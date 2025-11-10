Министр обороны Швеции Пол Йонсон отметил, что странам Северной Европы, а также Латвии, Литве и Эстонии нужно максимально сотрудничать в оборонной сфере, потому что в вопросах безопасности они "в одной лодке".

В интервью литовскому вещателю LRT Йонсон заверил, что страны Северной Европы и Балтии должны стать "наиболее интегрированным регионом в мире", в том числе с точки зрения обороны. Йонсон отметил, что это уже можно видеть и на практике – в Латвии дежурит шведская механизированная бригада, в Польше патрулируют шведские истребители Gripen, между странами региона идет активное сотрудничество в рамках НАТО.

"Я вижу весь северо-балтийский регион как одну "оперативную зону". Поэтому мы или вместе выгребем, или вместе утонем", – сказал министр.

Его также спросили, считает ли он достаточной реакцию НАТО на гибридные провокации России, которые можно было наблюдать в последнее время.

Йонсон сказал, что считает ее хорошей – в частности, в случае вторжения российских "Гербер" в небо Польши, после чего запустили операцию "Восточный страж".

"В ответ на действия РФ нужны и политические заявления, и военные меры. Конечно, с развитием технологий Россия адаптируется, учится из своего опыта в Украине. Мы должны быть быстрыми и гибкими, технически способными реагировать на новые инструменты, которые использует Россия", – отметил министр.