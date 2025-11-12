Baltijas balss logotype
Депутат недоволен: многие страны получили «освобождение» от миграционных квот, но не Латвия!

Дата публикации: 12.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Депутат недоволен: многие страны получили «освобождение» от миграционных квот, но не Латвия!

Парламентарий направил запрос министру внутренних дел.

Сегодня депутат Сейма от Национального объединения Янис Домбрава в социальных сетях выразил свое возмущение тем, что латвийским властям не удалось "отбиться" от "бонуса" в виде необходимости в определенных случаях принимать мигрантов (беженцев) из третьих стран.

"Болгария, Чехия, Эстония, Хорватия, Австрия, Польша получили исключение из миграционных квот! Кабинет министров Латвии не сделал работу! Направляем запрос министру внутренних дел для разъяснения обстоятельств. Напоминаю, что запрос может привести и к отставке", - написал парламентарий.

Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(2)
  • Мп
    Мимо проходил
    12-го ноября

    Тоечником в школе был и не знал правило "Природа не терпит пустоты". В данном случае пустота двойная - в голове депутата и в его стремлениях очистить Латвию от русских. Так не нравятся русские? Природа не терпит пустоты - получите пакистанцев, индусов, арабов и негров.

    18
    1
  • A
    Aleks
    12-го ноября

    Запрос может привести к отставке,но количество мигрантов не уменьшится... Да никто этого и не хочет..Национальное ж объединение привыкло бороться с русскими ,а не с мигрантами.Зато теперь мигранты в больших количествах будут портить жизнь и ярым русофобам,но их это не смущает. Вдруг русские с латышами объединятся,а на подходе уже мигранты и начинай сначала. Все на борьбу с мигрантами!!!😀 Это ж в России так...Не зря ж завезли миллионы таджиков и узбеков .Теперь гонят на азербайджанцев,при этом сами взрастили различные инородные ОПГ,с которым опять же ,,усиленно,,борятся... Разделяй и воруй спокойно .Ничего не меняется веками....

    8
    2

