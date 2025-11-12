Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сначала проверим его функции: коалиция решила не ликвидировать Фонд общественной интеграции 0 144

Политика
Дата публикации: 12.11.2025
LETA
Изображение к статье: Сначала проверим его функции: коалиция решила не ликвидировать Фонд общественной интеграции
ФОТО: LETA

Партии правящей коалиции договорились не ликвидировать Фонд общественной интеграции (ФОИ), сообщил руководитель фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев.

В то же время планируется провести аудит функций фонда и оценку его административных расходов. "В целом ФОИ продолжит работу", - сказал Шуваев.

Идею ликвидировать фонд в рамках рассмотрения предложений по бюджету на следующий год выдвинул Союз зеленых и крестьян (СЗК), и его инициативу поддержали некоторые оппозиционные партии.

По словам Шуваева, также достигнута договоренность о том, что финансирование Государственного фонда капитала культуры будет соответствовать установленному законом уровню.

Представитель "Прогрессивных" рассказал, что достигнуты отдельные соглашения о дополнительном финансировании для здравоохранения, однако его объемы и цели станут известны после достижения окончательной договоренности.

Коалиция договорилась продолжить обсуждение предложений по бюджету в четверг и пятницу.

Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) сообщил журналистам, что решение о будущем ФОИ будет принято после функционального аудита, который завершится в начале следующего года. После этого планируется рассмотреть, какие функции фонда могут быть переданы министерствам, а также обсудить возможное изменение его названия.

Также Валайнис рассказал, что в коалиции достигнут компромисс по продолжению реконструкции онкологического центра, выделению дополнительных средств для сельских семейных врачей и мерам экономии, включая сокращение расходов по проекту "Rail Baltica" на 200-300 млн евро.

Министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") охарактеризовал прошедшие переговоры как конструктивные, так как достигнуто несколько компромиссов. Министр отметил, что все предложения партнеров по коалиции удовлетворить невозможно и поиск решений для части из них будет вестись вне работы над бюджетом.

Как сообщалось, СЗК предложил реорганизовать ФОИ, что могло бы дать для бюджета экономию в размере 1,19 млн евро. По мнению СЗК, программы ФОИ в дальнейшем могли бы реализовывать Министерство благосостояния, Министерство культуры и Министерство образования и науки, обеспечивая поддержку негосударственных организаций, СМИ и продолжая инициативы по сплочению общества.

Партнеры по коалиции критиковали предложение СЗК, называя его популистским.

Читайте нас также:
#коалиция #экономия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвия поможет и дальше вооружать Украину
Изображение к статье: Силиня уже в Ватикане: ждет аудиенции у Папы Римского
Изображение к статье: «Латышскому народу угрожает русский империализм»
Изображение к статье: Анимация, танец, цирк: как перераспределят миллион евро в бюджете культуры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео