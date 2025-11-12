Сегодня депутат Сейма от Национального объединения Янис Домбрава в социальных сетях выразил свое возмущение тем, что латвийским властям не удалось "отбиться" от "бонуса" в виде необходимости в определенных случаях принимать мигрантов (беженцев) из третьих стран.

"Болгария, Чехия, Эстония, Хорватия, Австрия, Польша получили исключение из миграционных квот! Кабинет министров Латвии не сделал работу! Направляем запрос министру внутренних дел для разъяснения обстоятельств. Напоминаю, что запрос может привести и к отставке", - написал парламентарий.