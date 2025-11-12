Скоординированная кампания России против НАТО — воздушные шары в литовских аэропортах, вторжения дронов, разведывательные полёты над Европой — это не отдельные инциденты, а часть так называемой «нулевой фазы» планируемой войны России против НАТО. Об этом предупреждает аналитик Американского Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос в интервью порталу lrt.lt, сообщает tv3.lv.

Баррос объясняет, что в соответствии с российской военной доктриной война начинается не с первых выстрелов, а задолго до них — с информационной, психологической и политической «подготовки поля боя». Именно этот этап, по его мнению, сейчас происходит в Европе.

«Шары в Литве, дроны в Польше, российские истребители над Балтикой — это всё одна кампания, — говорит Баррос. - Россия создаёт условия, чтобы быть готовой к будущей войне с НАТО».

По оценке аналитика, сентябрь ознаменовал новый этап — тогда произошло первое масштабное вторжение российских дронов в Польшу.

«Это не был случайный инцидент. Где-то в кремлёвском кабинете отдали приказ начать операцию — проверить, как можно нарушить работу аэропортов, собрать разведданные, протестировать реакцию НАТО».

С тех пор количество таких инцидентов и их география значительно расширились по всей Европе.

Баррос критикует реакцию НАТО, указывая, что альянс по-прежнему избегает называть эти действия «военными».

«Некоторые чиновники даже говорят, что нельзя каждый раз инициировать консультации по 4-й статье. Но именно это нужно делать — иначе общество привыкнет к нарушениям, и Россия получит психологическое преимущество», — предупреждает он.

Каждое нарушение воздушного пространства дроном или самолётом, по словам Барроса, следует рассматривать как сознательную агрессию, а не как «серую зону».

Он подчёркивает, что страны Западной Европы до сих пор не хотят признать, что Россия имеет территориальные амбиции в отношении стран Балтии.

«Путин считает Балтию исторической частью Российской империи, — говорит аналитик. — Это не значит, что нападение произойдёт завтра, но подготовка к нему идёт полным ходом».

По мнению Барроса, нежелание западных политиков открыто назвать вещи своими именами играет на руку Кремлю.

ISW предупреждает, что Россия в Украине отработала новые тактики, которые могут дать ей преимущество в возможном конфликте с НАТО.

«Российская армия научилась блокировать пути снабжения и изолировать участки фронта с помощью одних только дронов, — говорит Баррос. — Они больше не полагаются исключительно на авиацию или танки. Основной силой стали небольшие группы по 3–5 солдат с FPV-дронами».

Он считает, что концепции НАТО устарели, и альянс срочно должен усиливать возможности в области дронов и разведки.

«Запад по-прежнему слишком сильно полагается на превосходство в воздухе, но этого уже недостаточно, — говорит он. — Пока российские и украинские подразделения используют дроны на уровне каждой единицы, войска НАТО делают это лишь теоретически».

Баррос резко критикует планы США сократить военное присутствие в Европе.

«Это стратегическая ошибка, — считает он. — Чем меньше американских солдат в Европе, тем увереннее чувствует себя Кремль. Именно такие сигналы слабости вдохновляют Путина».

Он напоминает, что похожая ошибка была совершена в начале 2010-х годов, когда США вывели часть сил из Германии — вскоре после этого Россия вторглась в Украину.

Аналитик подчёркивает, что НАТО должно пересмотреть свои учения с учётом реального опыта фронта. «Если мы не научимся у украинцев, то заплатим очень высокую цену, — предупреждает он. — Россия уже тестирует, как обойти оборонные механизмы НАТО — мы это видим в Литве, Польше и на Балтике».

По определению ISW, «нулевая фаза» — это не классическая война, а длительное психологическое, информационное и политическое давление с целью приучить общество к постоянной напряжённости и нарушениям.

«Если мы примем это как норму, России не придётся стрелять ни одной пулей, чтобы получить стратегическое преимущество», — говорит Баррос.

«Странам Балтии, в том числе Литве и Латвии, нужно быть в авангарде мышления НАТО, — подчёркивает аналитик. — У вас есть реальный опыт агрессии со стороны России. Не позволяйте Западной Европе вас убаюкать — война может начаться гораздо раньше, чем многие думают».

tv3.lv