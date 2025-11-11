Baltijas balss logotype
На самых высоких телекоммуникационных башнях будут подняты государственные флаги 2 160

Политика
Дата публикации: 11.11.2025
LETA
Изображение к статье: На самых высоких телекоммуникационных башнях будут подняты государственные флаги
ФОТО: LETA

В честь государственных праздников на самых высоких телекоммуникационных башнях страны будут подняты флаги Латвии, сообщили в АО "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (ЛГЦРТ).

Сегодня, в День Лачплесиса, флаги будут подняты в Валмиере, Сигулде и Сталбе.

В среду, 12 ноября, флаг будет поднят на башне ЛГЦРТ в Елгаве, в четверг, 13 ноября, - на башнях в Тукумсе, на улице Эрглю в Риге, в Виесите, в Виляны, Ливаны и Прейли, а в пятницу, 14 ноября, - на башнях в Цесвайне, Даугавпилсе и Резекне.

18 ноября в 8:00 государственный флаг будет поднят на радиотелевизионной башне на Закюсале в Риге.

Традиция зародилась в 2014 году, когда впервые на телевизионной башне на Закюсале был поднят государственный флаг размером 3 на 6 метров.

#18 ноября #праздники
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    11-го ноября

    Большие флаги у нас власть любит...И любит большие зарплаты,большие дома и большие машины,являясь по сути пигмеями по жизни,невзирая на рост и вес...👽😈

    3
    2
  • bt
    bory tschist
    Aleks
    12-го ноября

    Алекс, не гуди пацан! y меня, на чужбине, в квартире, этот флаг присутствует с 1940-го, потому что Флаг Моей Pодины Латвии – как Фамилия Mоей Cемьи! видимо, твой роcc-белтриколор глубоко в твоей ... засел и зудит

    0
    3

