Министр обороны Швеции о Латвии и ее соседях: «Мы либо вместе выгребем, либо утонем» 3 1526

Политика
Дата публикации: 10.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Министр обороны Швеции о Латвии и ее соседях: «Мы либо вместе выгребем, либо утонем»
ФОТО: LETA

Министр обороны Швеции Пол Йонсон отметил, что странам Северной Европы, а также Латвии, Литве и Эстонии нужно максимально сотрудничать в оборонной сфере, потому что в вопросах безопасности они "в одной лодке".

В интервью литовскому вещателю LRT Йонсон заверил, что страны Северной Европы и Балтии должны стать "наиболее интегрированным регионом в мире", в том числе с точки зрения обороны. Йонсон отметил, что это уже можно видеть и на практике – в Латвии дежурит шведская механизированная бригада, в Польше патрулируют шведские истребители Gripen, между странами региона идет активное сотрудничество в рамках НАТО.

"Я вижу весь северо-балтийский регион как одну "оперативную зону". Поэтому мы или вместе выгребем, или вместе утонем", – сказал министр.

Его также спросили, считает ли он достаточной реакцию НАТО на гибридные провокации России, которые можно было наблюдать в последнее время.

Йонсон сказал, что считает ее хорошей – в частности, в случае вторжения российских "Гербер" в небо Польши, после чего запустили операцию "Восточный страж".

"В ответ на действия РФ нужны и политические заявления, и военные меры. Конечно, с развитием технологий Россия адаптируется, учится из своего опыта в Украине. Мы должны быть быстрыми и гибкими, технически способными реагировать на новые инструменты, которые использует Россия", – отметил министр.

#НАТО #Швеция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    11-го ноября

    бибизян своих выгребете... гребуны... стокгольм уже, млять, как ирак какой то.

    9
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    10-го ноября

    "Выгребем" - это он какую выгребную яму имел в виду?

    23
    3
  • 010725
    010725
    10-го ноября

    Выгребут не выгребут, не известно. А отгрести могут , и усилия прилагают к тому.

    48
    2
Читать все комментарии

