуждом для себя правительстве. Ведь это грозит им на грядущих сеймовских выборах полным крахом.

Читайте нас также:
#правительство #эвика силиня
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
3
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

(2)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    31-го октября

    "...правительство Силини..." Спасибо, умеете насмешить в пятницу вечером.

    3
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    31-го октября

    Латышским женщинам "бунтовавшим" около СЭЙМа следует хорошенько запомнить простую истину, которую знает каждая русская женщина: - "Бьёт - значит любит и чем сильнее и чаще бьёт, тем его любовь только сильнее".

    4
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Что пишут мировые СМИ о голосовании Латвии против Стамбульской конвенции
Изображение к статье: Как любимый народом король Дании Фредерик икру покупал на Рижском Центральном рынке
Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Изображение к статье: Стамбульская конвенциия: начались обвинения в манипулировании фактами

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Самым простым кухонным работам научат на уровне Европы. Фото Facebook. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Вдовье» пособие в Латвии: супруг ушел, а его пенсия осталась – как ее получить? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Кажется, этот баварец заехал не туда. Иконка видео
Бизнес
2
Изображение к статье: Ну и ну! Названа стоимость ремонта iPhone 17
Техно
Изображение к статье: Жертвы ядерных ударов США выступили против Трампа
В мире
Изображение к статье: Таможня Латвии пугает проблемами, которые возникнут после массовых увольнений сотрудников
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: Самым простым кухонным работам научат на уровне Европы. Фото Facebook. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Вдовье» пособие в Латвии: супруг ушел, а его пенсия осталась – как ее получить? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Кажется, этот баварец заехал не туда. Иконка видео
Бизнес
2

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео