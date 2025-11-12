Даже те, кто не очень глубоко интересуются политикой, понимали, что истерия вокруг выхода/невыхода из Стамбульской конвенции - это не только и не столько про тему насилия в семье, сколько про... власть.

Понятно, что оппозиция, как ей и полагается, использовала "вопрос конвенции" для того, чтобы раскачать правительственную лодку и попытаться создать новую будущую правящую коалицию. "Новое Единство" не без помощи президента эту атаку отбило и, по крайней мере, на какое-то время свое правительство сохранило (удержало). Но впереди следующее испытание - принятие бюджета-2026.

Ну очень тяжелый бюджет...

Правы те, кто процесс принятия данного бюджета назвали самым тяжелым за все последние годы. Это связано, конечно, и с необходимостью огромные средства направить на оборону - причем, главным образом это заемные деньги, обделив все остальные сферы, и, разумеется, это связано и с близостью выборов.

К тому же эпопея со Стамбульской конвенцией сильно испортила отношения внутри коалиции и "зеленые крестьяне" решили усилить свою роль внутренней оппозиции. Они забросали проект бюджета десятками предложений, в том числе и такими, которые гарантировано вызовут раздражение партнеров по правительству.

Правительство погубит... Фонд интеграции общества?

Точнее - уже вызвали. Так премьер и ее сопартийцы уже выразили свое возмущение по поводу попыток отобрать часть бюджетных ассигнований у Фонда интеграции общества. "Демонстративно" Союз зеленых и крестьян предложил "изъятые" у Фонда интеграции общества 1,2 миллиона евро направить на погашение недополученных средств из-за снижения НДС на... свинину.

Отметим, что в проекте бюджета-2026 предусмотрен эксперимент в виде снижения НДС до 12% на хлеб, молоко и куриное мясо. Снижение налога предусмотрено пока с 1-го июля 2026-го по 30-го июня 2027-го. "Зеленые крестьяне" хотят еще распространить этот сниженный налог и на свиное мясо. И для этого они отчаянно ищут, от кого отобрать, чтобы компенсировать налоговые потери в казне в связи со снижением НДС на мясо. Наряду с бюджетом Фонда интеграции, "зеленые крестьяне" предложили направить на компенсацию и часть прибыли "Латвияс валстс межи", которая в виде дивидендов поступает в бюджет.

Примечательно, что "зеленые крестьяне" вышли с инициативой и о... ликвидации Фонда интеграции общества. Причем, в кратчайшие сроки - 1-го апреля (что символично) начать и уже 1-го июня закончить. Интересно, удастся ли партнерам по правительству уговорить "зеленых крестьян" это свое предложение отозвать. Ведь в противном случае... оно будет принято - его наверняка поддержит вся оппозиция! И это может ускорить кончину данного правительства.

Кстати, об оппозиции. Она, по традиции, вышла с целым рядом инициатив по снижению налогов - это и предложение снизить НДС с 21% до 12% на услуги общепита и на гостиничные услуги, это и установить льготную ставку НДС не 12%, а 5% на уже упомянутые хлеб, молоко и куриное мясо, а также расширить список продуктов с пониженной ставкой НДС на все молочные продукты, а также свежее и охлажденное мясо и рыбу, куриные и перепелиные яйца.

Не допустить дискриминацию

Некоторые оппозиционные депутаты пытаются предотвратить дискриминационную инициативу минкульта о лишении русских СМИ льготной ставки НДС в размере 5%. Оппозиционные политики считают, что если государство решило поддержать СМИ, то тогда нужно поддерживать все латвийские СМИ, не разделяя их по языку издания.

Едва ли, впрочем, этот голос разума будет услышан. Интересно, что депутаты СЗК предложили изыскать средства на компенсацию соцналога работникам СМИ, но только в издательских домах, "преимущественно выпускающих СМИ на латышском и официальных языках ЕС".

Примечательно, что депутат от премьерской партии "Новое Единство" Гатис Лиепиньш рискнул тоже подать поправку к бюджету, но не о снижении налогов, а о более стремительном повышении акциза на крепкие спиртные напитки.

Депутаты Нацобъединения уже по традиции призвали увеличить зарплаты работникам Управления по делам миграции и гражданства, а также предусмотреть дотации для своих преданных избирателей - активистов Латвийского общества национальных воинов, объединения офицеров, объединения политических репрессированных...

И сократить штатные места

Целый ряд изменений в бюджете-2026 предложила спикер Сейма Дайга Миериня (Союз зеленых и крестьян). Так она предложила перераспределить еврофонды так, чтобы можно было быстро завершить реконструкцию Латвийского онкоцентра, присвоив этому объекту статус объекта национального значения. Также спикер предложила не выплачивать государственным и муниципальным чиновникам премии и в следующем году, и в 2027-м.

Председатель парламента вышла и с инициативой сократить в 2027-м году на 10% количество чиновничьих мест в государственном и муниципальном управлении.

Своеобразный привет общественным СМИ передал однопартиец Миерини Улдис Аугулис - он предложил сократить ассигнования общественных СМИ на 5,6 миллиона, направив эти деньги на уменьшение бюджетного дефицита.

И деньги на телескоп!

Еще один представитель СЗК Янис Вуцанс решил, что из средств на непредвиденные расходы можно было бы оплатить "обеспечение научной деятельности с помощью радиотелескопа в Ирбене".

Несколько поправок депутатов направлены на увеличение финансирования медуслуг в университетских клиниках, на увеличение дотаций сельским врачам и на создание пункта неотложной медпомощи в Индринской волости.

Устоит или развалится?

По слухам из кулуаров власти, даже если коалиции удастся найти компромисс по бюджету и принять его, то все равно правительство Силини долго не продержится...

Хотя, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. "Они будут так мучиться до выборов, но не разойдутся", — прогнозирует депутат Сейма от Объединенного списка, экс-премьер Марис Кучинскис.