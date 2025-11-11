В честь государственных праздников на самых высоких телекоммуникационных башнях страны будут подняты флаги Латвии, сообщили в АО "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (ЛГЦРТ).

Сегодня, в День Лачплесиса, флаги будут подняты в Валмиере, Сигулде и Сталбе.

В среду, 12 ноября, флаг будет поднят на башне ЛГЦРТ в Елгаве, в четверг, 13 ноября, - на башнях в Тукумсе, на улице Эрглю в Риге, в Виесите, в Виляны, Ливаны и Прейли, а в пятницу, 14 ноября, - на башнях в Цесвайне, Даугавпилсе и Резекне.

18 ноября в 8:00 государственный флаг будет поднят на радиотелевизионной башне на Закюсале в Риге.

Традиция зародилась в 2014 году, когда впервые на телевизионной башне на Закюсале был поднят государственный флаг размером 3 на 6 метров.