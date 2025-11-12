Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Беженцев меньше, пособий тоже: Латвия урезает помощь украинцам 0 1056

Политика
Дата публикации: 12.11.2025
LETA
Изображение к статье: Беженцев меньше, пособий тоже: Латвия урезает помощь украинцам
ФОТО: LETA

С момента российского вторжения 24 февраля 2022 года Украину покинули не менее 20 млн человек, значительная часть из которых впоследствии вернулась, пишет Latvijas Avīze.

В настоящее время за пределами страны в качестве беженцев зарегистрировано 6,9 млн украинцев, из них примерно 4,37 млн находятся под временной защитой Европейского союза, согласно данным "Eurostat" на 31 августа. Этим летом Совет ЕС продлил их статус временной защиты до 4 марта 2027 года.

Журналисты изучили, как украинцы прижились в соседних странах и как эти страны смогли перейти от срочного предоставления жилья и пособий к долгосрочному включению беженцев в общество, а также изменилось ли отношение местных жителей к переселенцам.

По словам видземского координатора украинской диаспоры Натальи Ющенко, которая весной 2022 года бежала из охваченного войной Чернигова и вместе с сыновьями случайно оказалась в Смилтене, отношение жителей Латвии и самоуправлений к украинским беженцам с начала войны не изменилось и по-прежнему ощущается значительная поддержка, хотя она постепенно снижается.

Несмотря на то что боевые действия продолжаются уже три с половиной года, а поток людей из Украины не прекращается, государственным структурам Латвии не хватает понимания, как действовать в отношении украинских гражданских лиц, находящихся в стране. Государственные учреждения по-прежнему рассматривают украинцев как временную кризисную группу, а не как людей, которые могли бы остаться в Латвии надолго, поскольку многим из них больше некуда возвращаться, говорится в исследовании центра общественной политики "Providus" "Опыт латвийских самоуправлений по приему мирного населения Украины: от кризиса до долгосрочных решений".

С начала войны и до настоящего времени число украинских мирных жителей, укрывшихся в Латвии, сократилось с 44 174 до примерно 31 000, свидетельствуют данные МВД. Одновременно сокращается и финансовая поддержка из госбюджета: если в 2022 году на эти цели из средств на непредвиденные расходы было выделено 79 млн евро, то в 2026 году сумма уменьшится до 40 млн евро.

Через внешнюю границу Латвии в этом году въехали 15 572 гражданина Украины. Министр внутренних дел Рихард Козловскис на заседании правительства 14 октября отметил, что поток въезжающих украинцев значительно меньше, чем в первые годы войны, - в среднем в месяц на получение статуса временной защиты в Латвии регистрируется от 500 до 600 человек. В то же время заметно увеличилось число тех, чей статус временной защиты аннулирован, поскольку после истечения визы или срочного вида на жительство они не подали заявку на продление. По данным МВД, через территорию Латвии проезжает в три раза больше украинских беженцев, чем остается жить в стране.

Читайте нас также:
#украинские беженцы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
3
1
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвия поможет и дальше вооружать Украину
Изображение к статье: Силиня уже в Ватикане: ждет аудиенции у Папы Римского
Изображение к статье: «Латышскому народу угрожает русский империализм»
Изображение к статье: Анимация, танец, цирк: как перераспределят миллион евро в бюджете культуры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео